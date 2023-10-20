Экскурсия в Фуйен подойдет тем, кто хочет увидеть настоящую вьетнамскую нетуристическую романтику, а также побывать на красивых пляжах, увидеть восхитительные морские пейзажи и бухты этой провинции.
Эта экскурсия не укладывается в рамки простых шаблонов отдыха, поэтому подготовьтесь весь день провести в невиданных до этого эмоциях и получить незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь!
Эта экскурсия не укладывается в рамки простых шаблонов отдыха, поэтому подготовьтесь весь день провести в невиданных до этого эмоциях и получить незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь!
Ближайшие даты:
20
окт
окт
27
окт
окт
3
ноя
ноя
10
ноя
ноя
17
ноя
ноя
24
ноя
ноя
1
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Действующий маяк
- Песчаные дюны
- Рыбацкие деревни на воде
- Буддистская пагода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 07.00 – 09.00 — Путь в другую провинцию.
- После сбора из отелей нас ждет переезд в соседнюю провинции под названием Фуйен. По дороге мы посмотрим на жизнь во вьетнамской провинции, будем проезжать креветочные и рисовые поля, рыбацкие деревни. Также путь в Фуйен пролегает вдоль живописного побережья, по небольшому серпантину, где мы сможем остановиться для красивых фотографий.
- 09.00 – 11.00 — Завораживающие виды с самой восточной точки Вьетнама.
- Мы приедем к первой точке маршрута в красивой бухте. Это будет действующий маяк, к которому мы пройдем по живописной тропинке. Поднявшись к маяку, нас ждет незабываемый вид на окружающие красоты и широкое море. Смотровая площадка будет располагаться в месте, которое раньше считалось самой восточной точкой Вьетнама.
- 11.00 – 12.00 — Рыбацкие деревни на воде.
- После завораживающих видов, которые откроются перед нами на маяке, мы отправимся в одно из самых необычных вьетнамских поселений — рыбацкую деревню на воде. Многие жители этой деревни живут на воде всю свою жизнь. Мы осмотрим быт рыбаков и, по желанию, отведаем свежих морепродуктов.
- 12.00 – 15.00 — Красивые дикие пляжи и купание.
- После осмотра рыбацкой деревни у нас будет переезд в следующее место нашего маршрута — на красивый пляж при одном из уединенных отелей, где мы сможем расслабиться и искупаться после активно проведенной первой половины дня. По дороге на этот пляж, мы с вами сделаем остановку, чтобы сделать фотографии на песчаных дюнах и на громадном диком пляже, который удивляет своими масштабами.
- 15.00 – 16.30 — Буддистская пагода.
- После купания, отдыха и обеда на уединенном пляже, мы отправимся осмотреть красивую Буддистскую пагоду, которая расположена на берегу большой бухты. Красивые панорамы, которые открываются на бухту, соседние острова и рыбацкие деревушки, надолго останутся в вашей памяти.
- 16.30 – 18.00 — Переезд обратно в Нячанг и завершение экскурсии.
Каждую пятницу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питьевая вода
- Все входные билеты по программе
- Новый автомобиль на 6-8 мест
- Русский гид
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Шезлонг у пляжа
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую пятницуЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
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Дата и количество участников выбирается при бронировании