По скоростному шоссе Вильнюс-Клайпеда прибываем в город-порт, осматриваем его историческую часть. На пароме переправляемся на Куршскую косу, место удивительной природной красоты. Национальный парк 🌳 на косе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы познакомимся с его самыми важными достопримечательностями 🏛️ (с перерывом на обед).

Что вы увидите на экскурсии: