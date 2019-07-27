5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шопинг-тур по базару — легко, увлекательно и экономно!

Сначала мы отправимся на Зелёный базар в центре города, где я расскажу про самые привлекательные для покупки сладости, специи, соусы, орехи, соления и сыры, которые стоит отведать в Грузии и увезти с собой в качестве лучшего гастрономического презента друзьям и близким. Помогу с выбором и прослежу за справедливостью цены: так как я отправляю продукты с этого базара за границу, среди моих знакомых — проверенные продавцы с качественным и недорогим товаром. В результате вы не потеряетесь в многообразии продуктов и за полчаса успеете купить все самое интересное и вкусное. А после шопинг-тура у вас останутся не только полезные покупки, но и красивые фотографии, яркие эмоции, а также новые знания.

Изготовление хачапури и кофейная пауза

Тут же, на базаре, коллектив местной пекарни проведёт мастер-класс по лепке традиционного имеретинского хачапури (по желанию). Каждый из вас унесёт по горячей лепёшке с сыром, сделанной своими руками, а лучше всего будет их сразу съесть, пока не остыли! Забрав готовые хачапури из печи, вы сможете отдохнуть, выпив по стаканчику восхитительного кофе от кофейного мастера по соседству, который он при вас помелет и сварит в турке на горячем песке.

Грузинское ателье

По желанию, мы также зайдём в ателье, где шьют грузинские традиционные костюмы: вы сможете сфотографироваться в популярных сванских шапках, которые являются одновременно как хорошим сувениром, так и имеют практическое значение в бане и зимой на улице. А истинные любители Грузии смогут примерить шапку «папаху» и «чо́ху» — традиционное мужское одеяние. Все это можно будет приобрести.

Прогулка по центру и винная дегустация

В завершение экскурсии прогуляемся через центр города на дегустацию вина в погребок, где собраны домашние вина из разных частей Грузии. Путь пройдёт мимо центральной площади с фонтаном, где вы сможете сфотографироваться на живописном фоне центра Кутаиси. Затем прогуляемся по тенистым аллеям парка, через скульптурную группу и цех по производству горячих бубликов — помимо лакомства, это ещё отличная закуска под вино. Перейдем через Белый пешеходный мост, где на перилах сидит мальчик со шляпами из советского фильма «Необыкновенная выставка». В погребе вас будет ждать около семи видов вина, один вид грузинского бренди и несколько видов чачи. Вы сможете сложить покупки, присесть и отдохнуть, пока продавец будет рассказывать, какое вино вы пробуете, и — по желанию — заказать хинкали или лобио в горшочке в соседних кафе.