25 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

На площадях и древних улицах Старого города вы узнаете, как был основан и развивался Вильнюс, как жители города живут сегодня. Я расскажу местные предания и легенды. Чтобы полностью погрузить вас в атмосферу Старого города, полного контрастов, мы посетим его самые необычные дворики и улочки.

Затем мы отправимся в богемную и яркую Республику Заречье, где царит уже совсем иная атмосфера. Это один из старейших и самых колоритных районов города, который часто сравнивают в парижским Монмартром. Здесь вы сможете оценить подход местных жителей к самовыражению в искусстве: увидите необычный стрит-арт, тибетский квартал… Я объясню смысл разных объектов, расскажу об основании республики и ее жителях.

В результате этой динамичной экскурсии, насыщенной историей и современной жизнью, вы откроете разные стороны Вильнюса, увидите его исторический центр и «живое» ядро, проникнитесь контрастными настроениями его кварталов.