Vilnius C. – Гид из Вильнюса

Выездная экскурсия ⛳ из Вильнюса в Тракай на автобусе 🚌.



Вас ждет экскурсия с аудиогидом на 11 языках по пути и свободное время в Тракае для прогулок по городу, покупок сувениров или посещения музеев.