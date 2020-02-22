95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем с вами, читая Библию, по местам, которые описывает Евангелие. Вы окунетесь в атмосферу древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных колоколов и протяжными молитвами на всех языках мира.
В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией. О том, как Иерусалим стал духовной столицей мира, о принципах и особенностях иудаизма. О жизни, распятии на Голгофе и воскрешении Иисуса. О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления.
Маршрут
Начнем мы с Гефсиманского сада, где растут древние оливы, именно здесь, в Гефсимании, Иисус был предан поцелуем Иуды, арестован и отведен на суд.
Вы также посетите одну из главнейших христианских святынь — Храм Гроба Господня.
Увидите Голгофу — место всеобщей скорби и покаяния — место распятия Христа, и камень миропомазания, где Иисуса подготовили к погребению и похоронили в гробнице.
Зайдете в гробницу Христову и приложитесь к Святому месту.
Обойдете все приделы Храма и услышите историю этого места, с IV века и до наших дней.
Мы также пройдем весь Крестный ход — виа Долороса, где я подробно расскажу о каждой остановки из крестного пути.
Прогуляемся по колоритным мусульманскому и христианскому кварталам Старого города.
И, конечно, прикоснемся к древним камням Стены Плача.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Яффские ворота.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я профессиональный гид, больше 16 лет живу в самом святом городе — Иерусалиме. Изучала Ветхий и Новый заветы в университете. Знаю досконально историю древнего и современного Израиля. После моих экскурсий туристы обычно рекомендуют меня своим друзьям и знакомым. Моя сверхзадача — в простой форме рассказать людям об истории древнего Израиля, о пророчествах, которые были написаны более 3000 тыс лет назад и уже сбылись. Я очень коммуникабельная, позитивная и простая в общении. Люблю свою профессию.
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию. Приехала первый раз в Иерусалим, после экскурсии уже легче было ориентироваться в городе. Конечно, даже за 5 часов всего не посмотришь и не узнаешь в старом городе, но потом уже самостоятельно передвигаешься, понимая что и где находится.
Елена
21 февраля 2020
Ирина, очень замечательный человек, эмоционально и позитивно рассказывает, внимательна. Мы были с 2 мя 8 летними непоседами ., Ирина смогла донести такую сложную тему детям, держала внимание всю экскурсию, а после уже дома дети просили почитать Библию!
На следующий день брали другого гида,у Ирины не было времени, расстались через 2 ч., было просто не интересно.
Ирина лучший гид!!!! И очень хороший человек !!!!
Артур
22 января 2020
Отличный экскурсовод и очень хорошая экскурсия!
анна
19 января 2020
Отличная экскурсия! Ирина учла все наши пожелания, мы увидели очень разный Иерусалим, погрузились в атмосферу и историю тысячелетней давности.
ALLA
16 января 2020
Добрый день.
Нам очень понравилась экскурсия. Было рассказано много интересного и познавательного, а так же мы посетили много знаковых мест, о которых ранее и не знали. Имели возможность преклониться к Святыням, а благодаря гиду, нам удалось это сделать не особо долго простаивая в очередях. Все было четко и оперативно. Спасибо гиду Ирине!
Николай
13 января 2020
В Иерусалиме были впервые. Экскурсия очень понравилась, прошли на одном дыхании. Живо, четко, профессионально. Рекомендуем
Лариса
10 января 2020
Посетили экскурсию в Иерусалиме по святым местам. Нашим гидом была Ирина. Погода в этот день выдалась дождливой и холодной. Но благодаря нашему гиду Ирине наша экскурсия была такой захватывающей и интересной, , что непогода отошла на второй план. Мы остались очень довольны экскурсией .Я долго выбирала индивидуального гида , прочитала много хороших отзывов об Ирине и очень рада , что не ошиблась в своём выборе.
Светлана
10 января 2020
Великолепный гид Ирина и чудесная экскурсия!
Jonas
5 января 2020
Экскурсия была супер. Ирина отличный гид, узнали много нового. Рекомендую всем.
Екатерина
28 декабря 2019
Ирина - потрясающий гид, знающий своё дело на 5+. Шестичасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия получилась очень информативной и интересной!
История Старого города и его кварталов на душевной прогулке
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий. Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Посмотреть весь Старый Город за один день пешком — задача не простая, но очень интересная. Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку. Я отвечу на многие вопросы и доступно объясню непонятное. Для этих целей у меня с собой визуальные пособия и достаточный преподавательский опыт. Но скучно вам не будет.
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.