Hop-on hop-off автобус по Вильнюсу

Вы узнаете о самых главных достопримечательностях 🏛️ литовской столицы ⭐️ в поездке на открытом (зимой — закрытом) hop-on hop-off автобусе 🚌 с аудиогидом (на 11 языках).

Вы услышите рассказ о самых важных, интересных, уникальных местах и объектах Вильнюса.

В зависимости от приобретённого билета вы можете выйти и зайти обратно в наш автобус на любой из остановок маршрута (Hop on hop off), билет 🎫 действует 24 либо 48 часов.

Также можно проехать по маршруту только один раз, без выходов на остановках.

В автобусах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

4 автобусных городских маршрута

«Красный» маршрут (старт в 10:00, интервал 1, 5 часа, круг 35 мин. )

Кафедральная площадь

Улица Пилес

Район У́жупис

Отель Империал (Vilnius City Tour офис)

Ратушная площадь

Музей МО

Отель Novotel

Отель Congress

Кафедральная площадь

«Синий» маршрут (старт в 12:15, интервал 1 ч 20 мин, круг 30 мин. )

Кафедральная площадь

Музей энергетики и техники / Гондола

Кортъярд Марриотт / отель 🏨 IBIS

Отель Holiday Inn / Ecotel

Площадь Европы

ТЦ Panorama

Музей КГБ

Отель Novotel

Отель Congress

Кафедральная площадь

«Зеленый» маршрут (старт в 09:50, интервал 1, 5 ч, круг 45 мин. )

Кафедральная площадь

Ратушная площадь

Vilnius City Tour офис

Арт-отель Moon Garden / Отель City Gate

Отель Panorama / Авто и ж/д станция

Отель Comfort

Ресторан Senoji trobelė

Отель Corner / Grata

Музей КГБ / Отель Hilton Garden Inn

Художественный музей 🖼 Ви́таутаса Касю́лиса / Отель Congress

Кафедральная площадь

«Оранжевый» маршрут (старт в 10:40 и 13:40, круг 40 мин. )

Кафедральная площадь

Театр Оперы / Отель Congress

Музей КГБ - улица Ауку (Жертв Геноцида)

Отели Europa City / Ratonda

Белый мост / Radisson Blu Отель

Музей энергетики и техники / Гондола

Отели Кортъярд Марриотт / IBIS

Костёл святых Петра и Павла

Кафедральная площадь

Все маршруты и карта

Важно: если вы выбрали билет на 24 или 48 часов, то у вас есть возможность в течение этого времени садиться и сходить на любых остановках всех 4-х маршрутов.

Если вы приобрели билет на поездку на автобусе без остановок, тогда вы можете выбрать только 1 маршрут и совершить по нему полный круг.

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