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Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу

5
10 отзывов
Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
На нашем открытом красном hop-on hop-off автобусе 🚌, оснащённым аудиогидом на многих языках, вы увидите самые главные достопримечательности 🏛️ Вильнюса.

Перед вами предстанет историческая средневековая часть города с его памятниками и уникальной архитектурой, и современный деловой активный Вильнюс.

Вы сможете полюбоваться панорамой города, его красными крышами, башнями и куполами костелов и церквей.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €12 за человека

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Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу
Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу

Что вы увидите

  • Белый мост
  • Кафедральная площадь
  • Костёл святых Петра и Павла
  • Музей Ви́таутаса Касю́лиса
  • Музей КГБ
  • Музей МО
  • Музей энергетики и техники / Гондола
  • Площадь Европы
  • Район У́жупис
  • Ратушная площадь
  • Театр Оперы
  • ТЦ Panorama
  • Улица Ауку (Жертв Геноцида)
  • Улица Пилес
Hop-on hop-off автобус по Вильнюсу
  • Вы узнаете о самых главных достопримечательностях 🏛️ литовской столицы ⭐️ в поездке на открытом (зимой — закрытом) hop-on hop-off автобусе 🚌 с аудиогидом (на 11 языках).
  • Вы услышите рассказ о самых важных, интересных, уникальных местах и объектах Вильнюса.
  • В зависимости от приобретённого билета вы можете выйти и зайти обратно в наш автобус на любой из остановок маршрута (Hop on hop off), билет 🎫 действует 24 либо 48 часов.
  • Также можно проехать по маршруту только один раз, без выходов на остановках.
  • В автобусах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
4 автобусных городских маршрута
«Красный» маршрут (старт в 10:00, интервал 1, 5 часа, круг 35 мин. )
  • Кафедральная площадь
  • Улица Пилес
  • Район У́жупис
  • Отель Империал (Vilnius City Tour офис)
  • Ратушная площадь
  • Музей МО
  • Отель Novotel
  • Отель Congress
  • Кафедральная площадь
«Синий» маршрут (старт в 12:15, интервал 1 ч 20 мин, круг 30 мин. )
  • Кафедральная площадь
  • Музей энергетики и техники / Гондола
  • Кортъярд Марриотт / отель 🏨 IBIS
  • Отель Holiday Inn / Ecotel
  • Площадь Европы
  • ТЦ Panorama
  • Музей КГБ
  • Отель Novotel
  • Отель Congress
  • Кафедральная площадь
«Зеленый» маршрут (старт в 09:50, интервал 1, 5 ч, круг 45 мин. )
  • Кафедральная площадь
  • Ратушная площадь
  • Vilnius City Tour офис
  • Арт-отель Moon Garden / Отель City Gate
  • Отель Panorama / Авто и ж/д станция
  • Отель Comfort
  • Ресторан Senoji trobelė
  • Отель Corner / Grata
  • Музей КГБ / Отель Hilton Garden Inn
  • Художественный музей 🖼 Ви́таутаса Касю́лиса / Отель Congress
  • Кафедральная площадь
«Оранжевый» маршрут (старт в 10:40 и 13:40, круг 40 мин. )
  • Кафедральная площадь
  • Театр Оперы / Отель Congress
  • Музей КГБ - улица Ауку (Жертв Геноцида)
  • Отели Europa City / Ratonda
  • Белый мост / Radisson Blu Отель
  • Музей энергетики и техники / Гондола
  • Отели Кортъярд Марриотт / IBIS
  • Костёл святых Петра и Павла
  • Кафедральная площадь
Все маршруты и карта
Важно: если вы выбрали билет на 24 или 48 часов, то у вас есть возможность в течение этого времени садиться и сходить на любых остановках всех 4-х маршрутов.
Если вы приобрели билет на поездку на автобусе без остановок, тогда вы можете выбрать только 1 маршрут и совершить по нему полный круг.

Важная информация:

  • В маршруте возможны изменения в дни городских праздников, ярмарок, марафонов, фестивалей.
  • В зимнее время автобус обогревается, окна закрываются.
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе.
  • После оплаты вы получаете билет на адрес своей эл. почты.
  • Распечатанный билет нужно показать водителю.
  • Билет будет действителен 24 часа (или 48 часов) с момента посадки в автобус.
Что входит
  • Аудиогид на 11 языках (русский, английский, итальянский, французский, польский, испанский, немецкий, норвежский, литовский, финский, шведский)
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Билет на 24, 48 часов или на 1 маршрут без остановок (на выбор)
  • Возможность сесть/сойти на любой остановке любого из 4-х маршрутов (для билетов на 24/48 часов)
Что не входит
  • Сесть/сойти на любой остановке маршрута (для билета на 1 поездку без остановок)
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Кафедральная площадь
Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу
Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу
Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу
Автобусный тур с аудиогидом по Вильнюсу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius C.
Vilnius C.
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10 отзывов оставили туристы

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