5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Не потеряться в продуктовой мозаике, испечь хачапури, заглянуть к виноделу и примерить папаху

Vitali
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Vitali – ваш гид
На Зелёном базаре я помогу выбрать колоритные грузинские продукты, вы научитесь лепить хачапури и выпьете свежемолотый кофе на песке.

Пройдя мимо старинного монастыря на берегу реки, попробуете домашний коньяк у местного винодела, а после прогулки через центр города в другом винном погребке продегустируете домашнее вино и сможете тут же пообедать, отведав хинкали или лобио в горшочке.

По дороге я отвечу на все ваши вопросы и расскажу истории про город, его обитателей и особенности жизни в Кутаиси моими глазами.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча центр города
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!

Что вас ожидает

Шопинг-тур по базару — легко, увлекательно и экономно!
Сначала мы отправимся на Зелёный базар в центре города, где я расскажу про самые привлекательные для покупки сладости, специи, соусы, орехи, соления и сыры, которые стоит отведать в Грузии и увезти с собой в качестве лучшего гастрономического презента друзьям и близким. Помогу с выбором и прослежу за справедливостью цены: так как я отправляю продукты с этого базара за границу, среди моих знакомых — проверенные продавцы с качественным и недорогим товаром. В результате вы не потеряетесь в многообразии продуктов и за полчаса успеете купить все самое интересное и вкусное. А после шопинг-тура у вас останутся не только полезные покупки, но и красивые фотографии, яркие эмоции, а также новые знания.

Изготовление хачапури и кофейная пауза
Тут же, на базаре, коллектив местной пекарни проведёт мастер-класс по лепке традиционного имеретинского хачапури (по желанию). Каждый из вас унесёт по горячей лепёшке с сыром, сделанной своими руками, а лучше всего будет их сразу съесть, пока не остыли! Забрав готовые хачапури из печи, вы сможете отдохнуть, выпив по стаканчику восхитительного кофе от кофейного мастера по соседству, который он при вас помелет и сварит в турке на горячем песке.

Грузинское ателье
По желанию, мы также зайдём в ателье, где шьют грузинские традиционные костюмы: вы сможете сфотографироваться в популярных сванских шапках, которые являются одновременно как хорошим сувениром, так и имеют практическое значение в бане и зимой на улице. А истинные любители Грузии смогут примерить шапку «папаху» и «чо́ху» — традиционное мужское одеяние. Все это можно будет приобрести.

