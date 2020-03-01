ORNA проводит ещё 9 экскурсий

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Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое

ORNA
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ORNA – ваш гид
Дорогие туристы и жители Израиля, приглашаю вас на самый знаменитый рынок Израиля.

Чтобы узнать, что происходит в городе, достаточно посетить это место.

Сюда жители приходят за едой, одеждой, обувью и украшениями, а израильские политики — за голосами избирателей.

Здесь вы увидите, узнаете и попробуете много интересного.

А еще здесь стоит первый израильский небоскреб, функционируют солнечные часы, уникальное кладбище, благотворительные столовые и элитные заведения.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»

Программа

Мы встретимся на трамвайной остановке «Махане Иегуда» под красными фонарями — новейшим изобретением мэра. Вы узнаете, как, когда, кем и зачем был построен рынок и одноименный район.

Мы увидим мавзолей гурских хасидов среди жилых домов ультрарелигиозных евреев, ешиву и турецкую больницу. Попробуем иерусалимские кугель и халву, овощи и фрукты, вегетарианскую пищу, а также зайдем в рабочий ресторан, которому 100 лет.

Организационные детали

Желательна небольшая сумма денег для покупок: 20-50 шекелей на человека.

Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»
Рынок «Махане Иегуда»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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