Мини-группа
до 1 чел.
Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtK...
Расписание: Ежедневно в 10:00 или 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$43.75 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$68.75 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$185.33 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕрмолович10 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! 😍 Даниер прибыл ровно к назначенному времени☝🏻 Если учесть что мы ничего не знали из истории об этих объектах
- IIrina7 апреля 2025У нас был замечательный гид Одил. Он настолько обстоятельно рассказывал нам об истории города, что мы остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Такая непростая история Самарканда от древнего города до наших дней. Огромное спасибо за экскурсию.
- ЛЛариса5 апреля 2025Очень понравилась экскурсия с Одилом. Много информации, но не занудно, легко воспринимается. 5 часов пролетели незаметно, спасибо большое еще раз, Одил.
- ТТатьяна2 апреля 2025Экскурсрвод знащий, рассказывает хорошо. Экскурсия позволила сразу, в первый день по приезде, составить представление об основных достопримечательностях Самарканда. Автомобиль комфортный.
- ДДарья1 апреля 2025В Самарканде у нас было всего три дня, поэтому решили взять обзорную экскурсию. Удобно, что есть индивидуальный формат, не тратили
- ААлсу30 марта 2025Мне очень понравилась экскурсия по Самарканду! Столько нового для себя узнала! Гид Диниер просто наверное лучший из всех кого я
- ИИнга29 марта 2025Все очень понравилось, много интересного рассказал экскурсовод. Даже зонтики принес с собой, так как шел дождь. Показал хорошие локации для фото, скинул точки с вкусной самсой и пловом!
- ГГалина22 февраля 2025Наша экскурсия началась по приезду, с жд вокзала, где нас встретили на комфортабельном кроссовере BYD. Нашем экскурсоводом на протяжении более
- ВВадим16 декабря 2024Были в солнечном Самарканде в конце ноября, с погодой повезло - солнце и +18. Гид Шохрух показал все достопримечательности города:
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Сад Тамерлана»
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