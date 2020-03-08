13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы побываем в Гефсиманском саду, где Иисуса схватили слуги первосвященника Каяфы. Дотронемся до гроба Марии в церкви успения, пройдем крестным ходом по Виа Долорозе, дороге скорби, дороге страданий. Посетим гору Сион и комнату тайной вечери или Сионскую горницу. Зайдем на могилу царя Давида. Пройдемся по еврейскому кварталу, постоим на древней римской улице кардо.
Мы посмотрим на расписные двери еврейских синагог, а также посетим самое главное место для христиан всего мира: храм Гроба Господня. Мы поднимемся на Голгофу, можно будет освятить вещи на камне миропомазания. И прикоснемся к камням стены Плача, камням, которым 2000 лет, несущим на себе дыхание Христа и еврейских мудрецов.
За дополнительную плату возможно посещение дома родителей Марии, матери Иисуса, место овечьих источников, где Иисус вылечил страждущего, а также посещение древних цистерн, где жители Иерусалима собирали воду.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Иерусалим.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте. Меня зовут Леон. Мне 40 лет. Я дипломированный гид а так же историк по образованию. Я закончил с отличием израильский университет на факультетах истории и политологии.
Для чего нужны мои услуги?
Ведь страну можно посмотреть и с помощью путеводителя.
Действительно, можно.
Но если Вы хотите, чтоб Ваше путешествие стало не черно- белой картинкой из книги, а настоящим цветным изображением реальности с ароматом местного колорита, я к Вашим услугам.
Я буду Вашим посредником и адвокатом. Я буду решать Ваши проблемы, и намечать Вам самые короткие и дешевые пути. Я объясню Вам местные обычаи и нравы. Я расскажу Вам, что можно, а чего нельзя. Восток в моих устах заговорит с Вами запахом ладана и мирта, вкусом вина и сахара. Я тот, кто будет Вашим тамплиером на святой земле. Верным охранником для путешественников и пилигримов.
Ибо Ваша выгода - это моя польза.
Буду рад сотрудничеству!
Леон
Очень понравилась экскурсия. Достаточно информации по истории и современному государству Израиль. Рассчитана в меру нагрузка физическая и информационная. Довольны. Будем советовать друзьям и знакомым. Спасибо.
Марина
10 февраля 2020
Леон прекрасно провёл экскурсию. Маршрут был продуман очень хорошо. Было познавательно и интересно.
Алена
4 января 2020
Несколько часов пролетели незаметно. Спасибо Леону за проведённую экскурсию.
Дмитрий
5 декабря 2019
Великолепно!!! Леон - ты лучший!
Третья экскурсия по Иерусалиму за 12 лет. Эта, с Леоном, останется как база знаний для расширения духовного мира и его обогащения.
Peter
28 ноября 2019
Нам понравилась экскурсия с Леоном. Удалось избежать толпы и получить общую информацию.
Александр
5 ноября 2019
Леон-отличный экскурсовод, демократично и грамотно повествует о трёх религиях Израиля. Информацию даёт в необходимом объёме, но не утомляет лишними эмоциями.Заявленная программа выполнена в полном объёме. Дополнительным бонусом для нас стало посещение арабского рынка.
Рекомендуем эту экскурсию!!!
Светлана
25 июля 2019
Были с дочкой на экскурсии в Иерусалиме с гидом Леоном, все доступно и ясно излагал, знал ответы на все вопросы ,интересная подача материала ,нам было не скучно и очень интересно!А ещё отвёл в волшебное место, где продавали восточные сладости ,это было очень вкусно, жаль, я не взяла побольше сладостей )))нигде раньше не встречала настолько вкусных и свежих сладостей ,так что кто будет ,обязательно попросите Леона, отвести Вас в это волшебное место и берите побольше)))В общем рекомендую Леона ,не пожалеете ,будет интересно!))))
Игорь
25 июля 2019
Про Иерусалим писать не буду - здесь просто надо побывать и почувствовать мощь, силу, очарование и волшебство старого города. Очень важно, кто вас сопровождает. Знающий гид - это важно, конечно. Но гид-фанатик своего города, гид, знающий про историю не по википедии или курсам, а сердцем и душой - это редкость. У нас был знающий гид, но его глаза не горели, пусть вам повезёт больше!
Катерина
10 мая 2019
Леон общительный человек, неплохо эрудирован. Легко ведет группу и рассказ. Полностью рассказал про самые известные моменты истории хождения Христа по Иерусалиму. Честно отработал более 6 обещанных часов, при этом группа отказалась от обеда, и это время тоже было посвящено экскурсии. Кофе был великолепен в кофейне, в которую он нас привел! Но на этом и все. Ему нужно подумать больше над рассказом именно о трех религиях- как было заявлено в названии экскурсии. Сам он не очень религиозен-видимо из-за этого тема не была раскрыта. К мусульманам настроен не очень лояльно - это сквозило. Про иудаизм тоже мало чего узнали.... как-то не сложилось никакого впечатления о "трех религиях Иерусалима" - их совместном развитии и противостоянии. Можно было и больше интересных исторических фактов - все-таки интернет позволяет даже нам лучше подготовиться, не только гиду. Я практически ничего нового не узнала.
Диана
29 апреля 2019
Я советую всем Леона.
Для меня и моего мужа (который не говорит на русском) была проведена индивидуальная экскурсия, изначально я думала что возникнут какие то проблемы поскольку нужно было одновременно делать перевод, но Леон оказался большим профессионалом поэтому все прошло великолепно.
Спасибо большое
Библейские святыни, космические пейзажи и один из самых удивительных водоемов планеты за один день
Вы увидите места, где крестили Иисуса и нашли 2000-летние свитки. Посетите «деревню первых христиан», греческий монастырь Герасима, узнаете о волшебных свойствах Мертвого моря и искупаетесь в его целебных водах.
Исследовать Русское подворье, ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим и настоящий восточный рынок
Иерусалим — это не только Стена Плача и храм Гроба Господня. Вы погуляете по самым интересным местам за пределами Старого города — Русскому подворью, застывшим во времени улочкам еврейского гетто и колоритному местному базару — и услышите о них интересные факты.
История Старого города и его кварталов на душевной прогулке
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий. Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Посмотреть весь Старый Город за один день пешком — задача не простая, но очень интересная. Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку. Я отвечу на многие вопросы и доступно объясню непонятное. Для этих целей у меня с собой визуальные пособия и достаточный преподавательский опыт. Но скучно вам не будет.
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.