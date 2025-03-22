Индивидуальная
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$90 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Самарканд - Рим Востока
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Начало: Ваш отель в Самарканде
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$140 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLiramax77722 марта 2025Очень понравилась экскурсия! Наргиз интересно рассказывает, очень легко воспринимается информация!! Подстраивается под интересы туристов! Рекомендую 💯!!!
- ССкунцева12 марта 2024Заказывали на спутнике 3-х часовую экскурсию по основным достопримечательностями Самарканда, наш гид была Наргиза. В среднем пешем темпе три часа
- ММария26 февраля 2024Огромное спасибо за экскурсию! Это было настолько впечатляюще, что до сих пор мы находимся под впечатлением, хотя прошло уже несколько
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Сиабское водохранилище»
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Сейчас в Самарканде в категории "Сиабское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 140. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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