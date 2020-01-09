14 отзывов оставили туристы

Главные места правого берега
Все самые интересные достопримечательности столицы Казахстана предстанут перед вами. Я расскажу об их истории, архитектурных особенностях, замысле и идее. В этой части экскурсии вы увидите:
Кроме того, вы увидите министерство финансов, дворец Независимости, памятник ханам Керею и Жанибеку, монумент «Казак елі» — символ независимости Казахстана, Русский драматический театр им. Горького, Казахский национальный университет «Шабыт» и усадьбу купца Кубрина — старейшее здание города.
Изюминки левого берега
Я расскажу вам об истории становления города и его активном развитии. Вы прогуляетесь по ультрасовременному бульвару Нуржол, посмотрите на здания Назарбаев центра и Государственного Театра оперы и балета, спортивную арену и Триумфальную арку. А также вас встретят главные символы Нур-Султана:
Кроме того, вы увидите территорию Экспо-городка, где в 2017 году проходила международная выставка, и подробнее узнаете об этом значимом событии в жизни новой столицы.