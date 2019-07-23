10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей

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Храмовая гора — уникальное место, которое является священным для иудеев, христиан и мусульман.

На экскурсии со мной вы увидите наследие трех религий и узнаете, какое значение гора имеет для этих конфессий.

Я расскажу, какие исторические события происходили здесь и как они отразились на современных устоях и образе жизни людей во всем мире.
65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У Яффских ворот на площади снаружи
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Храмовая гора
Храмовая гора

Программа

Я покажу вам Золотой Купол над Краеугольным Камнем, с которого, согласно библейскому преданию, начался мир; мечеть Эль-Акца — третью по значимости после мечетей в Мекке и Медине; оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день. Вы увидите политическую обстановку на Ближнем Востоке и памятники мамлюкской (военное сословие в средневековом Египте) архитектуры.

Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира. Вы узнаете, где Бог создал Адама и где Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака; где стоял еврейский Храм и как был основан орден Тамплиеров.

Таким образом, вы поймете, какое значение имеет гора в религиозном мире, как связывает три разные конфессии и из каких событий, происходивших здесь, сложились религиозные устои и традиции, известные в наши дни.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что лучшее время для начала этой экскурсии – 7 утра. Это поможет нам избежать пробок и очередей.
  • Вы должны быть в скромной длинной одежде с длинными рукавами. Запрещено иметь при себе предметы не мусульманского культа: кресты, свечи, иконы, библию, Танах или Маген Давид.
  • Если вы мусульманин, вас пустят внутрь мечетей, если нет — экскурсия снаружи.
  • В дни мусульманских, христианских и еврейских религиозных праздников экскурсии на Храмовой Горе не проводятся.
  • Не мусульманам молиться на Храмовой Горе запрещено.
Храмовая гора
Храмовая гора
Храмовая гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Яффских ворот на площади снаружи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 июля 2019
Мы очень благодарны Орне за потрясающую экскурсию по городу Давида и подземному водопроводному тоннелю. Мы заказывали Храмовую гору, но она была закрыта в связи Parade of Pride. Орна оперативно предложила замену и мы не пожалели ни минуты, Орна исключительно образованна, с прекрасным русским языком, очень легко с юмором и, в тоже время, не упуская исторических фактов передала нам любовь и гордость за Иерусалим. Немало важно, Орна использует наушники, которые очень помогают во время тура. Мы рекомендовали Орну всем нашим друзьям.
Лариса
24 июня 2019
Хочу выразить искреннюю благодарность Вам, Орна за интересную, эмоциональную, наполненную фактами и подробностями экскурсию. От экскурсии по Храмовой горе остались самые благоприятные впечатления, она надолго запомнится. Время с Вами пролетело незаметно! Мы узнали много новых подробностей, которые вряд ли узнаем в учебниках! Спасибо огромное за отличную подачу материала, интеллигентность и информативность!
3 ноября 2018
Выражаем огромную благодарность Орне за замечательную экскурсию, мечтали побывать на Храмовой горе и эта мечта осуществилась вместе с Орной. Часы вместе с ней пролетели как одно мгновение, многое из рассказанного ей, слышали и видели впервые. Особенно было откровением, что есть ещё малая Стена Плача и побывать у ней было неожиданностью, спасибо огромное Орне от казахстанских гостей. Очень советуем экскурсии с Орной!
14 марта 2018
Большое спасибо Орне. Экскурсия была познавательна и интересна
27 декабря 2017
Большое спасибо Орне!!
Сами работаем в турагенстве, поэтому можем оценить работу
гида с точки зрения работника турфирмы.
Профессиональный гид, с хорошим чувством юмора,
очень хорошо владеет материалом, получили огромное удовольствие.
После экскурсии дала полезные советы что посмотреть в городе, ,
как разобраться с общественным транспортом.
С уверенностью будем рекомендовать друзьям и клиентам.
14 ноября 2017
Эта экскурсия требует учёта нескольких нюансов, во первых время посещения должно быть пораньше, во-вторых нужно подготовиться к тому, что придётся стоять в очереди, в -третьих с собой нельзя проносить еду и нужно быть одетыми в соответствии с запросами мусульман,то есть надо чтоб у женщин было закрыто тело за исключением кистей рук и стоп. Я была в юбке миди, длинной до середины икры, пришлось намотать платок так чтоб по пятки закрыть ноги. Иначе могут не пустить. Внутрь зданий не пускают не мусульман. Вообще поведение служителей на горе неприятно удивило.
Что же касается содержания экскурсии и экскурсовода - замечательно и интересно рассказан материал, Орна показала нам всё что возможно на горе, показала виды с горы, что где находиться, рассказала о истории места и о значении для религий.
Я рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет узнать историю Иерусалима с разных сторон и точек зрения. так же рекомендую начать с неё один из экскурсионных дней и продолжить взяв ещё одну из экскурсий.
23 марта 2017
Эта экскурсия помогла лучше понять историю и современность Иерусалима
7 марта 2017
Орна компетентна, широко эрудирована, экскурсию проводит очень интересно, на хорошем литературном русском языке. Контактна и доброжелательна.
9 октября 2016
Орне - огромная благодарность. Было очень интересно и не тривиально. Она человек энциклопедических знаний. Рекомендую всем, кому не лень думать.
12 сентября 2016
Всем рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Орну.

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