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Экскурсия «Еврейский Вильнюс»

Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
Экскурсия ⛳ «Еврейский Вильнюс» — это знакомство с еврейской историей 📖 столицы ⭐️ Литвы.

Мы пройдемся по небольшим улочкам и дворикам, посетим Хоральную синагогу и узнаем о еврейском наследии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-32 человек

  • €130 за экскурсию

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Экскурсия «Еврейский Вильнюс»
Экскурсия «Еврейский Вильнюс»

Что вы увидите

  • Большое и Малое гетто
  • Хоральная синагога
  • Вильнюсское еврейское кладбище
  • Мемориал Панеряй (по желанию)

Что Вас ждет на экскурсии 🧭 по Вильнюсу:

  • Вы ознакомитесь с историей 📖 евреев Литвы
  • Побываете на территории Большого и Малого гетто
  • Пройдётесь по улочкам и дворикам, узнаете истории живших там евреев
  • Посетите Хоральную синагогу и Вильнюсское еврейское кладбище, где покоится Виленский Гаон

Важная информация:

  • Хоральная синагога не посещается по субботам и в дни еврейских праздников.
  • Экскурсия проводится на русском, английском, литовском и других языках. Просим уточнить язык экскурсии во время заказа.
  • За дополнительную плату в экскурсию ⛳ можно включить посещение мемориала в лесу 🌲 Панеряй, что занимает около полутора часов.
Что входит
  • Комфортабельный транспорт с водителем (вместимость зависит от количества участников)
  • Услуги профессионального гида (на русском, английском, литовском и др. языках)
Что не входит
  • Посещение мемориала Панеряй (€45)
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия «Еврейский Вильнюс»
Экскурсия «Еврейский Вильнюс»
Экскурсия «Еврейский Вильнюс»
Экскурсия «Еврейский Вильнюс»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius C.
Vilnius C.
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