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прошли незаметно, гид интересно рассказывает, все основные исторические факты, а также мифы. Нам полностью хватило полученной информации от Наргизы по достопримечательностям Самарканда. На следующий день мы вернулись уже самостоятельно к некоторым объектам больше уже гуляя в неспешном темпе, вспоминая что нам рассказывала Наргиза.