Головокружительное путешествие в средневековье в знаменитом литовском замке в Тракае, спрятанном среди бескрайних просторов озер и островов.
Программа:
Выезд из Вильнюса. Поездка в Тракай - древнюю столицу Великого Княжества Литовского, расположенного всего в 30 км западнее Вильнюса. Знакомства с окрестностями.
Экскурсия по знаменитому Тракайскому замку. Эта архитектурная жемчужина всей Литвы, спрятанная среди бескрайних просторов озер и островов, поможет Вам совершить головокружительное путешествие в средневековье. Княжеские палаты, парадные залы с фресками и витражами, набитые средневековыми монетами сундуки, орудия пыток, тайные ходы и деревянные галереи с ожившими на время правителями - это лишь малая частичка того, что ожидает Вас в этом сказочном замке.
Свободное время
Что входит
переезд Вильнюс-Тракай-Вильнюс
услуги экскурсовода по дороге и в замке
экскурсия по Тракайскому замку
Что не входит
Билет в музей Тракайского замка (оплачивается самостоятельно при входе в музей - 8 евро/взрослый, 4 евро/детский)
Начало
🚩 фойе гостиницы в Вильнюсе или по договоренности.
Место завершения
🏁 центр Вильнюса
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.