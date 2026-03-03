Групповая
Лучший выборЗамки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
5 мар в 09:00
4750 ₽ за человека
Групповая
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:30 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1650 ₽ за человека
Групповая
В трендеГрупповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Познакомиться с историей завода, посетить цех и прокатиться на крупнейшем карьерном самосвале в мире
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
6 мар в 14:00
3780 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кофейные истории города М
Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Начало: На Комсомольской улице
5 мар в 10:00
6 мар в 10:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Минск
Погрузитесь в атмосферу Минска, попробовав лучшие блюда белорусской кухни. Настойки, колдуны и драники ждут вас в уютных заведениях столицы
Начало: У станции метро «Немига»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
15 387 ₽ за всё до 4 чел.
