По скоростному шоссе Вильнюс-Клайпеда прибываем в город-порт, осматриваем его историческую часть. На пароме переправляемся на Куршскую косу, место удивительной природной красоты. Национальный парк 🌳 на косе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы познакомимся с его самыми важными достопримечательностями 🏛️ (с перерывом на обед).
Что вы увидите на экскурсии:
Старый город 🏙️ Клайпеды
Природный заповедник Наглю и Мёртвые дюны
Живописная деревня Юодкранте
Самое большое поселение на косе — Нида, и домики рыбаков
Набережная Куршского залива и галерея куршских флюгеров
Музей-галерея янтаря
Дом-музей Томаса Манна (работает с 1 мая по 30 сентября)
Самая высокая дюна Парнидис, с которой открывается вид одновременно на Балтийское море 🌊 и Куршский залив
Самая большая в Литве колония больших бакланов
Что входит
Билеты на паром
Экологический сбор Национального парка
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.