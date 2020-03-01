Денис проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия начнется с подъема в горы в южной части острова. Мы проедем через типичные испанские городки, любуясь живописными пейзажами соседних островов, и ощутим запах нагретых солнцем виноградных листьев, перемешанный с бодрящим горным воздухом. И вот наша цель на высоте 1242 метра над уровнем океана — винодельческое хозяйство. Этим виноградникам уже более 200 лет, а винный пресс из дерева из-за возраста и размеров стал местной достопримечательностью.
В настоящем цехе по производству вина вы узнаете о традициях, секретах и тонкостях изготовления этого напитка.
Из полутемной прохлады винодельческого цеха вы переместитесь в уютный зал дегустации, где попробуете все виды вина, производимого в этом хозяйстве. Любителям более крепких напитков предложат виноградная водка, настоянная на различных компонентах. В отличие от «туристических» мест, где наливают чуть ли не из пипетки, здесь для дегустации предлагается нормальное количество вина. Понравившиеся сорта можно сразу же купить.
В завершение вы отведаете вкусный обед: традиционные закуски тапас, горячие блюда и картофель по-канарски, без которого здесь не обходится ни одна трапеза.
Сытых и довольных, я верну вас к месту отдыха.
Организационные детали
В стоимость включены: транспортные расходы, дегустация и обед.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
В этом автомобильном туре по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.
Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки. Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров". В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв.км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны. Один из них – старинная деревня Маска. Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах. А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.
История о том, как домашние попугайчики дали начало одному из крупнейших зоопарков Европы
Лоро-парк – достопримечательность, без которой невозможно представить Тенерифе. Это 13 гектаров территории, на которой есть ботанический сад, зоопарк, дельфинарий и большой аквариум. По дороге в парк мы будем проезжать важные и красивые объекты острова, о которых я расскажу вам, вы узнаете историю возникновения Лоро-парка и интересные факты о его обитателях.
Погрузиться в сельский колорит Тенерифе, оценить местную кухню и продегустировать вина
Канарская финка — место, где вам откроется настоящий, нетуристический Тенерифе, какими его знают коренные жители. Вы познакомитесь с хозяином старинной фермы, продегустируете вино с местной винодельни, оцените за ужином блюда канарской кухни и очаруетесь уютом сельской жизни острова.