Hop-on hop-off автобус по Вильнюсу
- Вы узнаете о самых главных достопримечательностях 🏛️ литовской столицы ⭐️ в поездке на открытом (зимой — закрытом) hop-on hop-off автобусе 🚌 с аудиогидом (на 11 языках).
- Вы услышите рассказ о самых важных, интересных, уникальных местах и объектах Вильнюса.
- В зависимости от приобретённого билета вы можете выйти и зайти обратно в наш автобус на любой из остановок маршрута (Hop on hop off), билет 🎫 действует 24 либо 48 часов.
- Также можно проехать по маршруту только один раз, без выходов на остановках.
- В автобусах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
4 автобусных городских маршрута
«Красный» маршрут (старт в 10:00, интервал 1, 5 часа, круг 35 мин. )
- Кафедральная площадь
- Улица Пилес
- Район У́жупис
- Отель Империал (Vilnius City Tour офис)
- Ратушная площадь
- Музей МО
- Отель Novotel
- Отель Congress
- Кафедральная площадь
«Синий» маршрут (старт в 12:15, интервал 1 ч 20 мин, круг 30 мин. )
- Кафедральная площадь
- Музей энергетики и техники / Гондола
- Кортъярд Марриотт / отель 🏨 IBIS
- Отель Holiday Inn / Ecotel
- Площадь Европы
- ТЦ Panorama
- Музей КГБ
- Отель Novotel
- Отель Congress
- Кафедральная площадь
«Зеленый» маршрут (старт в 09:50, интервал 1, 5 ч, круг 45 мин. )
- Кафедральная площадь
- Ратушная площадь
- Vilnius City Tour офис
- Арт-отель Moon Garden / Отель City Gate
- Отель Panorama / Авто и ж/д станция
- Отель Comfort
- Ресторан Senoji trobelė
- Отель Corner / Grata
- Музей КГБ / Отель Hilton Garden Inn
- Художественный музей 🖼 Ви́таутаса Касю́лиса / Отель Congress
- Кафедральная площадь
«Оранжевый» маршрут (старт в 10:40 и 13:40, круг 40 мин. )
- Кафедральная площадь
- Театр Оперы / Отель Congress
- Музей КГБ - улица Ауку (Жертв Геноцида)
- Отели Europa City / Ratonda
- Белый мост / Radisson Blu Отель
- Музей энергетики и техники / Гондола
- Отели Кортъярд Марриотт / IBIS
- Костёл святых Петра и Павла
- Кафедральная площадь
Все маршруты и карта
Важно: если вы выбрали билет на 24 или 48 часов, то у вас есть возможность в течение этого времени садиться и сходить на любых остановках всех 4-х маршрутов.
Если вы приобрели билет на поездку на автобусе без остановок, тогда вы можете выбрать только 1 маршрут и совершить по нему полный круг.
Важная информация:
- В маршруте возможны изменения в дни городских праздников, ярмарок, марафонов, фестивалей.
- В зимнее время автобус обогревается, окна закрываются.
- Бесплатный Wi-Fi в автобусе.
- После оплаты вы получаете билет на адрес своей эл. почты.
- Распечатанный билет нужно показать водителю.
- Билет будет действителен 24 часа (или 48 часов) с момента посадки в автобус.