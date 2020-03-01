Необычные маршруты по Тенерифе

Что вас ожидает

Живописная верховая прогулка

После небольшого инструктажа, знакомства с лошадьми и азами техники конной езды вы отправитесь на часовую прогулку. Наш маршрут пройдет по красивейшей вулканической долине, в окружении ароматных фруктовых деревьев — манго, апельсинов, авокадо и бананов. Инструктор может вести вашу лошадь за поводья или доверить управление вам. А опытные наездники, которые уверенно держатся в седле, смогут миновать фруктовые плантации и подняться в горы, чтобы полюбоваться видами на мысы острова и океан.

О лошадях и не только

По пути, если захотите, мы расскажем самое интересное о наших лошадях и их повадках, о тонкостях ухода за животными и истории конюшни. А еще с удовольствием поделимся наблюдениями о жизни на Тенерифе, посоветуем интересные природные уголки для самостоятельных поездок и местные блюда, которые обязательно стоит попробовать. И, конечно, с удовольствием ответим на все ваши вопросы о Канарских островах.

Кому подойдет прогулка

Как опытным наездникам, так и новичкам, которые хотят пообщаться с лошадями и отдохнуть в тени фруктового сада.