Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму

Познакомиться поближе с религиозным, национальным и этическим мировоззрением еврейского народа

Иерусалим для иудеев — место, где Божественное присутствие на земле проявляется наиболее полно, а Краеугольный камень на Храмовой горе — исходная точка самого сотворения мира.

Гуляя по древним кварталам священного города, вы узнаете о зарождении иудаизма, его принципах, догматах и заповедях. Разберетесь в основных течениях и прикоснетесь к еврейскому мистицизму. А в роли вашего проводника выступит приложение, установленное на смартфоне.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Многие историки и богословы считают иудаизм древнейшей монотеистической религией из всех существующих в наше время — конечно, о глубине и сложности этого вероучения и говорить не приходится. Тем не менее, на аудиоэкскурсии вы станете на шаг ближе к пониманию самой сущности иудаизма и особенностей его направлений.

Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему Еврейскому кварталу. Узнаете о сакральной роли Храмовой горы (Мории) и легендарном Камне Основания, который в иудаизме считается краеугольным камнем мироздания. Расшифруете символику Стены Плача и найдете ее «альтернативу». А также погуляете по римской улице Кардо, одной из главных в Старом городе.

На аудиопрогулке вы услышите о зарождении первой религии в ряду авраамических и осознаете, что в иудаизме духовное не отделено от мирского, слушая о строгих правилах следования заповедям. Станете лучше понимать назначение таких институтов, как синагоги и ешивы. Узнаете, в чем отличие ортодоксальных от ультраортодоксальных иудеев, кто такие реформаторы и консерваторы, хасиды и хабадники. Выясните, чем объясняется их особый внешний вид и чем так важна улитка — «хилазон».

Кроме того, вы прикоснетесь к эзотерической традиции в иудаизме на примере загадки двери каббалистов и познакомитесь с таким нумерологическим ответвлением, как гематрия.

В качестве бонуса мы добавили в аудиоэкскурсию подсказки: где находится самое вкусное кафе Старого города, а также список с расписанием интересных музеев, которые вам встретятся на маршруте.

В программе аудиоэкскурсии: Старый город, башня Давида, Еврейский квартал, гора Мория (Храмовая), фрагменты Арки Робинсона и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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