1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады

Изучите один из самых известных археологических памятников

4.7
124 отзыва
В группе
до 15 чел.
Изучите один из самых известных археологических памятников в мире в 14-часовом однодневном туре в Луксор с выездом из Хургады, курорта на побережье Красного моря.

Вас ждут руины Долины Царей, легенда о Хатшепсут, Карнакский храм и многое другое.
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
1-дневный тур по достопримечательностям Луксора из Хургады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите руины храмов в Луксоре
  2. Побывайте в заупокойном храме царицы Хатшепсут
  3. Полюбуйтесь великолепным Карнакским храмом
  4. Спуститесь в гробницы египетских правителей
  5. Полюбуйтесь гигантскими Колоссами Мемнона
  6. Взгляните на древние иероглифы и рисунки
  7. Посетите Долину Царей
  8. Прокатитесь вдоль берегов долины Нила и осмотрите деревни Верхнего Египта
Совершите путешествие во времена Древнего Египта в однодневном туре с выездом из по Луксору, с трансфером в обе стороны на автомобиле с кондиционером с выездом из Хургады. По пути полюбуйтесь панорамой реки Нил и деревень Верхнего Египта.
По прибытии в Луксор, отправьтесь к Колоссам Мемнона и взгляните на гигантские статуи фараона Аменхотепа III, построенные 3400 лет назад. Затем вас ждет Долина Царей, в которой вы узнаете, где древние египтяне хоронили своих самых могущественных правителей. Спуститесь в гробницы египетских правителей и осмотрите прекрасно сохранившиеся рисунки и иероглифы.
Затем вы узнаете легенду о первой египетской женщине-фараоне в храме царицы Хатшепсут. Откройте для себя необыкновенный заупокойный храм, построенный ею, а также террасы колоннад, гипостильный зал и сотни статуй, картин и барельефов.
После обеда в местном ресторане, тур продолжится посещением Карнакского храма. Прекрасно сохранившись, храм предоставляет прекрасную возможность для воображаемого путешествия во времена древних египтян. Не спеша прогуляйтесь и представьте, как строился огромный пилон. Пройдитесь по аллее криосфинксов с бараньими головами, полюбуйтесь на более чем 100 столбов гипостильного зала и осмотрите древние иероглифы, молельни, статуи и священное озеро.
Если вы верите в приметы, подойдите к жуку-скарабею у озера и обойдите его 3 раза по часовой стрелке; согласно легенде, вскоре у вас появятся дети!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Экскурсии на вашем языке
  • Обед в местном ресторане
  • Вход - Карнакский храм
  • Вход - Долина царей
  • Вход в храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри
  • Вход - Колоссы Мемнона
Что не входит
  • Чаевые водителям и гидам
  • Еда и напитки, не указанные в разделе «Что включено»
  • Любые другие услуги, не указанные в разделе «Что включено»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 124 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
27
3
5
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
28 фев 2020
(Эстония)
Время встречи было 5 утра. Очень хороший гид Саид, который много знал и был полон энтузиазма. Он ждал в пункте назначения. Длительная поездка туда и обратно даст вам шанс увидеть настоящий Египет. Вам понадобится 20-50 евро за большинство туалетов, 10 евро за переход через реку и чаевые водителям. Долгий, но отличный опыт! Замечательная поездка!
S
24 янв 2020
(Египет)
Emotive, Awe Inspiring, Entertaining, Mind Expanding and Exhausting Day which lasts around 17+ hours, tour guide was phenomenal with so much Knowledge and information to impart on us it is hard to take it all on board but really helps your understanding of ancient Egypt. We got picked up 6 minutes early (note you need to ensure the tour company has your name(s) and room number on contact via mobile or email the day before so make sure you are prepared for the call and/or email. The journey in the mini van is long with one stop for toilet and driver change each way. The drivers are experienced and very progressive pushing the envelope to near the limit of safe driving (the faster you get there the more time you get touring ahead of the other coaches/minivans) take a pillow for journey! You will need £E5 for most toilets, £10GBP/£E200pp for the river crossing (pointless not doing so) and tips for drivers and guide. A very professional, enjoyable day and thoroughly recommended to all.
А
19 мар 2020
(Швейцария)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора

👥ГрупповыеОднодневная поездкаОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыОднодневные турыМестная кухня🗽ДостопримечательностиКарнакский храм

Еще несколько похожих предложений в Луксоре

Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
В группе
до 8 чел.
4.6
2697
16ч
5 513
за 1 чел.
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Посетите памятники Луксора за один день
Луксор и долина Царей: поездка из Хургады с обедом
В группе
до 15 чел.
4.3
1001
7 362
за 1 чел.
Луксор и долина Царей: поездка из Хургады с обедом
Откройте для себя чудеса древнего Египта в захватывающем и интересном туре на день в Луксор с выездом из Хургады
Добро пожаловать в Луксор!
Индивидуально
для 10 чел.
3.3
3
200
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Луксор!
🚗 На машине
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Луксоре
🇪🇬