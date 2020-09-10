46 отзывов оставили туристы

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Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Путешествие по южному побережью Крыма

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

6500 за экскурсию

У этой экскурсии46 отзывов
5
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Юлия – Гид в Ялте
Этот маршрут совместил в себе открыточные виды южнобережных курортов Крыма и его архитектурные жемчужины: Воронцовский дворцово-парковый комплекс, знаменитое Ласточкино гнездо и роскошный дворец Николая II в Ливадии.

Вы не только полюбуетесь зелеными горными ⛰️ склонами и интерьерами ушедшей эпохи, но и услышите старинные крымские легенды, узнаете, где найти лучшее мускатное вино 🍷, и откроете секреты полуострова.
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Что вас ожидает

Ожившие легенды и природа Крыма
Приготовьтесь проехать по самому живописному крымскому маршруту, наполненному открыточными видами и прекрасными ракурсами для фотографий. Вас встретит курортный поселок Гурзуф, окруженная горами и сосновым лесом Массандра, блистательная Ялта и, наконец, Алупка — жемчужина южного побережья Крыма, которая утопает в зелени и славится прекрасными пляжами. По пути я познакомлю вас с легендами Кастели и Медведь-горы, покажу, где растет белый мускат, и расскажу, почему короля белых ликёрных вин называют «Мускат белый Красного камня». Вы узнаете, где расположен легендарный «Артек», проникните в несколько тайн богемного Гурзуфа начала 20 века и познакомитесь с любопытной топонимикой Крыма.

Дворцы крымского побережья
В Алупке вы прогуляетесь по верхнему парку Воронцовского дворцово-паркового комплекса у подножия горы Ай-Петри и посетите сам дворец, в архитектуре которого английская готика соединилась с восточными мотивами. Мы осмотрим изящные покои и террасы, поговорим об истории имения и отдадим должное чудесным пейзажам, окружающим Воронцовский дворец. Затем вы отправитесь к Ласточкиному гнезду — символу полуострова, башенки которого возвышаются над морем на самом краю скалы. Я расскажу о том, как замок переходил из рук в руки, всегда при этом сохраняя свою романтическую красоту. После обеда вас ждет поездка к белоснежному Ливадийскому дворцу, крымской резиденции Николая II и его семьи. Вы осмотрите роскошные интерьеры царских покоев, заглянете в Итальянский дворик, прогуляетесь по дворцовому парку и узнаете, как проводили здесь время Романовы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается из Ялты, Алушты или ее окрестностей
  • Маршрут и посещаемые объекты могут корректироваться по вашему желанию по предварительной договоренности
  • Экскурсию можно провести на вашем или моем автомобиле с опытным профессиональным водителем (+7000 руб.)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Воронцовский дворец: взрослый — 400 руб., дети, студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Билеты в Ливадийский дворец: взрослый — 400 руб., студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Льготные билеты продаются при предъявлении подтверждающих документов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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46 отзывов оставили туристы

10 сентября 2020
Юлия очень много знающий и очень увлекательно рассказывающий гид. Спасибо большое за интересную экскурсию.
29 августа 2020
Замечательная и очень насыщенная экскурсия, Юлия - великолепный экскурсовод и прекрасный человек, по-настоящему влюблённый в Крым и, по-моему, нет таких вопросов о Крыме, на которые она не могла ответить. Спасибо большое 😊
29 июля 2020
Очень очень понравилось! Юля благодарю вас за замечательную экскурсию! Обязательно вернёмся в Крым.
12 июля 2020
Экскурсия прошла отлично! Юлия- очень эрудированная, интересная, знающая и любящая свою работу! Нам очень понравилось! Много было рассказано интересных фактов из жизни правящей династии. Неожиданные и приятные сюрпризы во время нашей прогулки- например, во время обеденного перерыва Юлия предложила нам милый ресторанчик с вкусным обедом и удивительно, с живой музыкой ( а это был обед). Большое спасибо! Юлия, желаем Вам успехов и благодарных слушателей! Обязательно вернёмся в Ялту и устроим с Вами новое приключение по этому удивительному краю!
10 июля 2020
Юлия прекрасный гид. Очень приятная в общении, интересная, тактичная. Рассказ ненавязчиво преподносила, доступно, с собой были фото и кое-что в рассказе наглядно показывала. Чувствовалось, что Юлия любит свою работу и влюблена в Крым👍🏼👍🏼👍🏼
30 марта 2020
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Юлии! Насыщенная программа экскурсии позволила не только познакомиться с крымскими дворцами, но и проникнуться их духом, настроением. Особо порадовало деликатное отношение к истории, отсутствие навязывания шаблонной точки зрения на события и людей прошлого. Интересно было всем, и детям, и взрослым. Мини-загадки, легкая интрига в рассказе раскрашивали экскурсию дополнительными красками!!!
18 марта 2020
Прекрасная экскурсия с Юлей, время пролетело не заметно! Очень интересно! Информативно! Мы очень довольны, спасибо!
17 марта 2020
Экскурсия полностью оправдала наши пожелания. Много информации, которую сложно найти в обычных источниках. Спасибо большое экскурсоводу Юлие и водителю микроавтобуса Андрею. Однозначно их рекомендуем.
24 февраля 2020
Шикарная экскурсия!
3 февраля 2020
Все просто великолепно
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