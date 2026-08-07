Показать всё
Фотопрогулка
до 5 чел.
Краски Фудзи: у подножия священной горы (из Токио)
Понять, что гора Фудзи - не просто природный символ Японии, а центр целой вселенной
«Она хранит атмосферу старой Японии: деревянные дома, водяные мельницы, кристально чистые пруды и пешеходные мостики»
31 авг в 08:00
29 сен в 08:00
от $735 за всё до 5 чел.
Групповая
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Увидеть самые знаменитые пейзажи Японии (билеты включены)
Начало: На станции «Токио»
«Вы посетите традиционную деревню с домами в стиле гассё-дзукури, прогуляетесь по живописным паркам у озера Кавагути, увидите кристально чистые пруды Осина Хаккай и знаменитую пагоду в парке Аракураяма Сэнгэн»
12 сен в 08:00
31 окт в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Начало: Метро Синдзюку
«Увидеть Фудзи в окружении пагод, деревенских крыш и кристально чистых прудов — всё это в одной поездке из Токио»
$440 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Большое спасибо Татьяне за прекрасный день! Нам удалось полюбоваться Фудзиямой в разных локациях!!!!
Мы узнали очень много интересного из « первых
Мы узнали очень много интересного из « первых
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Выбрала этот тур и нисколько не пожалела. Отличная организация, прекрасно подобраны места посещения и очень повезло с погодой. Не передать эмоции и увиденное на фотографии, советую просто ехать и увидеть все своими глазами. Спасибо за этот чудесный день.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная поездка
Вам был полезен этот отзыв?
K
Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом Татьяной.
Встретились в отеле, скорректировали программу, отправились в путешествие.
Посетили много локаций, услышали очень много интересной и полезной информации.
Спасибо за невероятные впечатления.
Татьяна Вы классная!)
Встретились в отеле, скорректировали программу, отправились в путешествие.
Посетили много локаций, услышали очень много интересной и полезной информации.
Спасибо за невероятные впечатления.
Татьяна Вы классная!)
+11
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Добрый день!
Наша экскурсия была невероятной! Гид Татьяна забрала нас из отеля на комфортном автомобиле, всю дорогу рассказала нам о Японии
Наша экскурсия была невероятной! Гид Татьяна забрала нас из отеля на комфортном автомобиле, всю дорогу рассказала нам о Японии
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия была организована на группу 30человек, все прошло хорошо. Прекрасный Гид, много локаций, несмотря на дождь, нам все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Безумно красивая Фудзи! С погодой повезло, народу относительно не много. Гид Екатерина интересно рассказывала: была и история, и легенды, и чем живут японцы сейчас. Чистый и комфортный автомобиль. Минус только пробки. Обратно в Токио добирались почти 3 часа.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хочу поделиться отзывом о шикарной экскурсии на гору Фудзи с замечательным гидом Екатериной. Целый день прошел на одном дыхании! Екатерина
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
З
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством юмора… профессионал. Машина с комфортными сидениями. . Отправила рекомендации друзьям … Татьяна, большое вам спасибо за этот бесценный день.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 14 отзывов в Токио в категории "Чистые пруды"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Чистые пруды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Чистые пруды" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 735. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Чистые пруды», 14 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь