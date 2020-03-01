Кахабери проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Спуститься в пещеру Прометей

Из древнего Кутаиси мы отправимся к Прометею, одной из крупнейших в Европе карстовых пещер. Приготовьтесь погрузиться в фантастический мир огромных сталактитов, которые переливаются всеми цветами радуги, услышать любопытные факты о природе подземного мира и проплыть на лодке по пещерной реке, наслаждаясь прохладой, тишиной и таинственной атмосферой.

Легенды горы Хвамли

Наш путь к водопадам пройдет через виноградники, быстрые горные речки, загадочные ущелья и окрестности мистической горы Хвамли. Это место веками окружали грузинские легенды, реальные истории и мистические события, о которых я с удовольствием расскажу. Поднимаясь на перевал, вы полюбуетесь панорамой Колхидской низменности и горными грядами, увидите издалека каньоны Окаце и Кинчха.

Три водопада в сердце Колхиды

Самыми живописными остановками на нашем пути станут 3 водопада, которые разительно отличаются мощью водной стихии, энергетикой и окружающими ландшафтами. Перед вами предстанет исполинский 12-каскадный водопад, где с грохотом несутся потоки горной воды. А после вы прогуляетесь к небольшим живописным водопадам с голубыми лагунами, сможете выпить освежающей минеральной воды и пройти по диким лесным тропам, вдыхая горный воздух.

В конце путешествия по пути в Кутаиси мы остановимся отдохнуть на горном озере и отведать свежайшей форели.