Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санта-Крус-де-Тенерифе

Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова

В прямом эфире перенестись в город Икод-де-лос-Винос на берегу океана и ощутить себя канарцем

4.7
9 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Санта-Крус-де-Тенерифе
Икод-де-лос-Винос — лучшее место, чтобы погрузиться в колорит Канарских островов! Легко, с любовью и интересными фактами я расскажу, чем живет и славится север Тенерифе, приоткрою историю 📖 и покажу океанские виды-открытки.

За 1, 5 часа вы увидите яркие улицы, затерянную пирамиду и тысячелетнее драконово дерево 🌲, узнаете о легендарном вине, о быте и характере местных.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова

Что вы увидите и узнаете

  • Достопримечательности. Я покажу вам самую старую церковь ⛪ острова Тенерифе — Сан-Маркос — и монастырь, где сегодня заседает городской совет, а также расскажу, кто такие гуанчи.
  • Нетуристические уголки. Значительную часть времени будем гулять по тихим цветущим улочкам. Вы увидите, как живут простые канарцы, поймете их традиции и привычки.
  • Бренды Тенерифе. В кафе вы понаблюдаете, как за слой за слоем «рождается» баракито, кофе по-канарски. А в винном музее познакомитесь с историей мальвазии, которой восторгались Шекспир и Байрон.
  • Флора острова. Как растут манго, папайя, авокадо и, конечно, драконово дерево — символ Канарских островов. Вы услышите самую захватывающую из многочисленных легенд о его появлении на Земле. А еще вас ждет банановая плантация!
  • Фантастические виды: синий-синий Атлантический океан, в том числе с моей секретной точки, и вулкан Тейде, если он изволит показаться из-за облаков!

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

  • Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах города Икод-де-лос-Винос (остров 🏝️ Тенерифе). Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно), а также купон на дегустацию канарских вин (4 вина + 1 ликер) в музее Мальвазии всего за 7. 50 евро. Мы с Тенерифе ждем вас!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова
Онлайн-прогулка по Тенерифе. Аутентичный север острова

Онлайн-Экскурсия проводится в среду в 19:00, в субботу в 14:30

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
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9 реальных отзывов от туристов

26 апр 2021
Спасибо за увлекательную экскурсию. Прекрасная прогулка по острову с новыми впечатлениями. Была на острове два раза, очень хочу еще! Спасибо большое!
12 апр 2021
Спасибо за прекрасную возможность прогуляться по красивым местам. Осталось дождаться завершения карантина и пройтись еще раз лично
12 апр 2021
Отличная, интересная прогулка, множество новых открытий. Любовь Ольги к своему острову и городу сквозит в каждом слове и очень заряжает. Захотелось поехать, пробовать заперока и мальвазию и слушать океан.
11 апр 2021
Очень легкая и непринужденная прогулка по одному из любимых наших городков на северной части Тенерифе. Нам, любителям этого острова, понравилось виртуально побродить по знакомым местам и улицам под рассказы Ольги. Отдельное спасибо за очередную возможность полюбоваться океаном.
11 апр 2021
Спасибо, что показали и рассказали о таком далёком уголке планеты, интересном и необычном, Ольга в позитивном ключе с лёгкостью нас провела по земле вулканов, было очень интересно.
10 апр 2021
Замечательная прогулка с интересной информацией. Отдельная благодарность за возможность посмотреть на банановую плантацию.
30 мар 2021
хорошая прогулка, захватывающие виды, прекрасный океан и величественный вулкан Тейде, возвышающийся над островом. в день экскурсии был шквалистый ветер, но Ольга героически с ним сражалась. лично мне не хватило исторической вводной, но зато мы увидели и узнали интересные особенности жизни местного населения, о которых в путеводителе не напишут.
29 мар 2021
Здравствуйте! Мои ожидания, чего-то нового и интересного, не оправдались. С уважением, Александр Скворцов.
Ольга
Ответ гида:Александр, мне очень жаль, что ваши ожидания не оправдались. Было бы здорово понять, что именно вам не понравилось, так как маршрут полностью соответствовал описанному на сайте. Это моя первая проводимая онлайн экскурсия. Легко следить за реакцией гостей, когда они идут рядом с тобой и можно корректировать маршрут и рассказ в зависимости от этой реакции. Увы, я не вижу ваши лица по ту сторону экрана, но у вас для этого есть чат, через который вы можете направлять меня в то русло, которое интересно именно вам. Но никаких вопросов от вас я не видела за время нашей прогулки. Что из поданной информации вам было известно ранее? Вам был известен этот вариант легенды Драконового дерева? Вызнали о библиотеке, которая находится в монастыре и историю фонтана? Видели ранее, как готовится баракито? Знали о существовании молодого Драконового дерева Сан Антонио и его историю? Видели, как растут бананы и как выглядит бананас? Знали, что в банановых полях спряталась пирамида Сан Маркос, и где находится грот и вид на пляж Сан Маркос? Если вы это все знали, тогда зачем бронировали эту экскурсию? Увы, я не волшебник, и не могу полностью оправдывать ожидания или читать мысли других людей, но буду признательна, если вы все-таки укажете, что именно вам не понравилось, чтобы в будущем я смогла избежать таких отзывов.
28 мар 2021
Прекрасные впечатления. Отличная, познавательная экскурсия в онлайн режиме. Много экзотических растений. Легко, непринужденно, как-будто сам оказался на Тенерифе. Спасибо!

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