Хорошие статьи о Турции
Вся информация о Турции в полезных статьях. О том, что делать в Турции, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
О городах
Аланья — всё об Алании для отдыха на море
Всё, что нужно знать туристу о городе-курорте Аланья. Где находится на карте мира, какая погода там преобладает сейчас, в какие отели лучше заселяться. Немного о достопримечательностях и интересных местах с фото и описанием. Так же рассказываем о местной кухне, людях, пляжах, праздниках, плюсах и минусах курорта Алании
Анкара — настоящая столица Турции
Знаете ли вы, что столица Турции не Стамбул, а Анкара? Собираетесь на отдых в Турцию, но хотите познать историю великой империи, а не только пляжный туризм? Тогда обратите своё внимание на древнейшую Анкару
Кемер — Молодежный курорт, галечные пляжи и доступные отели
Белек - современный курорт Турции
Анталья - город исторических памятников и современной ночной жизни
Стамбул - город контрастов
Что посмотреть и сделать
Что можно посмотреть в Турции
Каждый турист отдыхающий в Турции, обязан оторваться от пляжного отдыха и посетить хотя бы 3-5 турецких достопримечательностей, самостоятельно или через тур-оператора — не важно! У вас должны остаться впечатления, не только от all inclusive, но и красивых мест, древних городов, в Турции ведь находились и Эфес и Троя! А не только Кемер, Анаталия или Сиде :) Подготовили для вас список лучших места для посещения с фото, описанием и картами как добраться
Где заняться Snorkeling? Снорклинг в Турции
Снорклинг (Snorkeling) - один из самых простых видов ныряния с целью наблюдения за обитателями подводного мира. Мы расскажем где лучше нырять и дадим советы по приобретению подводных атрибутов.
8 вещей, которые вы можете купить в Турции
11 самых важных археологических объектов в Турции
10 лучших блюд, которые вы можете попробовать на улицах Турции
Горнолыжные курорты Турции — выбираем куда ехать покататься на лыжах и сноуборде + видео
На какой курорт Турции лучше поехать отдыхать? Выбрали 5 лучших!
ТОП 5 лучших курортов Турции. Расскажем всё о прекрасных местах в Кемере, Алании, Мармарисе, Белеке и Бодруме. От нас вы так же узнаете, что Анкара столица Турции, а не Стамбул
Свадьба в Турции: как организовать и что нужно для церемонии
10 вещей которые можно сделать в Турции
Главные достопримечательности Стамбула
ТОП 10 самых популярных достопримечательностей в Стамбуле для туриста. Описание, фото, контакты, часы работы, веб-сайты и размещение на карте каждого места