Что вы увидите
- Большое и Малое гетто
- Хоральная синагога
- Вильнюсское еврейское кладбище
- Мемориал Панеряй (по желанию)
Что Вас ждет на экскурсии 🧭 по Вильнюсу:
- Вы ознакомитесь с историей 📖 евреев Литвы
- Побываете на территории Большого и Малого гетто
- Пройдётесь по улочкам и дворикам, узнаете истории живших там евреев
- Посетите Хоральную синагогу и Вильнюсское еврейское кладбище, где покоится Виленский Гаон
Важная информация:
- Хоральная синагога не посещается по субботам и в дни еврейских праздников.
- Экскурсия проводится на русском, английском, литовском и других языках. Просим уточнить язык экскурсии во время заказа.
- За дополнительную плату в экскурсию ⛳ можно включить посещение мемориала в лесу 🌲 Панеряй, что занимает около полутора часов.
Что входит
- Комфортабельный транспорт с водителем (вместимость зависит от количества участников)
- Услуги профессионального гида (на русском, английском, литовском и др. языках)
Что не входит
- Посещение мемориала Панеряй (€45)
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius C.
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