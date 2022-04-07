К мощам святой Марии Магдалины

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 8 часов 30 минут, из Канн - 9 часов, из Сен-Тропе - 11 часов.
К мощам святой Марии Магдалины
К мощам святой Марии Магдалины
К мощам святой Марии Магдалины
К мощам святой Марии Магдалины

Что вас ожидает 🤩

  • Сен-Максимен-ла-Сент-Бом
  • Базилика святой Марии Магдалины
  • Грот святой Марии Мандалины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотите прикоснуться к религиозным святыням, пропитанным духом благочестия и времени? Тогда отправляйтесь на индивидуальную паломническую экскурсию в Сен-Максимен-ла-Сент-Бом.

В назначенное время за вами приедет водитель на комфортной машине прямо к отелю или апартаментам и вы отправитесь в удивительный город, который является важным центром паломничества. Дорога пролегает по живописному горному серпантину, где оливковые поля сменяются обширными виноградниками.

Вас ждет Базилика святой Марии Магдалины, которой центр наследия ЮНЕСКО считает шедевром бургундского искусства. В Средние века тут была церковь бенедиктинского монастыря в Везле - один из главных европейских паломнических центров. И не просто так. В 882 сюда перевезли мощи Марии Магдалины, обнаруженные монахинями в заброшенном склепе.

Затем мы направится в грот святой Марии Магдалины. Существует легенда, что после распятия Христа Мария поселилась в гроте между скалистых утесов, расположенных у селения Сент-Бом. Там она в течении тридцати лет проводила его учения, пока не умерла в 63 года.

Программа

Сен-Максимен-ла-Сент-Бом, базилику святой Марии Магдалины, в которой хранятся ее мощи, грот святой Марии Мандалины, где она жила и молилась.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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