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Как добраться до Жироны на самолёте

В Жироне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Girona-Costa Brava Airport» вам не избежать

Список аэропортов Жироны

  1. Жирона — Коста-Брава GRO
    Girona-Costa Brava Airport

Самые дешёвые билеты в Жирону из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 1791ч 50м
24.10.2020из 🇦🇹Вены2 26713ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Пизы3 08833ч 25м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Москвы4 0484ч 25м
06.05.2021из 🇳🇱Амстердама4 485
08.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 82314ч 50м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Казани5 78714ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 82419ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇺🇦Киева5 89415ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Тюмени5 9219ч 5м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Махачкалы6 16818ч 15м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Калининграда6 29215ч 45м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга6 33916ч 30м (⇵1)
17.04.2021из 🇬🇧Лондона6 603
14.12.2020из 🇷🇺Самары7 57718ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Белгорода7 82943ч 35м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска8 11412ч 25м (⇵1)
24.03.2021из 🇷🇺Уфы8 22217ч 25м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Перми8 64316ч 55м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Сочи8 85641ч (⇵2)
02.12.2020из 🇹🇷Стамбула9 04423ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇨🇭Цюриха10 26340ч 5м (⇵2)
29.01.2021из 🇲🇩Кишинёва11 07826ч 25м (⇵1)
10.12.2020из 🇩🇪Мюнхена11 53438ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода12 38442ч 10м (⇵2)
24.12.2020из 🇷🇺Омска12 66111ч 20м (⇵1)
17.12.2020из 🇪🇪Таллина13 43547ч (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Брянска13 55920ч 40м (⇵2)
05.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону14 19041ч 15м (⇵2)
28.12.2020из 🇮🇹Милана14 22918ч 40м (⇵1)
02.12.2020из 🇰🇬Бишкека14 33633ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇲🇦Касабланки16 12153ч 5м (⇵2)
06.01.2021из 🇮🇹Рима16 52420ч 15м (⇵1)
01.01.2021из 🇷🇺Иркутска19 59634ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇬🇷Афин23 63119ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Кёльна24 38911ч 50м (⇵2)
04.01.2021из 🇺🇿Ташкента54 36430ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Жироны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Мюнхен и Париж

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Жироны