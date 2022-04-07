Хотите прикоснуться к религиозным святыням, пропитанным духом благочестия и времени? Тогда отправляйтесь на индивидуальную паломническую экскурсию в Сен-Максимен-ла-Сент-Бом.

В назначенное время за вами приедет водитель на комфортной машине прямо к отелю или апартаментам и вы отправитесь в удивительный город, который является важным центром паломничества. Дорога пролегает по живописному горному серпантину, где оливковые поля сменяются обширными виноградниками.

Вас ждет Базилика святой Марии Магдалины, которой центр наследия ЮНЕСКО считает шедевром бургундского искусства. В Средние века тут была церковь бенедиктинского монастыря в Везле - один из главных европейских паломнических центров. И не просто так. В 882 сюда перевезли мощи Марии Магдалины, обнаруженные монахинями в заброшенном склепе.

Затем мы направится в грот святой Марии Магдалины. Существует легенда, что после распятия Христа Мария поселилась в гроте между скалистых утесов, расположенных у селения Сент-Бом. Там она в течении тридцати лет проводила его учения, пока не умерла в 63 года.