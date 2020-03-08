13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.

Что вас ожидает

Мы побываем в Гефсиманском саду, где Иисуса схватили слуги первосвященника Каяфы. Дотронемся до гроба Марии в церкви успения, пройдем крестным ходом по Виа Долорозе, дороге скорби, дороге страданий. Посетим гору Сион и комнату тайной вечери или Сионскую горницу. Зайдем на могилу царя Давида. Пройдемся по еврейскому кварталу, постоим на древней римской улице кардо.

Мы посмотрим на расписные двери еврейских синагог, а также посетим самое главное место для христиан всего мира: храм Гроба Господня. Мы поднимемся на Голгофу, можно будет освятить вещи на камне миропомазания. И прикоснемся к камням стены Плача, камням, которым 2000 лет, несущим на себе дыхание Христа и еврейских мудрецов.

За дополнительную плату возможно посещение дома родителей Марии, матери Иисуса, место овечьих источников, где Иисус вылечил страждущего, а также посещение древних цистерн, где жители Иерусалима собирали воду.