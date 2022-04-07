Наш маршрут начнется с Сионской Горы, с которой открываются прекрасные виды.

Здесь мы увидим Горницу Тайной Вечери – место последней трапезы Христа и гробницу царя Давида – пророка сразу трех религий: Иудаизма, Христианства и Ислама.

Затем мы совершим прогулку по еврейскому и христианскому кварталам Старого Города – древнейшего района Иерусалима.

Храм Гроба Господня – представляет собой мультикультурный комплекс, который состоит из нескольких значимых сооружений. Мы посетим часовню Гроба Господня, Храм Воскресения, Храм Голгофы, а также увидим святилища и монастыри нескольких религиозных сообществ.

Маршрут продолжится у Стены Плача – величайшей святыни иудеев, сведения о которой можно встретить в источниках 4 века. Стена представляет собой часть древней стены Второго Храма, разрушенного Римской Империей в 70 году н. э.