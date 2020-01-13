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  3. Иерусалим «без ступенек» за 3 часа

Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня

ORNA
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ORNA – ваш гид
Иерусалим — «город окружённый горами», — так описал свою столицу царь Давид в книге псалмов.

С тех пор исчезли древние империи и неоднократно сменились правители и только горы, как и прежде, внушают трепет.

Я проведу вас узкими улочками древних кварталов, расскажу об истории Иерусалима — со времен царя Давида и султана Сулеймана Великолепного до наших дней, а также покажу главные памятники прошлого.

Вы увидите стену плача, зайдете в храм Гроба Господня и пройдете по следам Иисуса Христа.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — у Яффских ворот
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У этой экскурсии1 отзыв
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Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа

Что вас ожидает

Загадка древнего Востока
Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:

  • Городские стены эпохи Ренессанса
  • Древнеримская торговая улица Кардо, раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х.
  • Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города.
  • Дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и дома мамлюков удивительной архитектуры.
  • Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную синагогу Хурва.
  • Церковь Александра Невского и церковь Христа Искупителя, хранящая историю немецкой общины в Иерусалиме.
  • Рынок на площади Муристан в христианском квартале, где вас ждут легенды о госпитальерах.

Земля обетованная
Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы и издали взглянем на Стену Плача.

Кому подойдет экскурсия

Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Для посещения святынь вы должны быть в скромной одежде с длинными рукавами. В длинных брюках или в платье/юбке, закрывающей колени.
  • На экскурсии будет перерыв для того, чтобы посетить туалет и купить воду/кофе
  • Мы увидим стену плача издалека, а после экскурсии вы сможете самостоятельно к ней спуститься
  • Мы посетим последние остановки Виа Долороза — крестного пути Иисуса Христа
  • Посещается только храм Гроба Господня (без Кувуклии). По вашему желанию мы можем закончить экскурсию в храме, в 6 минутах ходьбы от Яффских ворот, или вы можете вернуться со мной к воротам через христианский квартал, по пути осмотрев посольство Ватикана на святой земле, дворец патриарха Иерусалимского, местную школу, библиотеку и больницу.
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 января 2020
Орна - отличный экскурсовод. Очень легкая и приятная в общении, рассказывает интересно. Получилась классная прогулка!

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