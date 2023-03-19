Сергей — ваш гид в Нячанге

Провёл 153 экскурсии для 233 туристов

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «всё включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике, либо на комфортабельном минивэне. Всё, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!

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