Что вас ожидает

Загадка древнего Востока

Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:

Городские стены эпохи Ренессанса

Древнеримская торговая улица Кардо , раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х.

, раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х. Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города.

— крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города. Дом евангелиста Марка , друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и дома мамлюков удивительной архитектуры.

, друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и удивительной архитектуры. Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную синагогу Хурва .

— копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную . Церковь Александра Невского и церковь Христа Искупителя , хранящая историю немецкой общины в Иерусалиме.

и церковь , хранящая историю немецкой общины в Иерусалиме. Рынок на площади Муристан в христианском квартале, где вас ждут легенды о госпитальерах.

Земля обетованная

Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы и издали взглянем на Стену Плача.

Кому подойдет экскурсия

Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!