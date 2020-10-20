Как добраться до Жироны на самолёте
В Жироне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Girona-Costa Brava Airport» вам не избежать
Список аэропортов Жироны
- Жирона — Коста-Брава GROGirona-Costa Brava Airport
Самые дешёвые билеты в Жирону из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 179
|1ч 50м
|24.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 267
|13ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|3 088
|33ч 25м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|4 048
|4ч 25м
|06.05.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|4 485
|2ч
|08.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 823
|14ч 50м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 787
|14ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 824
|19ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 894
|15ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|5 921
|9ч 5м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|6 168
|18ч 15м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 292
|15ч 45м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 339
|16ч 30м (⇵1)
|17.04.2021
|из 🇬🇧Лондона
|6 603
|2ч
|14.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 577
|18ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|7 829
|43ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 114
|12ч 25м (⇵1)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Уфы
|8 222
|17ч 25м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|8 643
|16ч 55м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|8 856
|41ч (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 044
|23ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|10 263
|40ч 5м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|11 078
|26ч 25м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 534
|38ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|12 384
|42ч 10м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|12 661
|11ч 20м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|13 435
|47ч (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Брянска
|13 559
|20ч 40м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|14 190
|41ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|14 229
|18ч 40м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|14 336
|33ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|16 121
|53ч 5м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|16 524
|20ч 15м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|19 596
|34ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|23 631
|19ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|24 389
|11ч 50м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|54 364
|30ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Жироны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Жироны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Мюнхен и Париж
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