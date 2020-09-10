46 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ожившие легенды и природа Крыма

Приготовьтесь проехать по самому живописному крымскому маршруту, наполненному открыточными видами и прекрасными ракурсами для фотографий. Вас встретит курортный поселок Гурзуф, окруженная горами и сосновым лесом Массандра, блистательная Ялта и, наконец, Алупка — жемчужина южного побережья Крыма, которая утопает в зелени и славится прекрасными пляжами. По пути я познакомлю вас с легендами Кастели и Медведь-горы, покажу, где растет белый мускат, и расскажу, почему короля белых ликёрных вин называют «Мускат белый Красного камня». Вы узнаете, где расположен легендарный «Артек», проникните в несколько тайн богемного Гурзуфа начала 20 века и познакомитесь с любопытной топонимикой Крыма.

Дворцы крымского побережья

В Алупке вы прогуляетесь по верхнему парку Воронцовского дворцово-паркового комплекса у подножия горы Ай-Петри и посетите сам дворец, в архитектуре которого английская готика соединилась с восточными мотивами. Мы осмотрим изящные покои и террасы, поговорим об истории имения и отдадим должное чудесным пейзажам, окружающим Воронцовский дворец. Затем вы отправитесь к Ласточкиному гнезду — символу полуострова, башенки которого возвышаются над морем на самом краю скалы. Я расскажу о том, как замок переходил из рук в руки, всегда при этом сохраняя свою романтическую красоту. После обеда вас ждет поездка к белоснежному Ливадийскому дворцу, крымской резиденции Николая II и его семьи. Вы осмотрите роскошные интерьеры царских покоев, заглянете в Итальянский дворик, прогуляетесь по дворцовому парку и узнаете, как проводили здесь время Романовы.