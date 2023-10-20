Экскурсия в Фуйен подойдет тем, кто хочет увидеть настоящую вьетнамскую нетуристическую романтику, а также побывать на красивых пляжах, увидеть восхитительные морские пейзажи и бухты этой провинции.



Эта экскурсия не укладывается в рамки простых шаблонов отдыха, поэтому подготовьтесь весь день провести в невиданных до этого эмоциях и получить незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь!