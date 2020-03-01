Необычные маршруты по Тенерифе

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Научиться держаться в седле и проехать по живописной вулканической долине

Vera
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Vera – ваш гид
Это приключение сочетает в себе увлекательную прогулку в седле и волшебные пейзажи Тенерифе.

Вы познакомитесь с добродушными лошадями, с помощью инструктора овладеете азами верховой езды, а затем неспешно прокатитесь сквозь благоухающие фруктовые заросли манго, авокадо и банана.
35 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от Сиам Парка
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Конная прогулка на Тенерифе
Конная прогулка на Тенерифе

Что вас ожидает

Живописная верховая прогулка
После небольшого инструктажа, знакомства с лошадьми и азами техники конной езды вы отправитесь на часовую прогулку. Наш маршрут пройдет по красивейшей вулканической долине, в окружении ароматных фруктовых деревьев — манго, апельсинов, авокадо и бананов. Инструктор может вести вашу лошадь за поводья или доверить управление вам. А опытные наездники, которые уверенно держатся в седле, смогут миновать фруктовые плантации и подняться в горы, чтобы полюбоваться видами на мысы острова и океан.

О лошадях и не только
По пути, если захотите, мы расскажем самое интересное о наших лошадях и их повадках, о тонкостях ухода за животными и истории конюшни. А еще с удовольствием поделимся наблюдениями о жизни на Тенерифе, посоветуем интересные природные уголки для самостоятельных поездок и местные блюда, которые обязательно стоит попробовать. И, конечно, с удовольствием ответим на все ваши вопросы о Канарских островах.

Кому подойдет прогулка

Как опытным наездникам, так и новичкам, которые хотят пообщаться с лошадями и отдохнуть в тени фруктового сада.

Организационные детали

  • Конюшня находится недалеко от Сиам Парка на юге Тенерифе, поэтому вы сможете легко и быстро добраться сюда практически из любой точки острова.
  • В стоимость прогулки включено: аренда шлема, жилета (для детей), сопровождение инструктора, фотосопровождение.
Конная прогулка на Тенерифе
Конная прогулка на Тенерифе
Конная прогулка на Тенерифе
Конная прогулка на Тенерифе
Конная прогулка на Тенерифе

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от Сиам Парка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vera
Vera
Добрый день! Я начала заниматься конным спортом в России с детства, а затем работала в пони-клубе в BITZ. В общей сложности мой опыт работы с лошадьми — 20 лет. После переезда в Испанию я начала переподготовку. В 2018 году участвовала в соревнованиях по конкуру и на данный момент имею сертификат Галоп-4. На моей конной прогулке по долине Тенерифе вы не только пообщаетесь с лошадьми, но и насладитесь гармоничными видами острова.
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