Что можно посмотреть в Турции

Каждый турист отдыхающий в Турции, обязан оторваться от пляжного отдыха и посетить хотя бы 3-5 турецких достопримечательностей, самостоятельно или через тур-оператора — не важно! У вас должны остаться впечатления, не только от all inclusive, но и красивых мест, древних городов, в Турции ведь находились и Эфес и Троя! А не только Кемер, Анаталия или Сиде :) Подготовили для вас список лучших места для посещения с фото, описанием и картами как добраться