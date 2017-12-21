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Тверия, Мигдаль, Капернаум, Назарет — путешествие по стопам раннего христианства и главных святых

ORNA
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ORNA – ваш гид
Вас ждет увлекательное путешествие из Иерусалима на север Израиля по священным стопам Иисуса, Марии Магдалены и святого Петра.

Вы увидите главные места событий, описанных в Новом Завете, и подробно ознакомитесь с их историей.
250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Из Иерусалима на север с Новым Заветом

Программа

  • Рано утром мы выедем из Иерусалима на восток в Иудейскую пустыню, где посетим монастырь Святого Герасима и поговорим о начале монастырского движения. Затем побываем в Каср Эль-Яхуд, где Иоанн Предтеча призывал людей очиститься от грехов в водах реки Иордан. Одним из пришедших был Иисус.
  • После отправимся на север. Проедем Бейт Шеан (древний Скитополис), Тверию, где желающие смогут искупаться в Галилейском море, по водам которого ходил Иисус.
  • Посетим городок Мигдаль, (вход платный: 10 шек.\чел.), где жила Мария Магдалена. Увидим древнюю синагогу, виллы, миквы (еврейские ритуальные бассейны для омовений), уникальный рыбный рынок и древний порт. А также современную церковь Док Альтум.
  • Далее направимся в Табху, церковь умножения хлебов и рыб, и на Гору Блаженств, где Иисус произнес нагорную проповедь (вход платный: несколько шекелей в зависимости от размера машины).
  • Посетим древний Капернаум (Кфар Нахум), где Иисус излечил тещу Святого Петра (вход платный: 3 шек.\чел.), увидим дом святого Петра и городскую синагогу.
  • Отсюда направимся в глубь Галилеи. Посетим Кфар Кана, где Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино на свадьбе. Желающие могут повторить свои брачные обеты.
  • Закончим наше путешествие в Назарете, Базилике Благовещения, самой большой церкви на ближнем востоке. И после всего, усталые и довольные, вернемся домой.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что лучшее время для начала этой экскурсии – 7 утра. Это поможет нам избежать пробок и очередей.
  • Продолжительность: день.
  • Транспорт: по договоренности.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 декабря 2017
На экскурсию "Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик по теме экскурсии и по всем дополнительным вопросам, какие у вас могут возникнуть по ходу экскурсии, и по истории, и по современности. Мы очень рано выехали на экскурсию, чтобы миновать пробки и конечно поступили очень правильно. Экскурсия предположительно продолжается 10-12 часов. Мы на экскурсии были часов 14 и по логике вещей должны были устать. Но время с Орной пролетело очень незаметно, усталости не было и очень не хотелось её отпускать.
Когда мы приезжаем в Израиль, чаще всего мы забываем, что есть еще и Палестина. И когда ты понимаешь, что находишься на территории Палестины, где люди также дружелюбны и внимательны, как в Израиле, это удивляет. Наши СМИ к сожалению не рассказывают о дружелюбии палестинцев.
Мы впервые приехали в Израиль и нас очень удивило насколько внимательно и бережно относятся люди Израиля и Палестины к туристам. Спасибо всем большое!
Мы обязательно еще приедем в эти страны и поедем на другие экскурсии с Орной.

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