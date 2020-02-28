Совершите путешествие во времена Древнего Египта в однодневном туре с выездом из по Луксору, с трансфером в обе стороны на автомобиле с кондиционером с выездом из Хургады. По пути полюбуйтесь панорамой реки Нил и деревень Верхнего Египта.

По прибытии в Луксор, отправьтесь к Колоссам Мемнона и взгляните на гигантские статуи фараона Аменхотепа III, построенные 3400 лет назад. Затем вас ждет Долина Царей, в которой вы узнаете, где древние египтяне хоронили своих самых могущественных правителей. Спуститесь в гробницы египетских правителей и осмотрите прекрасно сохранившиеся рисунки и иероглифы.

Затем вы узнаете легенду о первой египетской женщине-фараоне в храме царицы Хатшепсут. Откройте для себя необыкновенный заупокойный храм, построенный ею, а также террасы колоннад, гипостильный зал и сотни статуй, картин и барельефов.

После обеда в местном ресторане, тур продолжится посещением Карнакского храма. Прекрасно сохранившись, храм предоставляет прекрасную возможность для воображаемого путешествия во времена древних египтян. Не спеша прогуляйтесь и представьте, как строился огромный пилон. Пройдитесь по аллее криосфинксов с бараньими головами, полюбуйтесь на более чем 100 столбов гипостильного зала и осмотрите древние иероглифы, молельни, статуи и священное озеро.

Если вы верите в приметы, подойдите к жуку-скарабею у озера и обойдите его 3 раза по часовой стрелке; согласно легенде, вскоре у вас появятся дети!