Спутник А. проводит ещё 2 экскурсии

Нет лучшего способа познать казахскую традиционную культуру, чем погружение в атмосферу быта кочевого народа! Приглашаем на экскурсию ⛳, позволяющую познакомиться с историей 📖 казахской степи, ее богатствами, культурой и искусством.

Волей судьбы казахский народ оказался на стыке восточной и западной культур и, несомненно, Казахстан является страной богатейшего культурного наследия.

Как известно, знакомство с культурой и традициями той или иной страны начинается со знакомства с ее национальной кухней. Это утверждение справедливо и для Казахстана: нет лучшего способа познания и понимания казахской традиционной культуры, чем гастрономический опыт, заключающийся в самостоятельном приготовлении традиционных блюд и знакомстве с секретами традиционного кулинарного искусства, который Вы приобретете во время этой экскурсии 🧭 Вам предоставится уникальная возможность принять участие в процессе изготовления сазсырная, очень древнего казахского музыкального инструмента, являющегося подлинной ценностью и достоянию Великой степи.

Ну и, конечно, ни одно повествование о Великой казахской степи и кочевом народе не обойдется без юрты – традиционного жилища кочевников. Издревле способы и секреты установки юрты, требовавшие особого мастерства и знаний, передавались из поколения в поколение. Именно поэтому Вам удастся лично поучаствовать в процессе установки деревянных стен - «кереге», традиционном поднятии свода – «шанырак», а также укреплении деревянных жердей – «уык».

В заключении этнокультурной программы Вам предложат примерить казахскую национальную одежду и станцевать национальный танец 💃 «Қара жорға».