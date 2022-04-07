Пешеходная экскурсия по Иерусалиму

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму

Что вас ожидает 🤩

  • Сионская Гора
  • Горница Тайной Вечери
  • Гробница царя Давида
  • Еврейский и христианский квартал Старого Города
  • Храм Гроба Господня
  • Храм Воскресения
  • Храм Голгофы
  • Стена Плача
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Наш маршрут начнется с Сионской Горы, с которой открываются прекрасные виды.

Здесь мы увидим Горницу Тайной Вечери – место последней трапезы Христа и гробницу царя Давида – пророка сразу трех религий: Иудаизма, Христианства и Ислама.

Затем мы совершим прогулку по еврейскому и христианскому кварталам Старого Города – древнейшего района Иерусалима.

Храм Гроба Господня – представляет собой мультикультурный комплекс, который состоит из нескольких значимых сооружений. Мы посетим часовню Гроба Господня, Храм Воскресения, Храм Голгофы, а также увидим святилища и монастыри нескольких религиозных сообществ.

Маршрут продолжится у Стены Плача – величайшей святыни иудеев, сведения о которой можно встретить в источниках 4 века. Стена представляет собой часть древней стены Второго Храма, разрушенного Римской Империей в 70 году н. э.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00

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