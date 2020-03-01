Денис проводит ещё 5 экскурсий

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О секретах и тонкостях канарского виноделия с дегустацией и обедом — на живописных склонах острова

Денис
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Денис – ваш гид
Приглашаю вас в гости к местным виноделам! Они по-настоящему любят свое дело и бодегу, на которой работают, а о любимом занятии рассказ всегда получается красочным и увлекательным.

Общение будет тем приятнее, что никаких языковых барьеров не возникнет, ведь выращиванием винограда и производством вина занимаются два наших соотечественника.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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В гостях у виноделов
В гостях у виноделов

Что вас ожидает

  • Наша экскурсия начнется с подъема в горы в южной части острова. Мы проедем через типичные испанские городки, любуясь живописными пейзажами соседних островов, и ощутим запах нагретых солнцем виноградных листьев, перемешанный с бодрящим горным воздухом. И вот наша цель на высоте 1242 метра над уровнем океана — винодельческое хозяйство. Этим виноградникам уже более 200 лет, а винный пресс из дерева из-за возраста и размеров стал местной достопримечательностью.
  • В настоящем цехе по производству вина вы узнаете о традициях, секретах и тонкостях изготовления этого напитка.
  • Из полутемной прохлады винодельческого цеха вы переместитесь в уютный зал дегустации, где попробуете все виды вина, производимого в этом хозяйстве. Любителям более крепких напитков предложат виноградная водка, настоянная на различных компонентах. В отличие от «туристических» мест, где наливают чуть ли не из пипетки, здесь для дегустации предлагается нормальное количество вина. Понравившиеся сорта можно сразу же купить.
  • В завершение вы отведаете вкусный обед: традиционные закуски тапас, горячие блюда и картофель по-канарски, без которого здесь не обходится ни одна трапеза.
  • Сытых и довольных, я верну вас к месту отдыха.

Организационные детали

В стоимость включены: транспортные расходы, дегустация и обед.

В гостях у виноделов
В гостях у виноделов
В гостях у виноделов
В гостях у виноделов
В гостях у виноделов
В гостях у виноделов
В гостях у виноделов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
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Денис проводит ещё 5 экскурсий

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