23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный

Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой

Natallia
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Natallia – ваш гид
Это путешествие откроет перед вами настоящий, нетуристический Тенерифе с его уютными деревушками, сногсшибательными панорамными точками и легендами гуанчей.

Вы прогуляетесь по улочкам Гарачико, спуститесь к океану по скалистой лестнице в Буэнависта-дель-Норте, услышите вой пещеры в Лос-Силос и выпьете лучший баракито в Икод-де-Лос-Винос.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 2 человек
Встреча в Сантьяго-дель-Тейде
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У этой экскурсии23 отзыва
5
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный

Что вас ожидает

Аутентичные городки западного Тенерифе
Наш маршрут начнется с маленького городка Сантьяго-дель-Тейде, который разделяет жаркий юг Тенерифе и совсем другой мир. Я провезу вас по неизведанным уголкам западной части острова, где редко встретишь туристов. А по пути расскажу о канарском быте и поделюсь подлинными историями местных жителей, которые передаются из поколения в поколение. Вы увидите домики 15-16 веков, старинные канарские фермы, потайные природные сокровища Тенерифе и целую россыпь уютных городов:

🌿 Икод-де-Лос-Винос, куда мы спустимся через горный серпантин, по дороге, проходящей через живописные деревушки. Здесь вас встретит легендарное дерево Драго, а желающие попробуют вкуснейший баракито — кофе по-канарски.

🌿 Гарачико — город, который постоянно подвергался испытаниям острова. Вы узнаете о пожарах, эпидемиях, извержении вулкана Монтанья Кемада и рассмотрите здания, которые уцелели после стольких катастроф. Особое внимание обратим на крепость святого Мигеля, церковь святой Анны, красивейший обрыв и символ этих мест — скалу Гарачико.

🌿 Лос-Силос — маленький и домашний городок, рядом с которым можно отыскать скелет кита и бассейны с морской водой. А если мы окажемся здесь в ветреную погоду, вы услышите вой пещеры: будто гуанчи напоминают нам, что они здесь и никогда не уходили.

🌿 Буэнависта-дель-Норте — сказочное местечко! Я покажу самые большие гольф-поля, невероятные панорамы океана, прекрасные мирадоры (смотровые площадки), где иногда проходят свадьбы, и отвесные лестницы в скалах, по которым можно спуститься к океану и почувствовать его мощь. Если останутся силы, мы прогуляемся к маяку Тено, а по пути рассмотрим плантации бананов и фермы, где выращивают кактусы.

Организационные детали

  • Поездка займет целый день, поэтому если вы путешествуете с детьми, подумайте, не будет ли им тяжело. Экскурсия длительная, едем по дорогам, где может «укачать»
  • Обед и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию), выбор питания и напитков оговаривается
  • Начало и окончание экскурсии в Сантьяго-дель-Тейде. При этом возможны любые корректировки, а также трансфер.
  • На обед можем остановиться в ресторанчике на берегу океана или же устроить пикник на одной из специально оборудованных площадок (отличный вариант для тех, кто не прочь сам приготовить мясо, попробовать канарскую картошечку и выпить домашнего вина)
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сантьяго-дель-Тейде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natallia
Natallia
Познакомимся! Меня зовут Наталья. Увидев остров в первый раз с самолета, я почему-то сразу поняла, что это — то место, о котором я мечтала всю жизнь. И не ошиблась. Океан, природа, горы, люди — все вокруг — это сказочная, атмосфера, которую невозможно описать, а надо увидеть, почувствовать, «попробовать». Я живу в самой западной точке острова в городке Буэнависта-дель-Норте, поэтому смогу рассказать вам то, чего нет ни в одном справочнике. Это подлинные истории местных жителей, которые здесь родились и выросли, это места и виды, которые невозможно передать на фото или видео, это слова и выражения, значения которых знают только жители канарских островов. Весь Запад — перед вами!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Экскурсия была незабываемая,
оставившая массу позитивных эмоций. Часто бываю на Тенерифе, но с таких уникальных ракурсов остров увидел благодаря Наташе, которая не только знающая и любящая остров, отзывчивая и открытая, создающая максимально комфортную и радушную обстановку для туристов, но и классный водитель, с которым безопасно наслаждаться чудесными видами, кружась по горным серпантинам. Огромное ей спасибо!
Виктор
3 марта 2020
Если вы хотите увидеть нетуристические места и почувствовать Тенерифе так, как его чувствуют местные, то вам на этот тур к Наташе. Все было просто супер: с душой и любовью к жизни.
15 февраля 2020
Замечательну,незабываемую экскурсию провела для меня Наталья! Доброжелательность, открытость и позитивный настрой гида обеспечил мне прекрасный, познавательный и очень насыщенный впечатлениями день. А если вы в первые на Тенерифе (как это было у меня) , то такая экскурсия точно “влюбит» вас в остров. Спасибо!!!
10 января 2020
Если Вы хотите провести день на Тенерифе в обществе с человеком, которого знаете давно, который рад Вас видеть, который угостит Вас вкусными дарами острова на природе – то Вам на эту экскурсию!
Захватывающие панорамные виды, веселая атмосфера и рассказы о жизни на острове Тенерифе из уст местного жителя.
Спасибо, Наталья, за яркие впечатления! Всем рекомендуем!
7 января 2020
6 января 2020 года нам довелось побывать на Севере и Западе Тенерифе. Такой интересной и яркой экскурсии у нас ещё не было! И все это исходило от нашего гида- Натальи! Столько познавательной информации, юмора и знания острова может только дать человек, который влюблён в то место, где он живет! И это передаётся тем, кто находится рядом с Наташей! Очень профессионально и качественно изложен материал, доступно представлена информация. Вместе мы посетили самые потаённые и аутентичные места Запада Тенерифе, побывали в маленьких деревушках, горных склонах и на побережье океана. В планах ещё посетить Канары, а экскурсии только с Натальей! Огромное спасибо!!
4 января 2020
Если вы хотите увидеть Тенерефе глазами человека, живущего здесь, то вам к Наташе. Наташа - очень живая, энергичная, огненная! Видно, что она безумно влюблена в остров, и хочет и гостям передать частичку этой любви. Если вы не хотите сухих цифр про то, где-что-в каком году построено (все равно не запомните), а хотите живых эмоций, ощущений и потрясающих видов, то бегом к Наташе. Она отвезёт вас в такие места, где дух захватит от красоты! Наташа, спасибо тебе огромное!!
2 января 2020
Все прошло легко, весело! Наталья чудесная женщина, ощущения, что проводили время с подругой. Наталья показала красивые места и рассказала веселые истории. Наталья, спасибо за гостеприимство, за чудесный день!
26 декабря 2019
Наталья человек фейерверк, человек праздник. Веселая и красивая, она невероятно позитивна. Наталья влюблена в остров, говорит, что остров подарил ей вторую жизнь, и она искренне хочет поделиться этой любовью с гостями. Наташа показывает не открыточные места, а такие, куда сам не доедешь, потому как не знаешь.. Наташа прекрасно водит машину и с ней не страшно взбираться по серпантину. « Вы в надежных руках»- говорит Наташа и мы мчимся навстречу красоте.
Во время экскурсии Наташа организовала пикник на горе. Волшебные виды, оглушительная тишина вокруг, пение птиц, хамон и прочие вкусности на природе - что может быть лучше. Наташа ответит на все вопросы, подскажет, сфотографирует, посоветует, как и куда лучше поехать, что посмотреть, где искупаться и т.д.
Приятно, что теперь на острове у нас есть друг!
13 декабря 2019
Эта экскурсия сродни хорошей песне, которая погружает нас в определённое настроение и помогает постичь жизнь ещё глубже! Экскурсовод - удивительная, необыкновенно позитивная, открытая и интересная женщина, которая делится своей любовью к острову. Рекомендую окунуться в сказочно-былинный мир богатейшей истории и прекрасной реальности Тенерифе под водительством Натальи, которая является музой этого острова!!!
1 декабря 2019
Спасибо огромное Наталье за радушный прием. Было интересно, душевно и комфортно. Как будто заехали на денек к хорошей знакомой, чтобы, наконец, своими глазами увидеть тот самый неизведанный Тенерифе, в который она так влюблена.
Чувство восторга и заряженности островом чувствовалось с первой минуты общения с Натальей, еще даже до прилета на Тенерифе. Она очень быстро и развернуто отвечала на мои многочисленные вопросы по маршруту, нюансам не относящемся к туру, какую машину лучше арендовать, какие места посетить, когда поедем на север и т.п.
Настраивайтесь сраза на массу разнообразных впечатлений: промчаться по серпантину, чтобы успеть попасть на дорогу на Маяк Тено до её закрытия в 10 утра – легко.
Не упустить интересных ритуалов и местных традиций, чтобы загадать желание через особый тунель (узнаете у Натальи какой именно), которое обязательно сбудется – done!
В Буэновиста пособирать свежую маракуйю прямо с веток – пожалуйста.
А потом у нас был импровизированный ланч на смотровой площадке с шикарным видом на Лос-Силос и Гарачико с сэндвичами, хамоном, сырами, вином, и другими вкусностями
И масса других активностей, отличный микс из переездов на машине и прогулок пешком.
Стоит добавить, что Наталья - прекрасный водитель, а это дорогого стоит. Узкие, крутые виражи серпантина по ущелья Маска,... не хотела бы я ехать по ним сама. Чтобы гости не замерзли, у Натальи припасены в машине пледы и куртка.
Пожалели, что не захватили с собой купальники, а так было пара прекрасных возможностей искупаться.
Неожиданным сюрпризом уже после поездки стало видео со всеми фотками, которое сделала для нас Наталья на память об этом дне, было очень приятно.
И да, частичку любви к Острову увезём с собой обратно домой😊
Ещё 13 отзывов

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