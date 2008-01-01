Спутник А. проводит ещё 2 экскурсии

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Коргалжынский заповедник

Спутник А.
Спутник А. – Гид из Нур-Султана
На экскурсии 🧭 мы отправимся в Коргалжынский государственный природный заповедник.

Это парк 🌳 служит домом для многих редких видов животных, рыб и птиц.

Мы посетим центр «Птичий рай», где вы узнаете об обитателях региона.

Затем мы преодолеем экомаршрут по парку на автомобиле 🚘, прогуляемся рядом с озерами Тениз и Коргалжын.
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Коргалжынский заповедник
Коргалжынский заповедник
Экскурсия в Коргалжынский государственный природный заповедник несомненно понравится любителям природы. Расположенный на перекрестке миграционных путей пролетных птиц, заповедник является одной из ключевых орнитологических территорий международного значения...
Коргалжынский государственный природный заповедник – это самая крупная заповедная зона в стране, уникальное место на всей территории Центральной Азии, которое расположено всего в 150 км от столицы ⭐️ Казахстана. Посреди бескрайней сухой степи широко раскинулись Тениз-Коргалжынские озера. Это не только самая обширная акватория, но и одно из самых уникальных мест на всем евроазиатском континенте. Разнобразие флоры и фауны поражает и завораживает. На островах озера Тенгиз располагается крупнейшая в мире самая северная гнездовая популяция фламинго реликтового вида, занесенного в Красную Книгу Казахстана. В 2008 году территория заповедника была включена в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.
Путешествие начинается с посещения Визит Центра «Птичий рай», где у Вас будет возможность посетить зал степей, зимний сад, зал истории 📖 и этнографии края. После познавательной экскурсии 🧭 будет предложен просмотр 20-минутного фильма «Тайны заповедной земли». Далее, в сопровождении местного гида Вы продолжите знакомство с природой местного края по одному из эко маршрутов.
Что входит
  • обед
  • входные билеты
  • экологические сборы по маршруту
  • трансфер в/из Вашего отеля
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Коргалжынский заповедник
Коргалжынский заповедник
Коргалжынский заповедник

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник А.
Спутник А.
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