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Экскурсия в Тракай и Кернаве

Vilnius C.
Vilnius C. – Гид из Вильнюса
Экскурсия ⛳ в Кернаве — археологический комплекс, представляющий путь развития поселений в Балтийском регионе в период около 10 тысячи лет.

После Кернаве мы поедем знакомиться с историей 📖 Тракай и посетим с экскурсией Тракайский замок-музей, который располагается на острове 🏝️ озера Гальве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-32 человек

  • €230 за экскурсию

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Экскурсия в Тракай и Кернаве
Экскурсия в Тракай и Кернаве

Что вы увидите

  • Тракай
  • Кернаве
Экскурсия в Кернаве
Кернаве - первая языческая столица ⭐️ Литвы, живописное поселение, расположенное в долине реки Нерис на холмах. Городище включено в список мирового наследия ЮНЕСКО. Археологический комплекс Кернаве представляет собой путь развития поселений в Балтийском регионе в период около 10 тысячи лет.
  • Знакомимся с историей 📖 Кернаве
  • Любуемся великолепными панорамными видами долины реки и бывшего поселения
  • Посетим современный Археологический музей 🖼 (музей закрыт по ВС, ПН и дням государственных праздников)
  • Почувствуем магическую атмосферу старой Кернаве, гуляя меж холмов и взбираясь на них
  • Осмотрим восстановленный деревянный городок XIII века, его дома и улочки
Экскурсия в Тракай
  • Посетим с экскурсией Тракайский замок-музей, который располагается на острове 🏝️ озера Гальве
  • Вы ознакомитесь с историей Тракай, а также сделаете много чудесных фотографий
Что входит
  • Комфортабельный транспорт с водителем (вместимость зависит от количества участников)
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Билет в Тракайский замок-музей
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Тракай и Кернаве
Экскурсия в Тракай и Кернаве
Экскурсия в Тракай и Кернаве
Экскурсия в Тракай и Кернаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius C.
Vilnius C.
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