ORNA проводит ещё 9 экскурсий

Мы встретимся на трамвайной остановке «Махане Иегуда» под красными фонарями — новейшим изобретением мэра. Вы узнаете, как, когда, кем и зачем был построен рынок и одноименный район.
Мы увидим мавзолей гурских хасидов среди жилых домов ультрарелигиозных евреев, ешиву и турецкую больницу. Попробуем иерусалимские кугель и халву, овощи и фрукты, вегетарианскую пищу, а также зайдем в рабочий ресторан, которому 100 лет.
Организационные детали
Желательна небольшая сумма денег для покупок: 20-50 шекелей на человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня
Иерусалим — «город окружённый горами», — так описал свою столицу царь Давид в книге псалмов. С тех пор исчезли древние империи и неоднократно сменились правители и только горы, как и прежде, внушают трепет. Я проведу вас узкими улочками древних кварталов, расскажу об истории Иерусалима — со времен царя Давида и султана Сулеймана Великолепного до наших дней, а также покажу главные памятники прошлого. Вы увидите стену плача, зайдете в храм Гроба Господня и пройдете по следам Иисуса Христа.
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Когда вы смотрите на молящихся у Стены плача, то видите только малую ее часть. Большая часть стены скрыта под зданиями мусульманского квартала, построенного в средние века на руинах главной улицы города. Приглашаю спуститься со мной под землю и познакомиться с историческими древностями, скрытыми от глаз обычных прохожих.
История и роль хлеба в жизни горожан — экскурсия по интересным пекарням города с дегустацией
Во время экскурсии мы посетим несколько городских пекарен. Вы узнаете об истории хлеба и его роли в жизни различных общин Иерусалима, увидите процесс его изготовления и сможете попробовать свежую выпечку.
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Теодор Герцель и Сионисткое движение, Британская оккупация и героическая борьба за свободу, уничтожение шести миллионов евреев в годы Второй Мировой войны. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии.
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.
Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей
Храмовая гора — уникальное место, которое является священным для иудеев, христиан и мусульман. На экскурсии со мной вы увидите наследие трех религий и узнаете, какое значение гора имеет для этих конфессий. Я расскажу, какие исторические события происходили здесь и как они отразились на современных устоях и образе жизни людей во всем мире.
О городе пророков и царей 2000-3000 лет назад на прогулке по историческим памятникам
Я приглашаю вас своими глазами увидеть места, где разворачивались события Ветхого и Старого Заветов. Узнать, как выглядел город пророков и царей 2000-3000 лет назад и как в те времена была устроена жизнь.
Открыть жизнь вне крепостных стен и побывать на лучшем рынке Израиля
Знали ли вы, что за последние 150 лет площадь Иерусалима увеличилась почти в 150 раз? А вплоть до середины 19 века город находился в пределах крепостных стен? На экскурсии вы откроете легендарный город с новой стороны: прогуляетесь по любимым улицам местных жителей, на примере построек познакомитесь с историей борьбы европейских держав за Святую Землю и посетите лучший рынок Израиля, где представлена кухня более 100 еврейских общин.