Столица Литвы – Вильнюс – впервые упомянут в письменных источниках в 1323 г. В то время великий князь Гедиминас построил замок 🏰 на берегу реки Нерис. В настоящее время это одна из популярнейших достопримечательностей 🏛️ Вильнюса.

Старый город 🏙️ в Вильнюсе является одним из самых больших и красивых 🤩 в Европе. Здесь сплелась архитектура времён готики, ренессанса, барокко. С 1994 г. исторический центр (Старый город) является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе проживает около 550 тыс. жителей.

На экскурсии 🧭 по Вильнюсу мы увидим

Кафедральную площадь и собор

Президентский дворец

Вильнюсский университет

Ратушу и её окрестности

Улицы Руднинку и Пилимо

Проспект Гедимино и музей 🖼 КГБ

Парламент

Район Жверинас

Набережную реки Нерис

Костёл Св. Петра и Павла (с посещением)

Республику Заречье (Ужупис)

Комплекс костёлов Св. Анны и Бернардинцев

Музей-галерею янтаря

Панорамы Старого города

Ворота Аушрос

Церковь Св. Духа

Национальную филармонию

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