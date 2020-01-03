Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите трагический военный мемориал в мемориальном парке Панеряе
Узнайте больше о великих князьях литовских в Тракайском замке
Попробуйте традиционную караимскую кухню в свободное время
После трансфера от вашего отеля или апартаментов в центре Вильнюса отправляйтесь к Панеряйскому мемориалу, построенному на месте убийства нацистами более 100 000 человек во времена Второй мировой войны. Почтите память погибших и посмотрите исторические фотографии и документы, которые в подробностях запечатлели трагедию.
Затем направляйтесь к средневековой резиденции литовских князей – Тракайскому замку. Присоединитесь к экскурсии по легендарной крепости, во время которой вы узнаете больше о золотом веке Великого княжества Литовского. Осмотрите исторические артефакты в замке, построенном на острове на прекрасном озере Гальве.
У вас будет до часа свободного времени на прогулку по территории и покупку сувениров или знакомство с традиционными литовскими и караимскими блюдами (за свой счет). Затем вы вернетесь в Вильнюс – вас отвезут к вашему отелю или апартаментам.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от / до отеля или апартаментов в центре Вильнюса
Входные билеты в музеи
Гид
Проезд на минивэне с кондиционером
Тур в небольшой группе
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Групповой тур заканчивается на Ратушной площади
Одиночным путешественникам и парам рекомендуется заранее связаться с туроператором по наличию мест
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Sirkka-Liisa
3 янв 2020
(Финляндия)
Наш гид был очень хорош. Ему было интересно то, что он нам рассказывал, поэтому он представлял их интересно и живо, а не только как будто читал по книге. Нам также понравились его гуманные взгляды. И он приложил дополнительные усилия, чтобы провести нас до ресторана, о котором мы спрашивали. Он также очень покорно ответил на наши вопросы.
N
Nicoletta
3 ноя 2019
(Италия)
Безупречный сервис, как всегда. Я не поставил 5 звезд за Тракай, что меня немного разочаровало. Я ожидал, что это будет более живописно. На самом деле замок очень переделан. В любом случае все было интересно. Наш гид / водитель в конце концов высадил нас в музее КГБ - отличная идея!
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Nicolette
9 фев 2020
(Мальта)
Our guide Andres was very knowledgeable, friendly and polite. He explained in detail about the Lithuanian history. Paneriai Memorial is very impressive and Trakai Castle is amazing.
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