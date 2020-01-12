4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Осознание былого величия Витебского замка
Внушительные оборонительные сооружения покоятся под земляными насыпями, которые до сих пор до конца не исследованы археологами. Но я помогу вам всмотреться в детали прошлых эпох и почувствовать обаяние витебской древности.
Витебск в советскую эпоху
О первых десятилетиях страны Советов поговорим на примере коммунальных домов в стиле конструктивизма и сталинского ампира. Здесь я расскажу о судьбах зданий, переплетённых с судьбами рядовых витеблян и выдающихся личностей. Вы узнаете, почему Репину город напоминал Толедо, а Шагалу — маленький Париж. Посетите места, связанные с витебским периодом жизни одного из самых известных представителей художественного авангарда 20 века, — дом-музей Шагала на Покровской, Арт-центр и музей истории ВНХУ. А на площадях Тысячелетия, Победы и Свободы попробуем охватить все историческое пространство Витебска, представив, сколько событий произошло на этой земле за десяток веков.