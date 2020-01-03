Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу

Совершите путешествие в прошлое, посетив Панеряйский мемориал и Тракайский замок в рамках тура на день из Вильнюса

5
79 отзывов
В группе
до 15 чел.
Совершите путешествие в прошлое, посетив Панеряйский мемориал и Тракайский замок в рамках тура на день из Вильнюса.

Почтите память более 100 000 погибших на месте казней в Панеряе.

Узнайте больше о великих князьях Литовских и многом другом.
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу
Из Вильнюса: тур к Тракайскому замку, Панеряйскому мемориалу

Что вы увидите 🤩

  • Тракайский замок
  • Паняряй
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите трагический военный мемориал в мемориальном парке Панеряе
  2. Узнайте больше о великих князьях литовских в Тракайском замке
  3. Попробуйте традиционную караимскую кухню в свободное время
После трансфера от вашего отеля или апартаментов в центре Вильнюса отправляйтесь к Панеряйскому мемориалу, построенному на месте убийства нацистами более 100 000 человек во времена Второй мировой войны. Почтите память погибших и посмотрите исторические фотографии и документы, которые в подробностях запечатлели трагедию.
Затем направляйтесь к средневековой резиденции литовских князей – Тракайскому замку. Присоединитесь к экскурсии по легендарной крепости, во время которой вы узнаете больше о золотом веке Великого княжества Литовского. Осмотрите исторические артефакты в замке, построенном на острове на прекрасном озере Гальве.
У вас будет до часа свободного времени на прогулку по территории и покупку сувениров или знакомство с традиционными литовскими и караимскими блюдами (за свой счет). Затем вы вернетесь в Вильнюс – вас отвезут к вашему отелю или апартаментам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до отеля или апартаментов в центре Вильнюса
  • Входные билеты в музеи
  • Гид
  • Проезд на минивэне с кондиционером
  • Тур в небольшой группе
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Групповой тур заканчивается на Ратушной площади
  • Одиночным путешественникам и парам рекомендуется заранее связаться с туроператором по наличию мест
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
4
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
3 янв 2020
(Финляндия)
Наш гид был очень хорош. Ему было интересно то, что он нам рассказывал, поэтому он представлял их интересно и живо, а не только как будто читал по книге. Нам также понравились его гуманные взгляды. И он приложил дополнительные усилия, чтобы провести нас до ресторана, о котором мы спрашивали. Он также очень покорно ответил на наши вопросы.
N
3 ноя 2019
(Италия)
Безупречный сервис, как всегда. Я не поставил 5 звезд за Тракай, что меня немного разочаровало. Я ожидал, что это будет более живописно. На самом деле замок очень переделан. В любом случае все было интересно. Наш гид / водитель в конце концов высадил нас в музее КГБ - отличная идея!
N
9 фев 2020
(Мальта)
Our guide Andres was very knowledgeable, friendly and polite. He explained in detail about the Lithuanian history. Paneriai Memorial is very impressive and Trakai Castle is amazing.

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Даты и время экскурсий по договорённости с гидом.
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