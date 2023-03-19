Задумались, как разнообразить отдых в Нячанге? Приглашаю в удивительный тур по Камбодже! Здесь вас ждёт невероятный колорит: плавучие деревни, храмовые постройки, исчезающие в тенях джунглей, увитые гигантскими корневищами развалины… На пути к буддийским святыням вы проследите историю страны от древнейших времён до наших дней. Познакомитесь с гостеприимными камбоджийцам и их повседневной жизнью. Откроете загадки почти неизвестной для обычных туристов цивилизации.
После завтрака — выезд на осмотр достопримечательностей: