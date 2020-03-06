23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аутентичные городки западного Тенерифе

Наш маршрут начнется с маленького городка Сантьяго-дель-Тейде, который разделяет жаркий юг Тенерифе и совсем другой мир. Я провезу вас по неизведанным уголкам западной части острова, где редко встретишь туристов. А по пути расскажу о канарском быте и поделюсь подлинными историями местных жителей, которые передаются из поколения в поколение. Вы увидите домики 15-16 веков, старинные канарские фермы, потайные природные сокровища Тенерифе и целую россыпь уютных городов:

🌿 Икод-де-Лос-Винос, куда мы спустимся через горный серпантин, по дороге, проходящей через живописные деревушки. Здесь вас встретит легендарное дерево Драго, а желающие попробуют вкуснейший баракито — кофе по-канарски.

🌿 Гарачико — город, который постоянно подвергался испытаниям острова. Вы узнаете о пожарах, эпидемиях, извержении вулкана Монтанья Кемада и рассмотрите здания, которые уцелели после стольких катастроф. Особое внимание обратим на крепость святого Мигеля, церковь святой Анны, красивейший обрыв и символ этих мест — скалу Гарачико.

🌿 Лос-Силос — маленький и домашний городок, рядом с которым можно отыскать скелет кита и бассейны с морской водой. А если мы окажемся здесь в ветреную погоду, вы услышите вой пещеры: будто гуанчи напоминают нам, что они здесь и никогда не уходили.

🌿 Буэнависта-дель-Норте — сказочное местечко! Я покажу самые большие гольф-поля, невероятные панорамы океана, прекрасные мирадоры (смотровые площадки), где иногда проходят свадьбы, и отвесные лестницы в скалах, по которым можно спуститься к океану и почувствовать его мощь. Если останутся силы, мы прогуляемся к маяку Тено, а по пути рассмотрим плантации бананов и фермы, где выращивают кактусы.