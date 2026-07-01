Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии»
10 июл в 08:30
16 июл в 08:30
от €175 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады в мини-группе за 1 день
Начало: От вашего отеля
«Откройте для себя чудеса национального парка Мачахела: водопады, древние крепости и живописные мосты в окружении дикой природы и грузинского гостеприимства»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебные водопады горной Аджарии
Начало: Забираю вас от места проживания
«Здесь нас ждет один из самых красочных водопадов Аджарии, который оставит незабываемые впечатления»
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное горное приключение из Батуми - водопады, река и активный отдых
Начало: От места проживания
«Вы увидите величественные реки, бурные водопады и потрясающие природные виды, сформированные рельефом этого региона»
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Мачахела в мини-группе: крепость Гвара, водопады и кузница-музей за 8 часов
Начало: Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
«Невероятная красота природы, горные реки и водопады, каменные мосты XI-XII веков, древняя крепость, экстремальные подвесные мосты, знаменитое «Топи Мачахела», каштановый мед и розовое вино, грузинское застолье и национальные танцы»
Расписание: В любой день
$40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Семейный винный погреб, Мачахела и Костенский водопад за 6 часов в группе
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
$28 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки и водопады»
Завтра в 07:00
4 июл в 07:00
$220
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам Аджарии: 5 красивейших водопадов за 1 день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца»
9 июл в 08:30
10 июл в 08:30
$195 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Скрытые жемчужины гор Аджарии - от вершин до водопадов
Начало: Карфур - ул. Тбел Абусеридзе, 22, Батуми, Грузия
«Вы посетите место слияния двух рек — Чорохи и Ачарисцкали, полюбуетесь величественными водопадами Мирвети и Махунцетской, а также исследуете потрясающую долину Мачахли»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:00.
3 июл в 10:00
6 июл в 10:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Грузинские джунгли: Мтирала, водопад и обед в грузинской семье в мини-групе
Начало: Город Батуми, ваш адрес
$85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Чегемские водопады»
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- Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники;
- Национальный парк Мачахела и водопады в мини-группе за 1 день;
- Волшебные водопады горной Аджарии;
- Однодневное горное приключение из Батуми - водопады, река и активный отдых;
- Мачахела в мини-группе: крепость Гвара, водопады и кузница-музей за 8 часов.
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