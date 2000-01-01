Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Ну, что-же, у нас с Вами целый день впереди, предлагаю осмотреть весь континент, не оставив ни одного уголка без внимания.

Подождите-ка, мы вроде как, на острове 🏝️, причем здесь континент?

С этого момента чуть по-подробнее. «Континент в миниатюре», именно так очень часто называют остров Гран-Канария, уж больно разнообразна природа, ландшафт и климат третьего по размеру острова Канарского архипелага. Здесь есть всё, что может представить человек при слове континент. Леса, конечно же, хотите хвойные, состоящие из совершенно сказочного дерева — Канарской сосны или, если желаете, лиственные эвкалиптовые рощи, в которых Ваши лёгкие за каждый вдох будут возносить Вас до небес. Горы ⛰️ — обязательно! Буквально в двух шагах от Пико-де-лас-Ньебес, который является наивысшей точкой острова, находится уникальное творение природы, базальтовая скала Роке-Нубло, которая по совместительству ещё и выполняет функции символа острова. Если есть горы, должны быть и ущелья! И они, конечно же, здесь есть! К примеру, в одном из них, что носит название Барранко-де-Гуайядеке, расположена деревня, в которой не только дома, но и вся инфраструктура — магазины, кафе, рестораны и даже деревенская церковь ⛪ находятся в пещерах. С водой на Гран-Канарии, в отличие от, например, Тенерифе, тоже полный порядок! Здесь расположено 13 водохранилищ, самое большое из которых — Сория имеет площадь 32, 5 км. Пустыня здесь тоже имеется. Великолепные дюны Маспаломас, как филиал Сахары, передвигаются в одном им известном порядке у самой кромки Атлантического океана. А как Вам провал глубиной 216 метров! Эх, не знал О. Бендер о существовании этой красоты… Провал этот, не что иное, как кальдера Бандама — огромных размеров кратер, который сформировался в результате обрушения части вулкана около 5 тыс. лет назад. Что ещё? Крупнейший город 🏙️ Канарского архипелага, с более чем 500-летней историей 📖, неразрывно связанной с такими именами, как, например, Христофор Колумб и с самым большим по товарообороту европейским портом, расположенным за пределами Еврозоны. А ещё, «аккорды реквиема в готическом стиле» — мистическая церковь Сан-Хуан, самый яркий и самый большой готический собор не только на Канарском архипелаге, но и во всей Атлантике. И, конечно же, многокилометровые пляжи с необычайно комфортным золотистым песком. Так почему-же не континент?