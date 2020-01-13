Загадка древнего Востока
Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:
Земля обетованная
Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы и издали взглянем на Стену Плача.
Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!
Как проходит экскурсия