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Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом

Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
Время экскурсии 🧭 по столице Литвы – Вильнюсу мы знакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️.

Старый город 🏙️ в Вильнюсе является одним из самых больших и красивых 🤩 в Европе.

Вы проедете по городу на комфортабельном транспорте с водителем и гидом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • €150 за экскурсию

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Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом
Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом

Что вы увидите

  • Вильнюсский университет
  • Ворота Аушрос
  • Кафедральная площадь и собор
  • Комплекс костёлов Св. Анны и Бернардинцев
  • Костёл Св. Петра и Павла (с посещением)
  • Музей-галерея янтаря
  • Музей КГБ
  • Набережная реки Нерис
  • Национальная филармония
  • Парламент
  • Президентский дворец
  • Проспект Гедимино
  • Район Жверинас
  • Ратуша и её окрестности
  • Республика Заречье (Ужупис)
  • Старый город
  • Улицы Руднинку и Пилимо
  • Церковь Св. Духа
Столица Литвы – Вильнюс – впервые упомянут в письменных источниках в 1323 г. В то время великий князь Гедиминас построил замок 🏰 на берегу реки Нерис. В настоящее время это одна из популярнейших достопримечательностей 🏛️ Вильнюса.
Старый город 🏙️ в Вильнюсе является одним из самых больших и красивых 🤩 в Европе. Здесь сплелась архитектура времён готики, ренессанса, барокко. С 1994 г. исторический центр (Старый город) является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе проживает около 550 тыс. жителей.
На экскурсии 🧭 по Вильнюсу мы увидим
  • Кафедральную площадь и собор
  • Президентский дворец
  • Вильнюсский университет
  • Ратушу и её окрестности
  • Улицы Руднинку и Пилимо
  • Проспект Гедимино и музей 🖼 КГБ
  • Парламент
  • Район Жверинас
  • Набережную реки Нерис
  • Костёл Св. Петра и Павла (с посещением)
  • Республику Заречье (Ужупис)
  • Комплекс костёлов Св. Анны и Бернардинцев
  • Музей-галерею янтаря
  • Панорамы Старого города
  • Ворота Аушрос
  • Церковь Св. Духа
  • Национальную филармонию

Важная информация:

  • Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Просим при заказе выбрать удобное вам время и место
  • Программу можно комбинировать в соответствии с вашими предпочтениями
  • Экскурсия проводится на русском, английском, польском и литовском языках. По поводу экскурсий на других языках после бронирования свяжитесь пожалуйста с гидом
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный транспорт с водителем
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Посещение достопримечательностей (кроме костёла св. павла и Петра)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом
Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом
Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом
Экскурсия по Вильнюсу с гидом и транспортом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius C.
Vilnius C.
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