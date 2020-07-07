49 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы сядем в машину времени и увидим все значимые исторические места, пройдемся по лабиринтам улиц старого города, а также осмотрим архитектурный ансамбль с высоты птичьего полета — из того места, где зародилась история нынешнего Вильнюса.

Путешествие начнем от единственных оставшихся ворот оборонительной стены древнего Вильнюса — Ворот Зари.

Оттуда, по узким улицам, пройдем к оборонительному бастиону, подземелья и сокровища которого охраняло чудище — Василиск.

Дальше, по закромам древнего города, пройдем к сердцу Вильнюса, я расскажу удивительные истории о правителях и населении средневекового города. Мы осмотрим город с того места, где великий князь Гедиминас заложил зернышко основания столицы. Где Наполеон осматривал красоты Вильны.

Затем увидим усадьбу губернатора М. Кутузова, которая сейчас является дворцом президента Литвы.

Пройдемся по самым узким улочкам города, выпьем кофе в подземелье кафе, узнаем историю событий Второй мировой войны, осмотрим главные объекты древнего и современного Вильнюса.

Я расскажу вам легенды, которые сопутствовали различным эпохам столицы. Вы узнаете историю образования Литвы как государства, ее процветания и падения. К концу экскурсии у вас сложится полное представление о старом городе и его жителях.

Будет весело!