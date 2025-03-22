Сиабское водохранилище – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Сиабское водохранилище» в Самарканде на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$90 за экскурсию
Самарканд - Рим Востока
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Самарканд - Рим Востока
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Начало: Ваш отель в Самарканде
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$140 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liramax777
    22 марта 2025
    Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
    Очень понравилась экскурсия! Наргиз интересно рассказывает, очень легко воспринимается информация!! Подстраивается под интересы туристов! Рекомендую 💯!!!
  • С
    Скунцева
    12 марта 2024
    Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
    Заказывали на спутнике 3-х часовую экскурсию по основным достопримечательностями Самарканда, наш гид была Наргиза. В среднем пешем темпе три часа
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    прошли незаметно, гид интересно рассказывает, все основные исторические факты, а также мифы. Нам полностью хватило полученной информации от Наргизы по достопримечательностям Самарканда. На следующий день мы вернулись уже самостоятельно к некоторым объектам больше уже гуляя в неспешном темпе, вспоминая что нам рассказывала Наргиза.

  • М
    Мария
    26 февраля 2024
    Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
    Огромное спасибо за экскурсию! Это было настолько впечатляюще, что до сих пор мы находимся под впечатлением, хотя прошло уже несколько
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    дней после экскурсии. Чуткий, знающий экскурсовод - залог успеха и классных эмоций для туриста:) Все рекомендуем именно этого экскурсовода! Оценка - миллион баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Сиабское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
  2. Самарканд - Рим Востока
  3. Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Сиабское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 140. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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