3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри

Ольга
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Ольга – ваш гид
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу, какие церкви построила Императрица Елена на Святой Земле, и мы даже побываем в одной из них.

Вы разберетесь в трактовках сюжета Евангелия, узнаете об иудейских традициях и поймете, как разные конфессии соседствуют на Святой Земле сегодня.
285 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Что вас ожидает

Рождество в Евангелии
Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли.

Особенности христианских конфессий
Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня.

Деяния Святых
Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые.

Жизнь простых людей в Евангельский период
Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали.

Мы увидим и посетим:
Храм Рождества Христова в Вифлееме
Русский Спасо-Вознесенский монастырь
Стопочку (Место вознесения)
Гробницы Пророков
Католическую церковь Доминус Флевит
Русский Монастырь Марии Магдалины

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля в Иерусалиме до Храма Рождества в Вифлееме и обратно в Иерусалим включен в стоимость.

Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2018
Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии !!!!!!
25 декабря 2017
Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий, культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать!
13 января 2017
Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким.

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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