Экскурсии на Чистые пруды

Найдено 3 экскурсии в категории «Чистые пруды» в Токио на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
На машине
На микроавтобусе
9 часов
6 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Понять, что гора Фудзи - не просто природный символ Японии, а центр целой вселенной
«Она хранит атмосферу старой Японии: деревянные дома, водяные мельницы, кристально чистые пруды и пешеходные мостики»
31 авг в 08:00
29 сен в 08:00
от $735 за всё до 5 чел.
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
На машине
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Увидеть самые знаменитые пейзажи Японии (билеты включены)
Начало: На станции «Токио»
«Вы посетите традиционную деревню с домами в стиле гассё-дзукури, прогуляетесь по живописным паркам у озера Кавагути, увидите кристально чистые пруды Осина Хаккай и знаменитую пагоду в парке Аракураяма Сэнгэн»
12 сен в 08:00
31 окт в 08:00
$100 за человека
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Пешая
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Начало: Метро Синдзюку
«Увидеть Фудзи в окружении пагод, деревенских крыш и кристально чистых прудов — всё это в одной поездке из Токио»
$440 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Мы узнали очень много интересного из « первых
читать дальшеуменьшить

уст» о жизни, истории, о традициях Японии!
Программа на целый день, мы выехали в 8 утра и в 8 вечера Татьяна привезла нас в наш отель, очень удобно!

Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!+1
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Выбрала этот тур и нисколько не пожалела. Отличная организация, прекрасно подобраны места посещения и очень повезло с погодой. Не передать эмоции и увиденное на фотографии, советую просто ехать и увидеть все своими глазами. Спасибо за этот чудесный день.
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Отличная поездка
Вам был полезен этот отзыв?
K
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Встретились в отеле, скорректировали программу, отправились в путешествие.
Посетили много локаций, услышали очень много интересной и полезной информации.
Спасибо за невероятные впечатления.
Татьяна Вы классная!)
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.+11
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Добрый день!
Наша экскурсия была невероятной! Гид Татьяна забрала нас из отеля на комфортном автомобиле, всю дорогу рассказала нам о Японии
читать дальшеуменьшить

и местах, которые мы будем посещать. Татьяна не только замечательный гид(рассказала нам много интересных историй),но еще она и великолепный фотограф, знает лучшие локации и виды! Наш маршрут был очень насыщенный,мы посмотрели много красивых мест,но самое главное нам повезло увидеть Фудзи! Это было незабываемо, такой красоты мы еще не видели. Татьяна,большое спасибо вам за наши эмоции! Очень надеемся,что еще вернемся и с вами посмотрим новые места!

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+1
Добрый день!
Вам был полезен этот отзыв?
А
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Экскурсия была организована на группу 30человек, все прошло хорошо. Прекрасный Гид, много локаций, несмотря на дождь, нам все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
О
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Безумно красивая Фудзи! С погодой повезло, народу относительно не много. Гид Екатерина интересно рассказывала: была и история, и легенды, и чем живут японцы сейчас. Чистый и комфортный автомобиль. Минус только пробки. Обратно в Токио добирались почти 3 часа.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Хочу поделиться отзывом о шикарной экскурсии на гору Фудзи с замечательным гидом Екатериной. Целый день прошел на одном дыхании! Екатерина
читать дальшеуменьшить

на отлично знает историю Японии и с легкостью преподнесла ее нам и детям. Всю дорогу мы слушали её рассказы. Екатерина внимательно прислушивалась к нашим просьбам и отвечала на любые вопросы.
Мы посетили гору Фудзи, музей кимоно и этническую деревню. После, по совету Екатерины, заехали в кафе с очень вкусной едой, которую нам вывозил робот!
Екатерина очень помогла нам в личных вопросах и сопровождала нас по переписке в чате в течение следующих дней. Давно я не встречала таких человечных и отзывчивых людей.
Екатерина, спасибо Вам за этот день и за всё, что Вы сделали для нашей компании!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.+6
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
Вам был полезен этот отзыв?
З
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством юмора… профессионал. Машина с комфортными сидениями. . Отправила рекомендации друзьям … Татьяна, большое вам спасибо за этот бесценный день.
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством+2
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 14 отзывов в Токио в категории "Чистые пруды"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Чистые пруды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио);
  2. Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском;
  3. К подножию Фудзисан у озера Кавагучико.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Чистые пруды" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 735. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Чистые пруды», 14 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь