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Экскурсия в Тракай аудиогидом

Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
Выездная экскурсия ⛳ из Вильнюса в Тракай на автобусе 🚌.

Вас ждет экскурсия с аудиогидом на 11 языках по пути и свободное время в Тракае для прогулок по городу, покупок сувениров или посещения музеев.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €20 за человека

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Экскурсия в Тракай аудиогидом
Экскурсия в Тракай аудиогидом

Что вы увидите

  • Тракай
Экскурсия в Тракай с аудиогидом
  • 11:00 - отъезд от Кафедральной площади
  • 11:05 - отъезд от Ратушной площади
  • Аудиогид по пути в Тракай
  • Остановка автобуса в центре города Тракай
  • Свободное время (2, 20 ч. ): по желанию музей 🖼, прогулки, фото, катание на лодке ⚓, сувениры 🎁, кофе
  • 15:00 (время примерное) - возвращение на Кафедральную площадь (Вильнюс).
Важно: дополнительный тур по субботам и воскресеньям - 9:00 от Кафедральной площади
Что входит
  • Транспорт по маршруту Старый город Вильнюса – Тракай – Старый город Вильнюса
  • Аудиогид на 11 языках по пути в Тракай
  • Свободное время в Тракае 2, 20 ч
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Кафедральная площадь
Экскурсия в Тракай аудиогидом
Экскурсия в Тракай аудиогидом
Экскурсия в Тракай аудиогидом
Экскурсия в Тракай аудиогидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius C.
Vilnius C.
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