Прогулка по центру и винная дегустация
В завершение экскурсии прогуляемся через центр города на дегустацию вина в погребок, где собраны домашние вина из разных частей Грузии. Путь пройдёт мимо центральной площади с фонтаном, где вы сможете сфотографироваться на живописном фоне центра Кутаиси. Затем прогуляемся по тенистым аллеям парка, через скульптурную группу и цех по производству горячих бубликов — помимо лакомства, это ещё отличная закуска под вино. Перейдем через Белый пешеходный мост, где на перилах сидит мальчик со шляпами из советского фильма «Необыкновенная выставка». В погребе вас будет ждать около семи видов вина, один вид грузинского бренди и несколько видов чачи. Вы сможете сложить покупки, присесть и отдохнуть, пока продавец будет рассказывать, какое вино вы пробуете, и — по желанию — заказать хинкали или лобио в горшочке в соседних кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников (до 10 человек): доплата за каждого участника — 20 евро.
  • Мы встречаемся в центре города, неподалеку от моста Руставели.
  • Я буду сопровождать вас с большим рюкзаком, куда вы сможете сложить то, что пожелаете, что бы облегчить свою сумку, а после экскурсии вызову такси по хорошей цене и, конечно, помогу всё погрузить.
  • Также я охотно расскажу о возможностях отправки всего купленного за границу через транспортную компанию автобусом, если вдруг у вас перевес или вы просто не хотите отягощать свои сумки.
  • В стоимость входит: мастер-класс по лепке хачапури и один хачапури; кофе по-турецки; фотосъемка в ателье; горячий бублик; дегустация всех видов вина и коньяка с лёгкой закуской.
  • В стоимость не входит: продукты на базаре; вино и остальные напитки, хинкали и лобио из кафе; такси.
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!
Пойдем на базар за грузинскими вкусностями!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура центр города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vitali
Vitali
Приветствую вас! ;) Меня зовут Виталя, мне 31 год, из которых уже 4 года живу в Кутаиси, и я - ваш земляк в Грузии ;) Обожаю нетуристические места в Грузии, общение с людьми, не связанными с туристическим бизнесом и спонтанные приключения. Я готов поделиться с вами своими знаниями и быть вашим советником, сопровождающим, и неГидом ;) То есть компаньоном. Так что если вы на той же волне, то явно попали по адресу. Добро пожаловать в Грузию! ;)
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 июля 2019
Были в конце июня, 4 девушки. Гид Виталик очень спокойный, нам было в самый раз. Экскурсия была хорошая, никакого пряи аааау не было, но все было очень дружелюбно, душевно и приятно. Ателье нам не подошло, но это мелочи. Помимо этого он ооочень нам помогал и впредь в Грузии, посоветовал нам водителя, отправил нас к виноделу итд. Виталик, для нас ты лучший гид, которого мы могли найти в Кутаиси! Советую!
1 мая 2019
Это не экскурсия, это просто БОМБА! Так получилось, что формат этой прогулки подошел под нашу компанию, а мы подошли под ее формат. Встретились мы у инфоцентра и двинулись на базар. Очень круто, когда в таком колоритном месте с вами человек, который там как рыба в воде! Мы мало того, что накупили вкуснятины килограмм на 20 (и отправили с помощью Виталия в Москву), но и погрузились в жизнь базара. Многие продавцы, которые оказались еще и виноделами, угощали нас своим вином. Мы поучаствовали в процессе выпекания хачапури. Честно говоря, даже не хотелось уходить оттуда - очень уж там здорово.
После базара мы прошлись по городу, поднялись по канатке наверх, посмотрели на город с высоты птичьего полета. Мы побывали в ателье, где облачились в национальные костюмы и устроили себе ярчайшую фотосессию на широком балконе с видом на храм, на ходу придумывая сюжет.
Затем мы посетили еще не открывшийся винный погребок, радушные хозяева которого угостили нас отменным домашним вином. Когда он откроется - это будет эдакий аналог крафтового бара, но с домашними винами. Они уже близки к открытию и если уже открылись, обязательно попросите Виталия вас туда сводить.
Затем Виталий вызвал знакомого водителя, который тоже оказался виноделом =))), и мы поехали в пригород Кутаиси, чтобы посетить монастыри Гелати и Моцамета. Второй монастырь на скале стоит, что придает ему дополнительную привлекательность.
После посещения этих достопримечательностей мы поехали ужинать к Тома. Это очень гостеприимный молодой винодел в частном секторе Кутаиси. Он организовал у себя в цокольном этаже погребок, где предлагает потрясающе вкусный ужин и своё вино. Окончание вечера скрылось в легком тумане чачи и благостного состояния духа. Но на утро ничего не болело, да и усталости особой не было.
В общем, это крутейшая прогулка по новому для нас городу, на которой я когда-либо бывал. Погружение абсолютное!
23 апреля 2019
Однозначно рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу города, познакомиться с его жителями и проникнуться его живым духом: приготовить хачапури, выпить вина из рога с мастером по их обработке, примерить национальный костюм. :)
Отдельно отмечу Виталия за его внимательность (он предварительно подробно уточнял наши пожелания и детали предстоящего тура). Кроме того он просто замечательный, открытый и дружелюбный человек. Большое спасибо за прекрасный тур и яркие впечатления!
17 сентября 2018
Супер, однозначно рекомендуем! Интересная, насыщенная и, что немаловажно, практически полезная экскурсия. Накупили грузинских вкусностей, прониклись колоритом местного рынка, надегустировались вина и прогулялись по интересным местам в центре города. Мы остались очень довольны отменным качеством всех продуктов, ценами и радушием продавцов, которых посоветовал Виталий. Если сравнивать с самостоятельным опытом покупок на том же рынке - небо и земля, все-таки, не так просто нашему туристу сориентироваться)) Эх, знали бы, назначили экскурсию не на последний день пребывания в Кутаиси, а на первый.
17 августа 2018
Это был наш первый день в Кутаиси.
Наша экскурсия рынком не закончилась, мы ещё посетили историческую часть города. Виталий удовлетворил все наши просьбы.
Ходили много. Очень понравился мастер класс по изготовлению хачапури.
Также запомнилась дегустация домашних вин.
Спасибо за экскурсию.

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