3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Рождество в Евангелии
Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли.
Особенности христианских конфессий
Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня.
Деяния Святых
Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые.
Жизнь простых людей в Евангельский период
Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали.
Мы увидим и посетим:
Храм Рождества Христова в Вифлееме
Русский Спасо-Вознесенский монастырь
Стопочку (Место вознесения)
Гробницы Пророков
Католическую церковь Доминус Флевит
Русский Монастырь Марии Магдалины
Трансфер из вашего отеля в Иерусалиме до Храма Рождества в Вифлееме и обратно в Иерусалим включен в стоимость.