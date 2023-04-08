Полное погружение в мир первозданной природы и аутентичный быт
Недалеко от Нячанга находится провинция Фуйен, о которой большинство туристов даже не слышали. Она не считается популярным курортом, хотя интересных мест там немало.
Исследовать необычные локации под шёпот морских волн, познакомиться с местной архитектурой и религией, раскрыть тайны земных недр — всё это и многое другое вы успеете сделать за один день.
Исследовать необычные локации под шёпот морских волн, познакомиться с местной архитектурой и религией, раскрыть тайны земных недр — всё это и многое другое вы успеете сделать за один день.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Отправляемся на край света! Вы побываете на самой восточной материковой точке Вьетнама — мысе Дайлань с одноимённым маяком. Чтобы взобраться на вершину маяка, нужно пройти более 100 ступеней винтовой лестницы. Награда за упорство — потрясающий вид на морскую бухту.
- Следующей остановкой будет древнейший памятник архитектуры — башня Ньян. Расскажу о государстве Чампа и особенностях культовых сооружений тех времён.
- После обеда нас ждёт католический храм Мангланг. В нём царит особая атмосфера, ведь это дом первой книги, написанной на современном вьетнамском языке (буквами вместо иероглифов).
- Далее мы отправимся в буддистский храм Тан Лонг. Здесь вы узнаете о прошлом и настоящем буддизма Вьетнама. Посидим в тишине на лавочках и сфотографируемся на территории.
- Финалом нашего путешествия станет мыс Ген Да Диа. Это редко посещаемая достопримечательность: вулканические базальтовые столбы разных цветов и форм. Издалека этот шедевр природы похож на гигантский пчелиный улей шириной 50 метров и длиной 200 метров.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- В стоимость экскурсии включены:
— трансферы по программе на комфортабельном внедорожнике
— обед, минеральная вода
— сопровождение и услуги гида
— все входные билеты по программе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Провёл 158 экскурсий для 235 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «всё включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике, либо на комфортабельном минивэне. Всё, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!Задать вопрос
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