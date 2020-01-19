2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по главным местам города и погрузиться в жизнь провинции Гуандун

Александр
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Александр – ваш гид
Гуанчжоу — город, в котором на улицах царит ультрасовременность, но кое-где под стеклом спрятаны руины древних крепостных стен.

Вы узнаете историю этого края от основания до событий последних лет.

Как человек, поживший в разных регионах Китая, я покажу, чем отличается Гуанчжоу от других городов, и посоветую, куда здесь обязательно нужно сходить.

Прокатившись на речном кораблике, пройдя по улицам и взобравшись на высокую башню, вы увидите Гуанчжоу с разных ракурсов, и эти впечатляющие панорамы вам обязательно запомнятся!
$190 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон

Что вас ожидает

Визитные карточки Гуанчжоу
Экскурсия начнётся у вашего отеля или любого другого места в центре города, откуда мы отправимся к достопримечательностям, без которых сегодня нельзя представить Гуанчжоу. Вы заберётесь на высоту более 400 метров и окинете взглядом весь город с Кантонской телебашни или небоскрёба Международного финансового центра — в любое время суток это невероятно завораживающее зрелище. Дальше нас ждёт прогулка по Пекинской улице, где вы увидите разнообразную архитектуру и часть древней крепостной стены. Улица выведет прямиком на набережную Жемчужной реки, и там мы сядем на кораблик. Вы посмотрите на Гуанчжоу с воды, а я расскажу про исторические памятники по оба берега.

История города и местные диковинки
С основанием Гуанчжоу связана любопытная легенда, и я вам её перескажу вместе с подлинной историей города, который расположился в сетке торговых путей и до сих пор славится Кантонской ярмаркой. Мы поговорим и о современном Гуанчжоу, и о том, как сильно он преобразился после прошедших здесь Азиатских игр. Вы сможете побывать в живописном историческом парке Юэсю или подняться на гору Байюнь, где любила отдыхать китайская знать, заглянете на огромные местные рынки и при желании зайдёте в Музей провинции Гуанчжоу. Я объясню, чем кантонская кухня отличается по вкусовым качества от еды в других регионах Китая, посоветую, какие рестораны посетить, куда отправиться на шопинг и постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали себя уютнее в чужой стране.

Организационные детали

Экскурсия пешая с использованием общественного транспорта.

Дополнительно оплачиваются:

  • Кораблик — 150 юаней.
  • Проезд на метро — 50 юаней.
  • Карточка метро — 50 юаней (минимум на эту сумму вам надо будет пополнить её перед поездкой).
  • Стоимость одного коктейля в баре в башне IFC или 500 юаней при подъёме на Кантонскую башню.
  • Вход в парк Юэсю бесплатный.

С собой необходимо иметь паспорт, воду и наличные деньги.

Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет! Я Александр, предприниматель из Москвы. Живу в Китае с 2014 года. Прожил в Шанхае 6 месяцев, в Хайнане 9 месяцев, последние 2 года живу в Гуанчжоу. Знаю про Гуанчжоу все! Говорю на китайском, английском и русском языках.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Мне очень понравилось экскурсии. Гид Александр придумал отличный маршрут, который позволяет ознакомиться с исторический Кантон и современный Гуангжо. Он очень помогла с транспортом и выбрал хороший и не дорогой ресторан Дим Сумм на обед. Экскурсия была не 7 часов а почти 8 часов. Очень рекомендую эту экскурсию для тех который хотят видеть главные достопримечательности в один день.
24 октября 2019
Большое спасибо Александру!
Познавательно, информативно, очень комфортно. Продуманный маршрут, когда знакомишься с городом, действительно, со всех сторон.
Спасибо за такую возможность!

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