49 отзывов оставили туристы

Мы сядем в машину времени и увидим все значимые исторические места, пройдемся по лабиринтам улиц старого города, а также осмотрим архитектурный ансамбль с высоты птичьего полета — из того места, где зародилась история нынешнего Вильнюса.
Путешествие начнем от единственных оставшихся ворот оборонительной стены древнего Вильнюса — Ворот Зари.
Оттуда, по узким улицам, пройдем к оборонительному бастиону, подземелья и сокровища которого охраняло чудище — Василиск.
Дальше, по закромам древнего города, пройдем к сердцу Вильнюса, я расскажу удивительные истории о правителях и населении средневекового города. Мы осмотрим город с того места, где великий князь Гедиминас заложил зернышко основания столицы. Где Наполеон осматривал красоты Вильны.
Затем увидим усадьбу губернатора М. Кутузова, которая сейчас является дворцом президента Литвы.
Пройдемся по самым узким улочкам города, выпьем кофе в подземелье кафе, узнаем историю событий Второй мировой войны, осмотрим главные объекты древнего и современного Вильнюса.
Я расскажу вам легенды, которые сопутствовали различным эпохам столицы. Вы узнаете историю образования Литвы как государства, ее процветания и падения. К концу экскурсии у вас сложится полное представление о старом городе и его жителях.
Будет весело!
Организационные детали
Трансфер от места вашего пребывания до места начала путешествия, фотосессия на память, а так же короткий видеоклип включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Родился и вырос в Вильнюсе. Не являюсь профессиональным гидом. Всегда было интересно общение с людьми. Поскольку, являюсь человеком с творческим подходом, то было бы интересно так же использовать свободное время с пользой.
Могу проводить экскурсии по городу Вильнюс. Есть много идей, как сделать экскурсию по настоящему интересной и увлекательной. Так же есть различные варианты маршрутов, пешком, на велосипедах, на машине.. Хорошо знаком с историей города.
Чем отличаюсь от других гидов? Не могу судить о других... Но, уверен, что с моей помощью люди смогут провести незабываемое время.
Экскурсии хотелось бы проводить и для своего развития . как личности. Мой жизненный устав- если я что-то делаю в жизни, и это как-то положительно влияет на других, значит я не зря живу. И это нужно постоянно утверждать.
Заказала экскурсию для папы и его друга. Им всё очень понравилось. Прошло отлично. И огромное спасибо, что получилось организовать экскурсию за два часа до встрече, хоть день и был занят у гида. И за рекомендацию места, где покушать до экскурсии. Рекомендую.
галина
9 декабря 2019
экскурсия была немного скучноватой. поверхностной. На другой день мы купили аудиогид недорого.. Повторно прошлись.. услышали много новой информации. увидели новые храмы. музеи
Было очень информативно! Гид сразу нас предупредил, что экскурсия будет не в хронологическом порядке, но это ни сколько не мешало процессу, все было очень органично. Мы посетили, наверное, все главные достопримечательности Старого города и хотя мы до этого неоднократно гуляли самостоятельно, это ни в какой степени не сравнится с экскурсией, потому что мы посетили такие места, куда мы вряд ли бы могли забрести случайно. Экскурсия дала пищу для размышлений и массу приятных впечатлений. Спасибо гиду!
белла
28 апреля 2019
огромное спасибо Сергею, нам очень понравилась прогулка с ним по городу, было интересно и познавательно, А главное не скучно
Елена
20 сентября 2018
Были Вильнюсе три дня и решили доверить свое первое путешествие профессионалу. Сергей нас встретил на вокзале, помог с чемоданами. Прямо от железнодорожной станции мы отправились на экскурсию по старому городу. Три часа пролетели незаметно. Сергей с удовольствием делился своими знаниями об истории города и Литвы, давал возможность зайти в интересные места и посмотреть внутреннее убранство, фотографировать. За все время Сергей ни разу не отвлекся и не переставал делится интересными фактами. Рекомендую данную экскурсию. Кстати, я перед отъездом провела своих литовских друзей по местам, где были с Сергеем и рассказала им о том, что слышала от гида. Они были в восторге от истории про Айболита!
Виктория
26 августа 2018
Сергей отличный рассказчик и замечательно знает город.
Олег
16 августа 2018
Содержательно, интересно, увлекательно. Гид помог и с парковкой разобраться и подсказал ресторанчик с местной кухней, что нам особенно было нужно. Мы не выдержали тот обьем информации, котоорую хотел дать Сергей.
Larisa
23 июля 2018
Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию!! Встретились у нашего отеля и более трёх часов гуляли по Старому городу. Экскурсия очень понравилась, было познавательно, информативно, интересно, увлекательно!! Время пролетело незаметно. В Вильнюсе были первый раз, Сергей дал много хороших советов по перемещению в городе, национальной кухне, другим интересным местам. В следующий раз обязательно к нему обратимся.
Sergii
30 мая 2018
Сергей провел отличную, интересную экскурсию. Мы прошлись по всем достопримечательностям и улочкам. Экскурсия была в очень удобном ритме для нас. Рекомендую.
Прочувствовать настроение города на авто-пешей экскурсии по его самым атмосферным местам
На этой авто-пешеходной экскурсии вы за один день откроете знаковые объекты и атмосферные места исторической и современной частей Вильнюса, узнаете о важнейших событиях страны и города со времен Великого княжества Литовского, прочувствуете настроение города и жителей.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.