4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные

Елена
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Елена – ваш гид
На прогулке со мной вы узнаете о судьбе города без скучных дат и сухих фактов, услышите биографии выдающихся личностей без субъективных оценок, бородатых анекдотов и назидательных сентенций, попробуете сложить свою картину Витебска вопреки однобокому представлению о городе Шагала и откроете душевное место, куда захочется вернуться еще не раз!
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск

Что вас ожидает

Осознание былого величия Витебского замка
Внушительные оборонительные сооружения покоятся под земляными насыпями, которые до сих пор до конца не исследованы археологами. Но я помогу вам всмотреться в детали прошлых эпох и почувствовать обаяние витебской древности.

  • На территории Нижнего замка я расскажу о его главных достопримечательностях: редком памятнике древнеполоцкой архитектуры — Благовещенской церкви, башне Духовской Круглик и ее художественной реконструкции, первой электростанции, ставшей Музеем частных коллекций, и Летнем Амфитеатре, где почти 30 лет проходит известный фестиваль «Славянский базар».
  • На месте Верхнего замка вас будут ждать малые архитектурные формы: скульптуры Пушкина и сказочного Старика Хоттабыча, памятник архитектуры 19 века — Художественный музей и здание бывшего училища «Талмуд-Тора», где вы узнаете, почему в 19 веке половину населения Витебска составляли евреи.
  • В районе Взгорского замка вы рассмотрите яркую Воскресенскую церковь в стиле барокко, Успенский собор и башню городской ратуши. А на Успенской горке с жемчужиной классической архитектуры — Губернаторским дворцом — вас будут ждать рассказы о городских секретах.

Витебск в советскую эпоху
О первых десятилетиях страны Советов поговорим на примере коммунальных домов в стиле конструктивизма и сталинского ампира. Здесь я расскажу о судьбах зданий, переплетённых с судьбами рядовых витеблян и выдающихся личностей. Вы узнаете, почему Репину город напоминал Толедо, а Шагалу — маленький Париж. Посетите места, связанные с витебским периодом жизни одного из самых известных представителей художественного авангарда 20 века, — дом-музей Шагала на Покровской, Арт-центр и музей истории ВНХУ. А на площадях Тысячелетия, Победы и Свободы попробуем охватить все историческое пространство Витебска, представив, сколько событий произошло на этой земле за десяток веков.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная.
  • Посещение музеев не предусмотрено, однако при встрече я могу дать вам аннотацию экспозиций, чтобы помочь сориентироваться в выборе того или иного музея для самостоятельного посещения.
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск
Тысячелетний и многоликий Витебск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я аттестованный экскурсовод, филолог по образованию, 17 лет преподавала, всё это время интересовалась историей и культурой Витебска. В сфере туризма с 2016 года. Путешественникам показываю любимый город таким, каким знаю и люблю вопреки шаблонному взгляду на Витебск. Увлекаюсь интерактивными анимационными экскурсиями, городскими квестами, тематическими экскурсиями.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Очень интересная экскурсия. Гид Елена настоящий знаток своего дела. Очень понравилось, что экскурсия была подстроена под наши интересы. Елена изменяла маршрут экскурсии в соответствии с нашими желаньями и интересами. Причем на качество рассказа это не повлияло. Большое спасибо Елене! С удовольствием вернемся в Витебск, чтобы погулять по этому волшебному городу еще раз!
4 января 2020
Для меня впечатление от экскурсии во многом зависит от личности экскурсовода и его отношения к истории своей родной земли. Елена - очень приятный человек, любит свой город, знает его историю. Было интересно, три часа прошли незаметно.. Нам поведали о разных периодах истории Витебска, мы прошли почти асе памятные и значимые места. Хорошо организован маршрут, почти не устали. Спасибо!
29 декабря 2019
Гид Елена (Алёна) замечательный, влюбленный в Витебск. Тихий, уютный городок, и то что Елена нас завела в уютную кафешку, где мы согрелись и вкусненько попили чайку с пирожным, это тоже немаловажно. Пять баллов из пяти.
5 ноября 2019
Не знал что есть такой город на земле - как Витебск, а узнали мы о душевном городе замечательному человеку, нашему гиду Елене! Мы просто не ожидали что такой чудесный рассказ о нем, останется в наших сердцах. А благодарны мы за это - гиду Елене! Несмотря на долгую продолжительность экскурсии, мы хотели продолжения знакомства с городом ... Мы много путешествуем по миру, но Елена и Витебск останутся в нашей памяти навсегда, и мы обязательно вернёмся!!!! Все рекомендуем нашего гида Елену!!!

Исторические экскурсии в Витебске

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30 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю на непринужденную прогулку по старинному Витебску. Вы услышите самые интересные факты и легенды его тысячелетней истории, наполненной тайнами, загадками и невероятными событиями. Погуляете по изогнутым улочкам, впечатлитесь местной архитектурой, узнаете о живших здесь гениях и непременно полюбите Витебск!

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