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на отлично знает историю Японии и с легкостью преподнесла ее нам и детям. Всю дорогу мы слушали её рассказы. Екатерина внимательно прислушивалась к нашим просьбам и отвечала на любые вопросы.

Мы посетили гору Фудзи, музей кимоно и этническую деревню. После, по совету Екатерины, заехали в кафе с очень вкусной едой, которую нам вывозил робот!

Екатерина очень помогла нам в личных вопросах и сопровождала нас по переписке в чате в течение следующих дней. Давно я не встречала таких человечных и отзывчивых людей.

Екатерина, спасибо Вам за этот день и за всё, что Вы сделали для нашей компании!