Экскурсия в Тракай с аудиогидом
- 11:00 - отъезд от Кафедральной площади
- 11:05 - отъезд от Ратушной площади
- Аудиогид по пути в Тракай
- Остановка автобуса в центре города Тракай
- Свободное время (2, 20 ч. ): по желанию музей 🖼, прогулки, фото, катание на лодке ⚓, сувениры 🎁, кофе
- 15:00 (время примерное) - возвращение на Кафедральную площадь (Вильнюс).
Важно: дополнительный тур по субботам и воскресеньям - 9:00 от Кафедральной площади
Что входит
- Транспорт по маршруту Старый город Вильнюса – Тракай – Старый город Вильнюса
- Аудиогид на 11 языках по пути в Тракай
- Свободное время в Тракае 2, 20 ч
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
- Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Кафедральная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius C.
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