20 отзывов оставили туристы

Родился и вырос в Вильнюсе. Не являюсь профессиональным гидом. Всегда было интересно общение с людьми. Поскольку, являюсь человеком с творческим подходом, то было бы интересно так же использовать свободное время с пользой. Могу проводить экскурсии по городу Вильнюс. Есть много идей, как сделать экскурсию по настоящему интересной и увлекательной. Так же есть различные варианты маршрутов, пешком, на велосипедах, на машине.. Хорошо знаком с историей города. Чем отличаюсь от других гидов? Не могу судить о других... Но, уверен, что с моей помощью люди смогут провести незабываемое время. Экскурсии хотелось бы проводить и для своего развития . как личности. Мой жизненный устав- если я что-то делаю в жизни, и это как-то положительно влияет на других, значит я не зря живу. И это нужно постоянно утверждать.