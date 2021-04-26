Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санта-Крус-де-Тенерифе

Ольга

Ответ гида: Александр, мне очень жаль, что ваши ожидания не оправдались. Было бы здорово понять, что именно вам не понравилось, так как маршрут полностью соответствовал описанному на сайте. Это моя первая проводимая онлайн экскурсия. Легко следить за реакцией гостей, когда они идут рядом с тобой и можно корректировать маршрут и рассказ в зависимости от этой реакции. Увы, я не вижу ваши лица по ту сторону экрана, но у вас для этого есть чат, через который вы можете направлять меня в то русло, которое интересно именно вам. Но никаких вопросов от вас я не видела за время нашей прогулки. Что из поданной информации вам было известно ранее? Вам был известен этот вариант легенды Драконового дерева? Вызнали о библиотеке, которая находится в монастыре и историю фонтана? Видели ранее, как готовится баракито? Знали о существовании молодого Драконового дерева Сан Антонио и его историю? Видели, как растут бананы и как выглядит бананас? Знали, что в банановых полях спряталась пирамида Сан Маркос, и где находится грот и вид на пляж Сан Маркос? Если вы это все знали, тогда зачем бронировали эту экскурсию? Увы, я не волшебник, и не могу полностью оправдывать ожидания или читать мысли других людей, но буду признательна, если вы все-таки укажете, что именно вам не понравилось, чтобы в будущем я смогла избежать таких отзывов.