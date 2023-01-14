Иерусалим для иудеев — место, где Божественное присутствие на земле проявляется наиболее полно, а Краеугольный камень на Храмовой горе — исходная точка самого сотворения мира. Гуляя по древним кварталам священного города, вы узнаете о зарождении иудаизма, его принципах, догматах и заповедях. Разберетесь в основных течениях и прикоснетесь к еврейскому мистицизму. А в роли вашего проводника выступит приложение, установленное на смартфоне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Многие историки и богословы считают иудаизм древнейшей монотеистической религией из всех существующих в наше время — конечно, о глубине и сложности этого вероучения и говорить не приходится. Тем не менее, на аудиоэкскурсии вы станете на шаг ближе к пониманию самой сущности иудаизма и особенностей его направлений.

Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему Еврейскому кварталу. Узнаете о сакральной роли Храмовой горы (Мории) и легендарном Камне Основания, который в иудаизме считается краеугольным камнем мироздания. Расшифруете символику Стены Плача и найдете ее «альтернативу». А также погуляете по римской улице Кардо, одной из главных в Старом городе.

На аудиопрогулке вы услышите о зарождении первой религии в ряду авраамических и осознаете, что в иудаизме духовное не отделено от мирского, слушая о строгих правилах следования заповедям. Станете лучше понимать назначение таких институтов, как синагоги и ешивы. Узнаете, в чем отличие ортодоксальных от ультраортодоксальных иудеев, кто такие реформаторы и консерваторы, хасиды и хабадники. Выясните, чем объясняется их особый внешний вид и чем так важна улитка — «хилазон».

Кроме того, вы прикоснетесь к эзотерической традиции в иудаизме на примере загадки двери каббалистов и познакомитесь с таким нумерологическим ответвлением, как гематрия.

В качестве бонуса мы добавили в аудиоэкскурсию подсказки: где находится самое вкусное кафе Старого города, а также список с расписанием интересных музеев, которые вам встретятся на маршруте.

В программе аудиоэкскурсии: Старый город, башня Давида, Еврейский квартал, гора Мория (Храмовая), фрагменты Арки Робинсона и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно