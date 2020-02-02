20 отзывов оставили туристы

Мы прогуляемся по историческому ядру Вильнюса. Я расскажу историю формирования Литвы как государства — со времен Великого Княжества Литовского до наших дней, историю основания и развития города. Вы увидите самые значительные объекты столицы и узнаете их историю и о главных событиях, связанных с ними.
Поднимемся на замковую гору, где берет отсчет история Вильнюса. Вильнюс был одним из влиятельнейших городов Европы во времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. В эпоху Российской империи город был третьим по величине в России. Что же случилось и почему утратилась мощь Великого княжества Литовского? Я объясню!
Новый город
После знакомства со старым городом мы сядем в машину и поедем осматривать достопримечательности за его пределами. Прогуляемся в парке, где стоит усадьба сына Александра Сергеевича Пушкина. Сын поэта, Григорий, провел остаток жизни именно в Вильнюсе. В нынешнее время усадьба является литературным музеем А.С. Пушкина. Вы узнаете интересную историю о том, каким образом Григорий оказался в Вильнюсе и о его вкладе в культурное развитие города.
Далее, вспоминая произведения поэта, мы поедем на Пучкоряйский разлом — геологический памятник на правом берегу Вильни. Это разлом ледникового периода — самый высокий в Литве, его высота 65 м, а ширина 260 м. С разлома открывается великолепная панорама: петли Вильни, холмы и леса Павильнюсского регионального парка, Пучкоряйское поместье, бывший пушечный завод. Немного дальше — фрагменты старой запруды Бельмонтовской мельницы.
Оттуда отправимся на старую Французскую мельницу, где в нынешнее время разместился прекрасный комплекс отдыха. Там прогуляемся по парку, увидим заново восстановленную мельницу. Сфотографируемся на фоне фонтанов, посмотрим на территорию с высоты плотины.
После проедем по главным улицам современного города. Я расскажу о современной жизни горожан и жителей Литвы.
В ходе экскурсии у вас сложится полное представление об истории, знаковых местах и жителях Вильнюса, вы охватите весь город и прочувствуете его настроение. Скучать не придется!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Родился и вырос в Вильнюсе. Не являюсь профессиональным гидом. Всегда было интересно общение с людьми. Поскольку, являюсь человеком с творческим подходом, то было бы интересно так же использовать свободное время с пользой.
Могу проводить экскурсии по городу Вильнюс. Есть много идей, как сделать экскурсию по настоящему интересной и увлекательной. Так же есть различные варианты маршрутов, пешком, на велосипедах, на машине.. Хорошо знаком с историей города.
Чем отличаюсь от других гидов? Не могу судить о других... Но, уверен, что с моей помощью люди смогут провести незабываемое время.
Экскурсии хотелось бы проводить и для своего развития . как личности. Мой жизненный устав- если я что-то делаю в жизни, и это как-то положительно влияет на других, значит я не зря живу. И это нужно постоянно утверждать.
Лёгкая, увлекательная и познавательная экскурсия. За 4 часа посмотрели топовые достопримечательности города и округи.
Алла
10 января 2020
Сергей, конечно, не профессиональный гид, но он этого и не скрывает, да и так ли важна профессия, если человек свой город любит и готов этой любовью делиться? Мы с удовольствием увидели город глазами Сергея, три часа пролетели очень быстро, мы смогли обойти весь центр и получили ценные рекомендации о том, куда можно сходить еще. Большое спасибо
Олег
27 августа 2019
Эта экскурсия была забронирована нами в последний момент, поскольку ранее намеченный большой тур по Вильнюсу не состоялся из-за болезни гида. Сергей хорошо знает Вильнюс и может рассказать о его интересных местах. К плюсам экскурсии можно, безусловно, отнести и использование гидом автомобиля, что позволяет увеличить площадь охвата и включить в экскурсию места, географически отдаленные друг от друга. К сожалению, по моему мнению, материал экскурсии недостаточно хорошо структурирован для того, чтобы воспринимать ее как единое целое. Информации много, но рассказу не хватает цельности в исторической перспективе. Если вас просто интересуют отдельные достопримечательности города и вы хотите посетить больше мест, используя автомобиль - может понравится. Если предпочитаете связный захватывающий, с исторической перспективой рассказ - наверное нет. В то же время необходимо отметить искреннее старание гида сделать экскурсию более интересной. Мы благодарны ему за это и за его время.
Лунный
27 мая 2019
Отличная, и главное объемная экскурсия. За 4 часа огромное количество информации. Спасибо
Лариса
17 марта 2019
Больше спасибо Сергею, экскурсия прошла очень хорошо, он замечательный рассказчик, человек который любит свой город. Ещё раз спасибо
Наталья
28 января 2019
Были на экскурсии у Сергея разновозрастной компанией (с нами был и ребёнок 9 лет, и женщина уже в благородном возрасте). Всё очень понравилось, по итогу довольны остались все! Даже ребёнок, который обычно через 15 минут теряет интерес к происходящему, был увлечён, задавал вопросы, и вспоминает и пересказывает многое из услышанного и увиденного. Спасибо огромное Сергею за душевный подход, внимательное отношение, его чувство юмора и конечно же просто потрясающую начитанность и эрудированность. После экскурсию встречались с друзьями-литовцами, и оказалось, что они не знают о своём городе и его истории очень многое из того, что узнали мы. Всем рекомендуем этого гида!
Ксения
22 октября 2018
Большое спасибо Сергею за пунктуальность и простоту общения. Экскурсия была очень хорошо организована и рассказана очень простым языком. Мне, человеку далекому о истории, было легко воспринимать рассказ и после экскурсии многое осталось в памяти. Хотелось бы узнать больше о пригородах Вильнюса, так что есть повод приехать еще раз.
Ильгар
16 октября 2018
Сергея - интересный экскурсовод, с вдохновением рассказывал об истории Вильнюса и Литвы и если бы не ограничения нашего графика пребывания в городе, он мог бы еще часами повествовать о многих занимательных страницах истории Вильнюса (в изначально предложенные 3 часа вы уж точно не впишетесь). Получили массу положительных эмоций, за что Сергею низкий поклон! Уверенно рекомендуем.
Алевтина
5 октября 2018
Замечательно провели время в компании Сергея! Сергей увлечённо расказывал много интересных и новых историй, легенд и разных моментов! На одном дыхание провели с Сергеем 4 часа!
Денис
2 октября 2018
Отличная прогулка по Старому городу и красивому пригороду Вильнюса! Сергей не перегружал информацией, но все 4 часа удерживал интерес к рассказу. Многие места Вильнюса стали выглядеть иначе после экскурсии, хотя бывал там неоднократно. Еще раз большое спасибо Сергею за классный день!
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Мы прогуляемся по историческим местам старого Вильнюса, и я погружу вас в историю древних правителей и обитателей города. Интересный маршрут и интригующие истории помогут почувствовать дух того времени и оценить красоту нынешних дней бытия.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.