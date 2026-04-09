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Билеты
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Начало: Площадь Пьяцца делла Канчеллериа 1
«Познакомьтесь с гением Леонардо да Винчи с помощью входного билета на специальную выставку во дворце Канчеллерия, посвященную его исследованиям в инженерной сфере»
Расписание: ежедневно 09:30 - 19:00
€9 за билет
Билеты
Билет на панорамный стеклянный лифт с аудиоприложением
Начало: Пьяцца Ара Коэли, 16
«Наслаждайтесь Венецианским дворцом и музеем Рисорджименто, включенными в ваш билет»
Расписание: ежедневно, 09:00-16:00
€33 за билет
Билеты
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
Начало: Пьяцца д’Арачели, 16, 00186 Рим Рм, Италия
«Совместите посещение Капитолийского музея с зарезервированным входным билетом в Centrale Montemartini, старый промышленный завод, превращенный в музей»
Сегодня в 09:00
€36 за билет
Билеты
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Начало: Виа делла Консилиаозионе, 19, 00193 Рим Рм, Италия
Расписание: ежедневно 10:30 - 17:00
€16 за билет
Билеты
Кастель-Гандольфо: папские апартаменты и билет в секретный сад
Начало: Пьяцца делла Либерта, 12, 00040 Кастель Гандольфо ...
Расписание: ежедневно, 09:00-13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€24 за билет
Билеты
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
«Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 7 чел.
Билеты
Входной билет в спа-центр QC Termeroma
Начало: Виа Портуензе, 2264, 00054 Фьюмичино Рм, Италия
«Важная информация: Пятичасовой входной билет в QC Terme Roma, действительный с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников и национальных праздников»
€74 за билет
Билеты
Билеты в Капитолийский музей и Центральный Монтемартини
Начало: Пьяцца д’Арачели, 16, 00186 Рим Рм, Италия
«Ежедневно, 09:00 - 17:00 • Билеты в Капитолийский музей и Centrale Montemartini»
€32 за билет
Билеты
Помощь в покупке билетов в Колизей
Официально - без карты, очередей и хлопот
«Куплю для вас официальный электронный билет со штрихкодом и отправлю его сообщением»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€49 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Алина прекрасный организатор! Супер! Всегда на связи. Быстро отвечает на звонки и сообщения. Клиентоориентирована. Составила маршрут проезда до вокзала. Помогла с билетами на поезд.
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С
Отличная организация экскурсии. Сама экскурсия также проведена на пять. Гид Диана поведала много интересных фактов о самом городе и его истории, его знаменитых жителях и секретах. Рекомендую
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Н
На выставке представлены макеты по эскизам разнообразных механизмов, изобретенных Леонардо да Винчи
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К
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно! Было очень интересно, познавательно и понятно😊 Всем рекомендую!!
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Н
Музей хороший. Я думаю, что детям хотелось бы больше интерактивных занятий. мне понравилось
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м
Мне понравился этот комбинированный билет, он вам точно нужен, если вы увлекаетесь римской историей и искусством. Обязательно сначала сообщите о
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А
Мне очень понравился этот спа-салон! Он идеально подходил для пар и имел очень простой оздоровительный спа-центр для студентов. В наш ежедневный абонемент включили час апертивов и коктейлей, что было так приятно.
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О
Красивое, единственное в своем роде место, с большим вниманием к деталям. Очень компетентный, дружелюбный и очень профессиональный персонал. Тур, который мы рекомендуем всем. В любое время года.
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К
Сотрудники были дружелюбны и информативны. Музей невероятный и его стоит посетить. Было бы хорошо, если бы билет уже был автоматически в приложении, а в остальном все прошло гладко!
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О
Наверное, мой любимый музей среди увиденных в Риме! Я очень рад, что выбрал комбинированный вариант с посещением музея Монтемартини.
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Всего 35 отзывов в Риме в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Риме в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 9 до 210. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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