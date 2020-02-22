95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.

Программа

Мы пройдем с вами, читая Библию, по местам, которые описывает Евангелие. Вы окунетесь в атмосферу древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных колоколов и протяжными молитвами на всех языках мира.

В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией. О том, как Иерусалим стал духовной столицей мира, о принципах и особенностях иудаизма. О жизни, распятии на Голгофе и воскрешении Иисуса. О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления.

Маршрут