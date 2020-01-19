2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Гуанчжоу

Экскурсия начнётся у вашего отеля или любого другого места в центре города, откуда мы отправимся к достопримечательностям, без которых сегодня нельзя представить Гуанчжоу. Вы заберётесь на высоту более 400 метров и окинете взглядом весь город с Кантонской телебашни или небоскрёба Международного финансового центра — в любое время суток это невероятно завораживающее зрелище. Дальше нас ждёт прогулка по Пекинской улице, где вы увидите разнообразную архитектуру и часть древней крепостной стены. Улица выведет прямиком на набережную Жемчужной реки, и там мы сядем на кораблик. Вы посмотрите на Гуанчжоу с воды, а я расскажу про исторические памятники по оба берега.

История города и местные диковинки

С основанием Гуанчжоу связана любопытная легенда, и я вам её перескажу вместе с подлинной историей города, который расположился в сетке торговых путей и до сих пор славится Кантонской ярмаркой. Мы поговорим и о современном Гуанчжоу, и о том, как сильно он преобразился после прошедших здесь Азиатских игр. Вы сможете побывать в живописном историческом парке Юэсю или подняться на гору Байюнь, где любила отдыхать китайская знать, заглянете на огромные местные рынки и при желании зайдёте в Музей провинции Гуанчжоу. Я объясню, чем кантонская кухня отличается по вкусовым качества от еды в других регионах Китая, посоветую, какие рестораны посетить, куда отправиться на шопинг и постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали себя уютнее в чужой стране.