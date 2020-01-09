14 отзывов оставили туристы

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Здравствуй, Нур-Султан!

Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

7382 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Салима
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Салима – представитель в Астане
Город 🏙️, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии 🧭.

Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!

Что вас ожидает

Главные места правого берега
Все самые интересные достопримечательности столицы Казахстана предстанут перед вами. Я расскажу об их истории, архитектурных особенностях, замысле и идее. В этой части экскурсии вы увидите:

  • Дворец мира и согласия — вы заглянете в необычную пирамиду авторства Нормана Фостера, которая является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана.
  • Музей Первого Президента Республики Казахстан — здесь вас ждут экспонаты, которые откроют историю современного Казахстана: уникальные архивные документы, подарки, награды, книги и другие предметы, связанные с деятельностью первого президента страны.
  • Мечеть Хазрет Султан — вы не только полюбуетесь роскошным белоснежным зданием с традиционными орнаментами, но и заглянете внутрь мечети, узнаете, в чем её уникальность.

Кроме того, вы увидите министерство финансов, дворец Независимости, памятник ханам Керею и Жанибеку, монумент «Казак елі» — символ независимости Казахстана, Русский драматический театр им. Горького, Казахский национальный университет «Шабыт» и усадьбу купца Кубрина — старейшее здание города.

Изюминки левого берега
Я расскажу вам об истории становления города и его активном развитии. Вы прогуляетесь по ультрасовременному бульвару Нуржол, посмотрите на здания Назарбаев центра и Государственного Театра оперы и балета, спортивную арену и Триумфальную арку. А также вас встретят главные символы Нур-Султана:

  • Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме.
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — вы посетите этот уникальный лайфстайл-комплекс, который удивит вас своими изюминками и количеством развлечений.

Кроме того, вы увидите территорию Экспо-городка, где в 2017 году проходила международная выставка, и подробнее узнаете об этом значимом событии в жизни новой столицы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на следующие экскурсионные объекты: Монумент «Астана-Байтерек» — 700 тенге для взрослых (140 руб.), 300 тенге для детей (60 руб.); Дворец Мира и согласия — 600 тенге (120 руб.)
  • Для посещения мечети Хазрет Султан на месте вам смогут выдать бесплатные накидки для женщин и мужчин
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!
Здравствуй, Нур-Султан!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салима
Салима
Я профессиональный, сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю как важен профессиональный и надежный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даем самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
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14 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Особо хочу поблагдарить Салиму за трепет и уважение с которым она относится к гостям своей страны!!! Экскурсия подготовлена и проведена на хорошем уровне. Очень удобно что экскурсия проводится на автомобиле. Благодаря чему, можно посмотреть большее количество достопримечательностей в Нур-Султане. Красивейший город, замечательные гостеприимные люди, высоко профессиональный гид Салима и я влюбилась в Казахстан!!! Советую всем, кто хочет испытать те же чувства, познакомьтесь с Казахстаном, обратясь за помощью к Салиме, и вы не пожалеете!!!!
Наталья
28 октября 2019
Я впервые была в Казахстане, и первой моей экскурсией там была экскурсия Салимы по Нур-Султану. Предварительное согласование программы прошло четко и слаженно. И сама экскурсия порадовала. Гид очень высокой квалификации, знающий и приятный в общении. В согласованное время всю программу выполнили полностью. Нур-Султан запомнился своей современной необычной архитектурой, обилием красивых сооружений. Невероятно, что новая столица была отстроена в сжатые сроки посреди пустой степи. Спасибо Салиме за прекрасное начало знакомства со страной. Буду рада рекомендовать экскурсию своим знакомым.
21 августа 2019
Конечно, 8 часов маловато для того, чтобы побывать во всех местах, которые есть в Астане. Но благодаря тому, что нас возили на машине, удалось охватить максимум достопримечательностей при этом мы не сильно устали. Гид - замечательная девушка знает очень много об истории и культуре города. Нам всё очень понравилось, рекомендую эту экскурсию всем, у кого мало времени, а хочется увидеть и узнать побольше.
9 июля 2019
Спасибо Салиме за прекрасный день в Нур-Султане! Ее экскурсия "Здравствуй Нур-Султан" превзошла все наши ожидания. Салима встретила нас на ресепшене и на комфортабельном автомобиле мы поехали восхищаться красотой города, по пути Салима рассказывала историю каждого здания и отвечала на все наши вопросы. Прогулки по оси тысячелетия просто не описать словам-это стильно и современно. Ну и под конец Салима свозила нас в национальную семью и там за дастархан (стол) мы отведали все национальные блюда приготовленные Марьям-апа. Спасибо за гостеприимство и если Нур-Султан то только с Салимой.
24 мая 2019
Herşey çok güzeldi rehberimiz Салима sayesinde, kendisine minnettarız bizim gibi azda olsa Rusça biliyorsanız kendisi ile güzel bir Nur Sultan turu yaşayabilirsiniz.
11 мая 2019
Были на ночной экскурсии по Нур-Султан. Экскурсия началась в 21:00. Так как нас было 4 человек за нами приехал минивен. Приехали за нами, где мы проживали. Туда же и отвезли по окончании экскурсии. Гид очень вежливая, приятная) Рассказала нам про столицу, историю. Было очень познавательно. Когда нам дополнительно захотелось посмотреть Дворец Правительства, скорректировали маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
7 мая 2019
Огромное спасибо Салиме за отличную экскурсию, увлекательный рассказ по истории Астаны, интересно было рассматривать старые фотографии этих мест и видеть каким современным, красивым стал город. Город по территории очень большой, а мы были всего один день и передвижение на автомобиле помогло за короткие четыре часа посмотреть максимально много достопримечательностей. Еще раз спасибо Салиме, профессионалу своего дела, очень приятному в общении человеку, любящей свой замечательный город и страну.
17 февраля 2019
Отличная экскурсия, приятная, не перегруженная, легкая и интересная, очень понравилось, что передвигались на автомобиле:) Получились прекрасные фото, спасибо Салиме!:)
27 сентября 2018
Хочу поделиться позитивным впечатлением от экскурсии. Экскурсию провела профессиональный гид Салима. Был очень грамотно составлен маршрут, что позволило постепенно погрузиться в историю и натсоящую жизнь города и страны. Салима любезно по моей просьбе начала экскурсию не с стандартного местра старта, а приехала за мной в отель. Кроме того. я заранее попросила заехать в магазин, где продают карттны - Салима подобрала магазин и любезно сопроводила меня - я смогла купить действительно то что хотела - картину с видом Астаны и потом мы посетили точку, с которой была нарисована картина. Мы посетили основные достопримечательности - Салима каждый объект сопроводила погружением в философию и историю создания каждого объекта. Я искренне благодарна Салиме за эту экскурсию- если в следующий раз я приеду с семьей или коллегами-обязательно постараюсь найти Салиму. Елена
26 июня 2018
Был стыковочный рейс с большим промежутком.. чем же себя занять? Конечно успеть посмотреть город. Выбор экскурсий не большой, начитавшись отзывов решили пойти гулять в сопровождении Салимы и не прогадали. Она полностью подстроила программу под наши потребности, рассказывала много, но не перегружала информацией. Очень жаль, что не смогли попасть внутрь многих музеев, оказывается по понедельникам они закрыты. Но есть повод приехать ещё раз)
Ещё 4 отзыва

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