Кернаве - первая языческая столица ⭐️ Литвы, живописное поселение, расположенное в долине реки Нерис на холмах. Городище включено в список мирового наследия ЮНЕСКО. Археологический комплекс Кернаве представляет собой путь развития поселений в Балтийском регионе в период около 10 тысячи лет.
Знакомимся с историей 📖 Кернаве
Любуемся великолепными панорамными видами долины реки и бывшего поселения
Посетим современный Археологический музей 🖼 (музей закрыт по ВС, ПН и дням государственных праздников)
Почувствуем магическую атмосферу старой Кернаве, гуляя меж холмов и взбираясь на них
Осмотрим восстановленный деревянный городок XIII века, его дома и улочки
Экскурсия в Тракай
Посетим с экскурсией Тракайский замок-музей, который располагается на острове 🏝️ озера Гальве
Вы ознакомитесь с историей Тракай, а также сделаете много чудесных фотографий
Что входит
Комфортабельный транспорт с водителем (вместимость зависит от количества участников)
Услуги профессионального гида
Что не входит
Билет в Тракайский замок-музей
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.