Столица Литвы – Вильнюс – впервые упомянут в письменных источниках в 1323 г. В то время великий князь Гедиминас построил замок 🏰 на берегу реки Нерис. В настоящее время это одна из популярнейших достопримечательностей 🏛️ Вильнюса.
Старый город 🏙️ в Вильнюсе является одним из самых больших и красивых 🤩 в Европе. Здесь сплелась архитектура времён готики, ренессанса, барокко. С 1994 г. исторический центр (Старый город) является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе проживает около 550 тыс. жителей.
На экскурсии 🧭 по Вильнюсу мы увидим
Кафедральную площадь и собор
Президентский дворец
Вильнюсский университет
Ратушу и её окрестности
Улицы Руднинку и Пилимо
Проспект Гедимино и музей 🖼 КГБ
Парламент
Район Жверинас
Набережную реки Нерис
Костёл Св. Петра и Павла (с посещением)
Республику Заречье (Ужупис)
Комплекс костёлов Св. Анны и Бернардинцев
Музей-галерею янтаря
Панорамы Старого города
Ворота Аушрос
Церковь Св. Духа
Национальную филармонию
Важная информация:
Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Просим при заказе выбрать удобное вам время и место
Программу можно комбинировать в соответствии с вашими предпочтениями
Экскурсия проводится на русском, английском, польском и литовском языках. По поводу экскурсий на других языках после бронирования свяжитесь пожалуйста с гидом
Что входит
Услуги профессионального гида
Комфортабельный транспорт с водителем
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Посещение достопримечательностей (кроме костёла св. павла и Петра)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.