  1. Экскурсии

Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса

GT B.
GT B. – Гид из Вильнюса
Средневековая сказка Тракая.

Сборная экскурсия из Вильнюса
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €35 за человека

    Заказать экскурсию
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса

Что вы увидите

  • Тракай и Тракайский замок
Головокружительное путешествие в средневековье в знаменитом литовском замке в Тракае, спрятанном среди бескрайних просторов озер и островов.

Программа:

  • Выезд из Вильнюса. Поездка в Тракай - древнюю столицу Великого Княжества Литовского, расположенного всего в 30 км западнее Вильнюса. Знакомства с окрестностями.
  • Экскурсия по знаменитому Тракайскому замку. Эта архитектурная жемчужина всей Литвы, спрятанная среди бескрайних просторов озер и островов, поможет Вам совершить головокружительное путешествие в средневековье. Княжеские палаты, парадные залы с фресками и витражами, набитые средневековыми монетами сундуки, орудия пыток, тайные ходы и деревянные галереи с ожившими на время правителями - это лишь малая частичка того, что ожидает Вас в этом сказочном замке.
  • Свободное время
Что входит
  • переезд Вильнюс-Тракай-Вильнюс
  • услуги экскурсовода по дороге и в замке
  • экскурсия по Тракайскому замку
Что не входит
  • Билет в музей Тракайского замка (оплачивается самостоятельно при входе в музей - 8 евро/взрослый, 4 евро/детский)
Начало
🚩 фойе гостиницы в Вильнюсе или по договоренности.
Место завершения
🏁 центр Вильнюса
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса
Средневековая сказка Тракая. Сборная экскурсия из Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GT B.
GT B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

GT B. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
10
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Ежедневная прогулка по Вильнюсу
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Исторический центр Вильнюса
65
2 часа
Исторический центр Вильнюса
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Вильнюс — первое свидание
65
3 часа
Вильнюс — первое свидание
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Путешествие в прошлое. Старый город
65
3 часа
Путешествие в прошлое. Старый город
49 отзывов
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190
6 часов
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Чудеса и легенды Вильнюса
60
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест