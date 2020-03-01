Денис проводит ещё 5 экскурсий

Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.