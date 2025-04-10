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и событий того времени, то для нас это был экскурс в историю Самарканда и Узбекистана👍🏻 Дониер внимателен к деталям, чувствовалось что мы узнаем что-то, чего не говорят на стандартных массовых экскурсиях😊 Он отлично говорит на русском, его интересно слушать! Даже детям 10 и 11 лет было интересно, не все конечно😁, но многое запомнили. Это одна из быстрых экскурсий по Самарканду в предложениях сайта-3 часа, но несмотря на то, что мы не уложились в них, Дониер терпеливо потратил ещё час времени, чтобы картинка наша сложилась полностью👍🏻 Спасибо огромное ему за это! и Спутнику за оперативное бронирование и чёткий отлаженный процесс! 👍🏻 Качество услуги на высоте! В отеле порекомендовала ваш сайт как быстрое, надежное решение для экскурсий в любом городе☺️ Отдельное спасибо Даниеру за фото, он знает с какого ракурса, на каком режиме получается отличная картинка и сам нас фотографировал! Мы не ожидали такого приятного бонуса☺️