Vilnius C. – Гид из Вильнюса

Экскурсия ⛳ в Кернаве — археологический комплекс, представляющий путь развития поселений в Балтийском регионе в период около 10 тысячи лет.



После Кернаве мы поедем знакомиться с историей 📖 Тракай и посетим с экскурсией Тракайский замок-музей, который располагается на острове 🏝️ озера Гальве.