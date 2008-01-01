Спутник А. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия в Коргалжынский государственный природный заповедник несомненно понравится любителям природы. Расположенный на перекрестке миграционных путей пролетных птиц, заповедник является одной из ключевых орнитологических территорий международного значения...

Коргалжынский государственный природный заповедник – это самая крупная заповедная зона в стране, уникальное место на всей территории Центральной Азии, которое расположено всего в 150 км от столицы ⭐️ Казахстана. Посреди бескрайней сухой степи широко раскинулись Тениз-Коргалжынские озера. Это не только самая обширная акватория, но и одно из самых уникальных мест на всем евроазиатском континенте. Разнобразие флоры и фауны поражает и завораживает. На островах озера Тенгиз располагается крупнейшая в мире самая северная гнездовая популяция фламинго реликтового вида, занесенного в Красную Книгу Казахстана. В 2008 году территория заповедника была включена в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.

Путешествие начинается с посещения Визит Центра «Птичий рай», где у Вас будет возможность посетить зал степей, зимний сад, зал истории 📖 и этнографии края. После познавательной экскурсии 🧭 будет предложен просмотр 20-минутного фильма «Тайны заповедной земли». Далее, в сопровождении местного гида Вы продолжите знакомство с природой местного края по одному из эко маршрутов.