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Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу

Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
По скоростному шоссе Вильнюс-Клайпеда прибываем в город-порт, осматриваем его историческую часть.

На пароме переправляемся на Куршскую косу и знакомимся с его самыми важными достопримечательностями 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €350 за экскурсию

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Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу
Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу

Что вы увидите

  • Куршская коса
  • Клайпеда
По скоростному шоссе Вильнюс-Клайпеда прибываем в город-порт, осматриваем его историческую часть. На пароме переправляемся на Куршскую косу, место удивительной природной красоты. Национальный парк 🌳 на косе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы познакомимся с его самыми важными достопримечательностями 🏛️ (с перерывом на обед).

Что вы увидите на экскурсии:

  • Старый город 🏙️ Клайпеды
  • Природный заповедник Наглю и Мёртвые дюны
  • Живописная деревня Юодкранте
  • Самое большое поселение на косе — Нида, и домики рыбаков
  • Набережная Куршского залива и галерея куршских флюгеров
  • Музей-галерея янтаря
  • Дом-музей Томаса Манна (работает с 1 мая по 30 сентября)
  • Самая высокая дюна Парнидис, с которой открывается вид одновременно на Балтийское море 🌊 и Куршский залив
  • Самая большая в Литве колония больших бакланов
Что входит
  • Билеты на паром
  • Экологический сбор Национального парка
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу
Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу
Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу
Экскурсия в Клайпеду и на Куршскую косу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius C.
Vilnius C.
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