Спутник А. проводит ещё 2 экскурсии

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Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)

Спутник А.
Спутник А. – Гид из Нур-Султана
На индивидуальной экскурсии 🧭 в столице Казахстана Астане вы познакомитесь с казахской культурой и историей 📖.

Вы попробуете национальные блюда и научитесь их готовить, примерите казахские костюмы и станцуете древний танец 💃 «Кара жорга».

Вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению народных музыкальных инструментов.
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Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)
Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)
Нет лучшего способа познать казахскую традиционную культуру, чем погружение в атмосферу быта кочевого народа! Приглашаем на экскурсию ⛳, позволяющую познакомиться с историей 📖 казахской степи, ее богатствами, культурой и искусством.
Волей судьбы казахский народ оказался на стыке восточной и западной культур и, несомненно, Казахстан является страной богатейшего культурного наследия.
Как известно, знакомство с культурой и традициями той или иной страны начинается со знакомства с ее национальной кухней. Это утверждение справедливо и для Казахстана: нет лучшего способа познания и понимания казахской традиционной культуры, чем гастрономический опыт, заключающийся в самостоятельном приготовлении традиционных блюд и знакомстве с секретами традиционного кулинарного искусства, который Вы приобретете во время этой экскурсии 🧭 Вам предоставится уникальная возможность принять участие в процессе изготовления сазсырная, очень древнего казахского музыкального инструмента, являющегося подлинной ценностью и достоянию Великой степи.
Ну и, конечно, ни одно повествование о Великой казахской степи и кочевом народе не обойдется без юрты – традиционного жилища кочевников. Издревле способы и секреты установки юрты, требовавшие особого мастерства и знаний, передавались из поколения в поколение. Именно поэтому Вам удастся лично поучаствовать в процессе установки деревянных стен - «кереге», традиционном поднятии свода – «шанырак», а также укреплении деревянных жердей – «уык».
В заключении этнокультурной программы Вам предложат примерить казахскую национальную одежду и станцевать национальный танец 💃 «Қара жорға».
Что входит
  • доставка в/из Вашего отеля
  • услуги гида
  • мастер классы: казахская кухня, мелодичный сазсырнай, национальный танец, сборка юрты.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник А.
Спутник А.
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