Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли

Путешествие к труднодоступным и мистическим природным уголкам в окрестностях Кутаиси

Кахабери
Задать вопрос
Кахабери – ваш гид
Пещерные лабиринты Прометея, лесные тропы, покрытые мхом, заснеженные вершины и бурлящие потоки водопадов — за один день вы увидите во всем великолепии многоликую природу Грузии.

Мы проедем по Колхидской низменности среди рек и ущелий, доберемся до таинственных склонов Хвамли и отведаем свежайшую форель из горного озера.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча центр
Забронировать экскурсию
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли

Что вас ожидает

Спуститься в пещеру Прометей
Из древнего Кутаиси мы отправимся к Прометею, одной из крупнейших в Европе карстовых пещер. Приготовьтесь погрузиться в фантастический мир огромных сталактитов, которые переливаются всеми цветами радуги, услышать любопытные факты о природе подземного мира и проплыть на лодке по пещерной реке, наслаждаясь прохладой, тишиной и таинственной атмосферой.

Легенды горы Хвамли
Наш путь к водопадам пройдет через виноградники, быстрые горные речки, загадочные ущелья и окрестности мистической горы Хвамли. Это место веками окружали грузинские легенды, реальные истории и мистические события, о которых я с удовольствием расскажу. Поднимаясь на перевал, вы полюбуетесь панорамой Колхидской низменности и горными грядами, увидите издалека каньоны Окаце и Кинчха.

Три водопада в сердце Колхиды
Самыми живописными остановками на нашем пути станут 3 водопада, которые разительно отличаются мощью водной стихии, энергетикой и окружающими ландшафтами. Перед вами предстанет исполинский 12-каскадный водопад, где с грохотом несутся потоки горной воды. А после вы прогуляетесь к небольшим живописным водопадам с голубыми лагунами, сможете выпить освежающей минеральной воды и пройти по диким лесным тропам, вдыхая горный воздух.

В конце путешествия по пути в Кутаиси мы остановимся отдохнуть на горном озере и отведать свежайшей форели.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана за группу 1 — 5 человек.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле с Wi-Fi и бутылочка минеральной воды.
  • Дополнительные расходы: билеты в пещеру Прометея — 20 лари или 35 лари за прогулку на лодке.
  • Экскурсия начинается в 10 часов утра, протяженность пути около 180 км.
  • Каждому гостю от меня — грузинский презент.
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура центр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кахабери
Кахабери
Приятно познакомиться, дорогие друзья! Меня зовут Каха, и я приглашаю вас в Грузию. Расскажу всё о своей великолепной и горячо любимой стране, ее древнейшей истории и культуре, национальных традициях, легендах и поверьях, покажу удивительные туристические и нетуристические места. Наши экскурсии станут настоящим ярким и незабываемым путешествием.
Напишите мне

Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

Винные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня ГелатиВинные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня ГелатиВинные шедевры Грузии: дегустация Хванчкары и христианская святыня Гелати
169 за экскурсию
10 часов
Путешествие по плодородному краю Рача со вкусом легендарных вин Хванчкара, Твиши и Усахелаури
Это путешествие позволит понять душу Имеретии, которая кроется в стенах монастыря Гелати, пейзажах Имеретинской долины, аромате горячего шотис-пури и бокале грузинского вина. За один день вы проникнетесь красотой этого края, прикоснетесь к культуре виноделия и продегустируете знаменитые вина на заводе «Хванчкара».

Экскурсии по пригородам Кутаиси

Каньоны и водопады — тайные сокровища западной ГрузииКаньоны и водопады — тайные сокровища западной ГрузииКаньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
75 за экскурсию
9 часов
275 отзывов
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник. Мы пройдем по подвесному мосту над величественным каньоном Окаце, насладимся видами водопада Кинчха, обследуем таинственные пещеры Прометея и загадочный Мартвильский каньон на лодочной прогулке. Вы получите уникальный опыт и вернетесь из путешествия с багажом новых впечатлений и отличных фотографий. А также узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси и о культуре и менталитете коренных жителей.
Путешествие по живописной ИмеретииПутешествие по живописной ИмеретииПутешествие по живописной Имеретии
67 за экскурсию
8 часов
6 отзывов
Кутаиси и окрестности на насыщенной обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплия. Поплаваете на лодочке по старинной пещере, впечатлитесь фантастическими сталактитами и сталагмитами, услышите легенды Колхиды и отведаете местные сыры, шашлыки и сладкий хлеб.
Открыть красоту природы западной ГрузииОткрыть красоту природы западной ГрузииОткрыть красоту природы западной Грузии
105 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Поездка к Цхраджвари – «горе девяти крестов»
Эту поездку я считаю самым красивым туром по Грузии – виды, которые открываются с высокогорья, невозможно описать словами. Здесь всегда возникает стойкое ощущение победы природы над цивилизацией: заброшенные канатные дороги к шахтерскому городу, разрушенные сооружения и первобытные виды. По дороге я буду рассказывать вам местные легенды, познакомлю с интересными сведениями о доисторическом прошлом этого края, а в завершении мы устроим походный пикник в окружении вековых буков и елей.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином УсахелауриВ краю орлов и крутых скал. За легендарным вином УсахелауриВ краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
120 за экскурсию
10 часов
3 отзыва
Рассказы о быте грузинских крестьян, дегустация и виды, от которых захватывает дух
Экскурсия начинается из столицы древней Колхиды — Кутаиси, одного из древнейших городов планеты. Вы отправитесь слушать легенды горцев, ощущать дыхание гор и, конечно же, пробовать Усахелаури — редкое и самое дорогое марочное вино Грузии из одноименного сорта винограда, растущего лишь в паре горных сел региона Рача-Лечхуми. Всю дорогу вас будут сопровождать завораживающие виды грандиозных камнепадов, горные крутые тропинки и аутентичные села с домиками, будто прилепившимися к скалам, где все сохранилось в том же виде, что и сотню лет назад.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
150 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
На рафте вы покорите красивейшую реку Риони, любуясь окружающими пейзажами со скалами и водопадами, а я обеспечу безопасность и комфорт. Помимо потрясающего приключенческого опыта, еще до сплава вы побываете на горном озере Шаори, попробуете местные вкусности и прикоснетесь к старине в монастыре Гелати. Обещаю — этот день подарит вам новые знания и вихрь эмоций и точно украсит путешествие по радушной Грузии!
Пещеры Прометея и курорт ЦхалтубоПещеры Прометея и курорт ЦхалтубоПещеры Прометея и курорт Цхалтубо
85 за экскурсию
6 часов
24 отзыва
Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
На этой экскурсии вас ждет знакомство с достопримечательностями города Кутаиси и курорта Цхалтубо, а также путешествие в завораживающий мир знаменитых пещер Прометея. Маршрут пролегает в живописных окрестностях, в пути я буду рассказывать интересные легенды и истории этих мест.

Выбирайте и другие экскурсии в Кутаиси

История и архитектураВ другой городИндивидуальныеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомЗа городомНа автомобилеМузеи и искусствоСо скидкойГастрономическиеВсе