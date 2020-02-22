95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира

Ирина
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Ирина – ваш гид
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама.

Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Яффские ворота
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У этой экскурсии95 отзывов
4.95
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий

Программа

Мы пройдем с вами, читая Библию, по местам, которые описывает Евангелие. Вы окунетесь в атмосферу древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных колоколов и протяжными молитвами на всех языках мира.

В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией. О том, как Иерусалим стал духовной столицей мира, о принципах и особенностях иудаизма. О жизни, распятии на Голгофе и воскрешении Иисуса. О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления.

Маршрут

  • Начнем мы с Гефсиманского сада, где растут древние оливы, именно здесь, в Гефсимании, Иисус был предан поцелуем Иуды, арестован и отведен на суд.
  • Вы также посетите одну из главнейших христианских святынь — Храм Гроба Господня.
  • Увидите Голгофу — место всеобщей скорби и покаяния — место распятия Христа, и камень миропомазания, где Иисуса подготовили к погребению и похоронили в гробнице.
  • Зайдете в гробницу Христову и приложитесь к Святому месту.
  • Обойдете все приделы Храма и услышите историю этого места, с IV века и до наших дней.
  • Мы также пройдем весь Крестный ход — виа Долороса, где я подробно расскажу о каждой остановки из крестного пути.
  • Прогуляемся по колоритным мусульманскому и христианскому кварталам Старого города.
  • И, конечно, прикоснемся к древним камням Стены Плача.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Яффские ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я профессиональный гид, больше 16 лет живу в самом святом городе — Иерусалиме. Изучала Ветхий и Новый заветы в университете. Знаю досконально историю древнего и современного Израиля. После моих экскурсий туристы обычно рекомендуют меня своим друзьям и знакомым. Моя сверхзадача — в простой форме рассказать людям об истории древнего Израиля, о пророчествах, которые были написаны более 3000 тыс лет назад и уже сбылись. Я очень коммуникабельная, позитивная и простая в общении. Люблю свою профессию.
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95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию. Приехала первый раз в Иерусалим, после экскурсии уже легче было ориентироваться в городе. Конечно, даже за 5 часов всего не посмотришь и не узнаешь в старом городе, но потом уже самостоятельно передвигаешься, понимая что и где находится.
21 февраля 2020
Ирина, очень замечательный человек, эмоционально и позитивно рассказывает, внимательна. Мы были с 2 мя 8 летними непоседами ., Ирина смогла донести такую сложную тему детям, держала внимание всю экскурсию, а после уже дома дети просили почитать Библию!
На следующий день брали другого гида,у Ирины не было времени, расстались через 2 ч., было просто не интересно.
Ирина лучший гид!!!! И очень хороший человек !!!!
22 января 2020
Отличный экскурсовод и очень хорошая экскурсия!
19 января 2020
Отличная экскурсия! Ирина учла все наши пожелания, мы увидели очень разный Иерусалим, погрузились в атмосферу и историю тысячелетней давности.
16 января 2020
Добрый день.
Нам очень понравилась экскурсия. Было рассказано много интересного и познавательного, а так же мы посетили много знаковых мест, о которых ранее и не знали. Имели возможность преклониться к Святыням, а благодаря гиду, нам удалось это сделать не особо долго простаивая в очередях. Все было четко и оперативно. Спасибо гиду Ирине!
13 января 2020
В Иерусалиме были впервые. Экскурсия очень понравилась, прошли на одном дыхании. Живо, четко, профессионально. Рекомендуем
10 января 2020
Посетили экскурсию в Иерусалиме по святым местам. Нашим гидом была Ирина. Погода в этот день выдалась дождливой и холодной. Но благодаря нашему гиду Ирине наша экскурсия была такой захватывающей и интересной, , что непогода отошла на второй план. Мы остались очень довольны экскурсией .Я долго выбирала индивидуального гида , прочитала много хороших отзывов об Ирине и очень рада , что не ошиблась в своём выборе.
10 января 2020
Великолепный гид Ирина и чудесная экскурсия!
5 января 2020
Экскурсия была супер. Ирина отличный гид, узнали много нового. Рекомендую всем.
28 декабря 2019
Ирина - потрясающий гид, знающий своё дело на 5+. Шестичасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия получилась очень информативной и интересной!
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