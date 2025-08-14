читать дальше

эль Шейха, тк решили не упускать возможность увидеть одно из чудес света. Билеты на самолёт заказали через туроператора, гида нашли по отзывам. Ахмед встретил нас в аэропорту и с самых первых минут завладел нашим вниманием! У него талант рассказчика и знание исторического материала, это фантастически интересно - не сухие факты с датами, а рассказ о жизни древнего Египта в разные периоды, о рождении и смерти фараонов, о загадках пирамид, о Нефертити, Клеопатре, Наполеоне, Хрущеве в Египте, об удивительных находках археологов, о проклятии гробниц. Ахмед рассказывает иронично и очень живописно. Сама экскурсия организована великолепно - мы везде передвигались на авто с водителем, с запасом воды и кондиционером. Сначала отправились в Гизу знакомиться с пирамидами - нет смысла описывать, поверьте это фантастика)) по зоне пирамид мы передвигались в авто, в отличие от несчастных на верблюдах и повозках. Далее поехали в Каирский музей - дух захватывает как там было увлекательно, без гида мы просто шатались бы беспорядочно, Ахмед провёл нас по самым интересным экспонатам, он потрясающе знаком с музеем. Далее мы попробовали блюда настоящей арабской кухни и погуляли по Старому городу. Ахмед провёл с нами весь день, к вылету доставил в аэропорт. День пролетел незаметно, нет слов передать насколько деликатен Ахмед, не рассказать всех деталей - экскурсия потрясающая🔥🔥🔥