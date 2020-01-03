После трансфера от вашего отеля или апартаментов в центре Вильнюса отправляйтесь к Панеряйскому мемориалу, построенному на месте убийства нацистами более 100 000 человек во времена Второй мировой войны. Почтите память погибших и посмотрите исторические фотографии и документы, которые в подробностях запечатлели трагедию.

Затем направляйтесь к средневековой резиденции литовских князей – Тракайскому замку. Присоединитесь к экскурсии по легендарной крепости, во время которой вы узнаете больше о золотом веке Великого княжества Литовского. Осмотрите исторические артефакты в замке, построенном на острове на прекрасном озере Гальве.

У вас будет до часа свободного времени на прогулку по территории и покупку сувениров или знакомство с традиционными литовскими и караимскими блюдами (за свой счет). Затем вы вернетесь в Вильнюс – вас отвезут к вашему отелю или апартаментам.