Vilnius C. – Гид из Вильнюса

Экскурсия ⛳ «Еврейский Вильнюс» — это знакомство с еврейской историей 📖 столицы ⭐️ Литвы.



Мы пройдемся по небольшим улочкам и дворикам, посетим Хоральную синагогу и узнаем о еврейском наследии.