25 отзывов оставили туристы

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Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис

Почувствовать настоящий дух и настроение города на прогулке по его самым неожиданным местам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Кафедрального собора
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
4.72
Виктория
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Виктория – Гид в Вильнюсе
Чтобы почувствовать настоящий дух города, по Вильнюсу надо гулять 👣 пешком! Ощутить его можно в самых неожиданных местах, которые я вам как местный житель и знаток настроения Вильнюса с удовольствием покажу.

Город 🏙️ поразит вас своими контрастами, дворики, закоулки, стены и подвалы средневековых построек расскажут свою историю 📖 и пропитают особым, вильнюсским, настроением.
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис

Что вас ожидает

На площадях и древних улицах Старого города вы узнаете, как был основан и развивался Вильнюс, как жители города живут сегодня. Я расскажу местные предания и легенды. Чтобы полностью погрузить вас в атмосферу Старого города, полного контрастов, мы посетим его самые необычные дворики и улочки.

Затем мы отправимся в богемную и яркую Республику Заречье, где царит уже совсем иная атмосфера. Это один из старейших и самых колоритных районов города, который часто сравнивают в парижским Монмартром. Здесь вы сможете оценить подход местных жителей к самовыражению в искусстве: увидите необычный стрит-арт, тибетский квартал… Я объясню смысл разных объектов, расскажу об основании республики и ее жителях.

В результате этой динамичной экскурсии, насыщенной историей и современной жизнью, вы откроете разные стороны Вильнюса, увидите его исторический центр и «живое» ядро, проникнитесь контрастными настроениями его кварталов.

Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис
Контрасты Вильнюса: Старый город и богемная республика Ужупис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Русскоязычная коренная жительница Вильнюса, лицензированный гид-экскурсовод по Вильнюсу, Тракаю, Каунасу. Открытый, жизнерадостный, любознательный, общительный человек. Люблю познавать, а позже делиться своими познаниями и открытиями с другими.
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25 отзывов оставили туристы

15 января 2020
Виктория является коренным жителем Вильнюса влюблённой в свой город! Профессионально подготовленный материал и интересные лайфхаки города) знает ответы на все вопросы. Я приезжала на 1 день и очень рада, что чудом успела заказать экскурсию! Виктория, спасибо большое за рекомендацию ресторана-одуванчиковое вино просто супер!) оно существует!
18 сентября 2019
Виктория - квалифицированный и заинтересованный гид, экскурсия была интересной
25 февраля 2019
Виктория оказалась замечательным гидом, познакомившим нашу небольшую скромную компанию путешественников с Вильнюсом:-) Несмотря на то, что у нас в распоряжении было всего лишь только 3 часа, мы сумели за отведенное осмотреть основные достопримечательности столицы Литвы, погулять и прочувствовать атмосферу старого города, его красивых узких улочек и очаровательных уютных двориков, окунуться в историю Вильно. Также нам удалось и познакомиться с "республикой" в республике - Ужуписом. Это место невероятно атмосферное и однозначно стоит того, чтобы его посетить. Наш гид показала себя как очень хорошо ориентирующаяся в тематике экскурсии девушка, а также просто как интересный человек с широким кругозором. Слушать Викторию было ненавязчиво, легко и интересно. Кроме того, случилось так, что мне "посчастливилось" немного простудиться, и наш гид вела себя очень чутко и гибко подстраивалась под своих туристов: мы делали паузы на маршруте, проходили через кафе с горячим кофе / чаем. Большое спасибо Виктории за знакомство нас с прекрасным Вильнюсом! Обязательно вернёмся сюда ещё раз и с удовольствием воспользуемся услугами Виктории! Однозначно советуем!
29 августа 2018
Нам очень понравился Вильнюс, а Виктория усилила наше впечатление, с ней нам было намного интереснее знакомиться с городом. Спасибо ей огромное за экскурсию, за информацию, за советы и просто доброе отношение! Все было очень легко, непринужденно. Наши юные туристки с интересом слушали ее и сохранили для себя много любопытных фактов не только о Вильнюсе, но и об истории Литвы в целом.
10 марта 2018
Виктория -замечательный гид и интересный собеседник. Она провела нас не только по улочкам старого города, но и показала его укромные уголки, о которых мы даже и не догадывались. Виктория чувствует свою аудиторию, умело подстраивает маршрут под запросы экскурсантов. С ней влюбляешься в Вильнюс всё больше и больше. Сюда хочется вернуться и вместе с Викторией вновь постигать тайны этого уютного города.
5 ноября 2017
Отличная экскурсия. Мы посмотрели все основные достопримечательности города, услышали рассказ об истории горада и его зданий и сооружений. Такую экскурсию прекрасно организовать в первый день пребывания в городе и после вы будете в нем отлично ориентироваться!
26 сентября 2017
Экскурсия понравилась
25 августа 2017
Экскурсия была неинтересной. Все наши предложения что-то изменить в изложении материала, формально были приняты, но это никак не повлияло на скучную манеру проведения обычной экскурсии с цифрами, историческими фактами и государственными деятелями. Гид не проявила должной гибкости и при изменении погоды - пошел дождь и наше предложение вернуться в гостиницу за зонтиками или зайти в кафе гидом было воспринято без энтузиазма. Создалось впечатление, что для Виктории главное сказать все, что у нее есть, пройти запланированный маршрут и освободиться (как при этом чувствуют себя туристы - не важно). В отель за зонтами мы все-таки зашли, когда изрядно промокли и замерзли. Завершение экскурсии тоже удивило - Виктория оставила нас на улице и, нам пришлось возвращаться на такси. У экскурсии - хорошее название, которое не соответствует действительности.
21 августа 2017
Познавательная, насыщенная экскурсия и очень приятная девушка Виктория. Прошли по старому городу и республике Ужупис, посетили такие уголки и дворики, в которые самостоятельно не заглянешь. По ходу экскурсии Виктория дает советы, куда можно зайти самостоятельно (обзорные площадки, интересные места, стоящие рестораны и кафе). И закончилась экскурсия около рынка, где мы купили вкусных литовских "сувениров".
Наталия
17 мая 2017
Виктория, спасибо за экскурсию ! Просим прощения, что изначально сбили вас с толку ) Экскурсия очень информативная, много интересных мест, в которые самостоятельно вряд ли попадешь, так что, очень рекомендуем отправляться узнавать Вильнюс с Викторией) Также спасибо за рекомендацию по еде. ( Наташа и Ко)
Ещё 15 отзывов

Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Один день в Литве: Вильнюс и ТракайОдин день в Литве: Вильнюс и ТракайОдин день в Литве: Вильнюс и Тракай
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14 отзывов
Сложить свое представление о стране на авто-экскурсии по двум важнейшим городам литовской истории
Времени мало, а так хочется узнать о Литве как можно больше? В таком случае, вам подойдёт самый оптимальный вариант — поездка в городок Тракай и по возвращению в Вильнюс — пешеходная экскурсия по Старому городу. Старый город Вильнюса и Тракай — это два обязательных места посещения для прибывших в Литву гостей. За этот день у вас уже сложится представление о стране.

Обзорные экскурсии в Вильнюсе

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Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Ежедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по Вильнюсу
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Узнать и полюбить город за 2 часа
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Вильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящее
скидка30%
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Исторический центр ВильнюсаИсторический центр ВильнюсаИсторический центр Вильнюса
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Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Чудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды Вильнюса
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Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!
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Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
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