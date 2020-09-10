53 отзыва оставили туристы

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Ялта, или «Русская Ницца»

Вся прелесть знаменитого курорта, его архитектура и культурная история — в обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 🚩Встреча на остановке «Парковая»
  • Заказать экскурсию

3700 за экскурсию

У этой экскурсии53 отзыва
4.85
Светлана
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Светлана – Гид в Ялте
Особый колорит «города-сада», романтика ялтинских улиц, богатое прошлое и, конечно, яркое крымское солнце ☀️ уже несколько столетий манят отдыхающих в Ялту.

Вместе мы перелистаем ялтинские страницы жизни и творчества талантливых людей, рассмотрим выразительную архитектуру.

И за время прогулки вы поймёте, как всего за 60 лет из никому не известного поселения Ялта превратилась в лучший курорт Российской империи — «Русскую Ниццу».
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»

Что вас ожидает

Именитое прошлое города: творческие люди в Ялте
Мы начнем экскурсию в сердце Ялты — Старом городе, раскинувшемся на склонах Поликуровского холма. К его границам с конца XVIII века примыкали дворянские усадьбы — вы погуляете по парку одного из бывших имений, «Уч-Чам», и узнаете о роли княгини М.В. Барятинской в устройстве санаториев для легочных больных. В Старом городе увидите улицу, запечатленную Исааком Левитаном на одной из картин, и рассмотрите дом, в котором гостил композитор Рахманинов: именно здесь писался знаменитый «Второй концерт для фортепьяно с оркестром». Вы узнаете, где началась головокружительная карьера Фёдора Шаляпина и как в Российской империи зародилось экскурсионное дело.

Архитектура и чеховские места
Увидев храм Иоанна Златоуста, вы ощутите влияние духа романтизма на архитектуру Ялты 30-х годов XIX столетия. Вас удивит стилевое разнообразие декора в духе Средневековья и античности, крымско-татарской традиции и русской народной деревянной архитектуры. После Старого мы спустимся в Новый город, созданный к концу XIX века, где вы полюбуетесь выразительным архитектурным образом ялтинской набережной в стиле Ренессанс. Я расскажу об истории устройства местного водопровода и распространении гостиничного дела в курортном городе, открою секрет, где находился павильон Верне, в котором состоялась встреча героев рассказа «Дама с собачкой», и познакомлю с чеховскими местами Ялты. А ещё мы обязательно прогуляемся по улицам Екатерининской, Пушкинской и Боткинской, где сохранились свободная планировка и своеобразный колорит Ялты рубежа 19-20 веков.

Организационные детали

Чтобы не подниматься в гору, в начале экскурсии мы проедем несколько остановок на общественном транспорте. Проезд оплачивается дополнительно: около 15 рублей с человека.

Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на остановке «Парковая».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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53 отзыва оставили туристы

10 сентября 2020
8 сентября были на экскурсии в Ялте. Экскурсовод - Светлана, очень милая, дружелюбная женщина. Хорошая подача материала, хороший язык, знает много и, судя по уточняющим вопросам, намного больше, чем досталось нам. Но нам с избытком хватило и информации, которую Светлана попыталась вложить в наши головы за три с лишним часа путешествия по городу, пролетевшие почти незаметно. У меня вообще сложилось впечатление, что Светлана, будучи человеком увлечённым, могла бы продолжать ещё столько же, просто темнота помешала. Узнали очень много и про казавшиеся до этого не очень примечательными здания, и про сам город, его историю и развитие. Очень наглядно рассказ сопровождали старинные фотографии и гравюры: на протяжении всей экскурсии мы постоянно имели возможность сравнить очаровывающее прошлое с суровым, особенно на переполненной и громогласной набережной, настоящим. Все очень понравилось. Единственный минус (хотя это субъективная точка зрения) - очень большое количество показанных объектов. Для молодой головы это, конечно, не проблема, а вот в моей к концу экскурсии начался некоторый сумбур. Я бы предпочёл более подробные рассказы по меньшему количеству зданий, тем более, что Светлана явно знает гораздо больше, чем рассказывает. Но, повторюсь, это сугубо индивидуально - кто-то, скорее всего, сочтёт вышесказанное плюсом, а не минусом. Огромное спасибо за доставленное удовольствие. Без колебаний готовы рекомендовать всем, кто захочет побольше узнать о Ялте, нашего позитивного и компетентного экскурсовода. Александр и Наталья, Ялта, сентябрь 2020.
1 августа 2020
Нам всё очень понравилось Светлана - пунктуальный и заботливый человек Обладает широким спектром знаний Грамотно построенная экскурсия Рассказ иллюстрировала фото, картинами Мы не устали Узнали много интересного Ходим по улицам мимо особняков и домиков ---- и даже не догадывались к каким истерическим сокровищам прикасаемся Великолепно Светлане огромное спасибо
30 июля 2020
Информации было много, но подача не понравилась. Монотонно, не интересно.
16 июля 2020
Экскурсия прошла замечательно, маршрут составлен удобно. Посмотрели на Ялту с разных сторон. Экскурсовод знает тему от и до. Может быть хотелось услышать информацию о современной Ялте, но это, видимо не входило в данную тему. Маршрут пеший, ходить много, это необходимо учитывать тем, кто собирается на эту экскурсию.
13 июля 2020
Прекрасный маршрут, который позволил увидеть не только современную набережную, но и очаровательные улочки Ялты с усадьбами и особняками, хранящими историю этих мест. Прекрасный рассказ нашего гида уносил в далекий 19 век, на балы и салоны! Гид Светлана была очень внимательна и предложила нам также заехать в Армянский храм, который тоже не оставил нас равнодушными! Спасибо большое за вашу работу!
30 марта 2020
Экскурсия по Ялте очень понравилась! Светлана очень интересный рассказчик. Обязательно обратимся в следующий раз к Светлане с экскурсией по Севастополю.
27 марта 2020
Очень понравилось. Приятная в общении гид. Много информации, доносит плавно, не спеша. Всегда отвечает на вопросы. Владеет информацией в полном обьеме. Милая и интеллигентная. Рекомендую!
25 марта 2020
Экскурсия на отлично!
27 января 2020
огромное спасибо Светлане ! узнала много нового!
13 января 2020
Были в Ялте несколько раз, но о местах, в которых побывали на экскурсии, не слышали, поиск в Гугле "достопримечательности Ялты" их не показывает. Места шикарные. Рассказ Светланы дал, не только общую картину истории Ялты, но и интереснейшие детали, истории о людях, которые здесь жили, о том как менялся город. Много информации, которую явно мы больше ни откуда бы не получили. Единственное экскурсия именно для взрослых, детям будет тяжело, информации много, маршрут достаточно длинный. И еще я посоветовала бы перед экскурсией почитать какую-нибудь краткую историю Крыма для лучшего погружения в материал.
Ещё 43 отзыва

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Ялта в сиянии Серебряного векаЯлта в сиянии Серебряного векаЯлта в сиянии Серебряного века
3700 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прогуляться по местам Чехова, Бунина и Васнецова и открыть самые поэтичные страницы истории курорта
Готовы прогуляться не только в пространстве, но и во времени? На крутых склонах холма Дарсан вы перенесетесь в Ялту начала 20 века, когда сам город был краше Ниццы, а в его воздухе витал дух творчества и гуманизма. Мы отыщем дома, где гостили Чехов, Шаляпин и Васнецов и обсудим, какой была жизнь курорта, в блистательную и сложную эпоху Серебряного века.

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3700 за экскурсию
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