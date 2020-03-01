ORNA проводит ещё 9 экскурсий

Программа

Мы встретимся на трамвайной остановке «Махане Иегуда» под красными фонарями — новейшим изобретением мэра. Вы узнаете, как, когда, кем и зачем был построен рынок и одноименный район.

Мы увидим мавзолей гурских хасидов среди жилых домов ультрарелигиозных евреев, ешиву и турецкую больницу. Попробуем иерусалимские кугель и халву, овощи и фрукты, вегетарианскую пищу, а также зайдем в рабочий ресторан, которому 100 лет.