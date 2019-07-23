10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я покажу вам Золотой Купол над Краеугольным Камнем, с которого, согласно библейскому преданию, начался мир; мечеть Эль-Акца — третью по значимости после мечетей в Мекке и Медине; оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день. Вы увидите политическую обстановку на Ближнем Востоке и памятники мамлюкской (военное сословие в средневековом Египте) архитектуры.

Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира. Вы узнаете, где Бог создал Адама и где Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака; где стоял еврейский Храм и как был основан орден Тамплиеров.

Таким образом, вы поймете, какое значение имеет гора в религиозном мире, как связывает три разные конфессии и из каких событий, происходивших здесь, сложились религиозные устои и традиции, известные в наши дни.