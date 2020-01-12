4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Осознание былого величия Витебского замка

Внушительные оборонительные сооружения покоятся под земляными насыпями, которые до сих пор до конца не исследованы археологами. Но я помогу вам всмотреться в детали прошлых эпох и почувствовать обаяние витебской древности.

На территории Нижнего замка я расскажу о его главных достопримечательностях: редком памятнике древнеполоцкой архитектуры — Благовещенской церкви , башне Духовской Круглик и ее художественной реконструкции, первой электростанции, ставшей Музеем частных коллекций, и Летнем Амфитеатре , где почти 30 лет проходит известный фестиваль «Славянский базар».

я расскажу о его главных достопримечательностях: редком памятнике древнеполоцкой архитектуры — , башне и ее художественной реконструкции, первой электростанции, ставшей Музеем частных коллекций, и , где почти 30 лет проходит известный фестиваль «Славянский базар». На месте Верхнего замка вас будут ждать малые архитектурные формы: скульптуры Пушкина и сказочного Старика Хоттабыча , памятник архитектуры 19 века — Художественный музей и здание бывшего училища «Талмуд-Тора» , где вы узнаете, почему в 19 веке половину населения Витебска составляли евреи.

вас будут ждать малые архитектурные формы: и сказочного , памятник архитектуры 19 века — и здание бывшего училища , где вы узнаете, почему в 19 веке половину населения Витебска составляли евреи. В районе Взгорского замка вы рассмотрите яркую Воскресенскую церковь в стиле барокко, Успенский собор и башню городской ратуши. А на Успенской горке с жемчужиной классической архитектуры — Губернаторским дворцом — вас будут ждать рассказы о городских секретах.

Витебск в советскую эпоху

О первых десятилетиях страны Советов поговорим на примере коммунальных домов в стиле конструктивизма и сталинского ампира. Здесь я расскажу о судьбах зданий, переплетённых с судьбами рядовых витеблян и выдающихся личностей. Вы узнаете, почему Репину город напоминал Толедо, а Шагалу — маленький Париж. Посетите места, связанные с витебским периодом жизни одного из самых известных представителей художественного авангарда 20 века, — дом-музей Шагала на Покровской, Арт-центр и музей истории ВНХУ. А на площадях Тысячелетия, Победы и Свободы попробуем охватить все историческое пространство Витебска, представив, сколько событий произошло на этой земле за десяток веков.