Gintaras проводит ещё 6 экскурсий

Ранний барокко более сдержанный и статичный, это ярко выражено в монолите костела св. Казимира. В облике костела св. Петра и Павла возрастает динамика, преобладают пышные формы, появляется театральность и многословие — и это уже зрелый барокко. Все эти черты заостряются в архитектуре костелов св. Котрины, Всех Святых и особенно ярко в храме Миссионеров. Все эти строения расположены недалеко друг от друга, в старом городе.
Рубеж XVII–XVIII веков означает начало упадка Речи Посполитой. Век смуты совпадает с расцветом барокко в Литве. Войнами и эпидемиями измученные горожане, как будто отстраняясь от ужасных реалий, строят многочисленные храмы, ожидая небесного спасения.
Вильнюсский барокко — экспрессивный и экзальтированный. Изящество и грациозность башен в некоторых костелах (соотношение широты и высоты 1/10) граничит со строительными возможностями. Пышные архитектурные формы, театральные позы скульптур и угрюмые символы смерти словно отражают хрупкость бытия тех лет.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Понять значение исторической связи Литвы со странами-соседями и почувствовать единение с ее народом
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой. В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы. Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало. На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев. Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом. Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Понять историческое и современное значение поздней христианизации Литвы
Литва — последняя страна Европы, принявшая христианство. С одной стороны, столь поздняя смена религии обозначила общественное отставание, с другой — определила уникальность края, подобная «консервация» которого привела к сплочению единого государства, позволила сохранить национальные обычаи и язык, наиболее приближенный к общим индоевропейским корням. На прогулке по историческому центру Вильнюса вы узнаете, как Литва давала отпор насильственной христианизации крестоносцев, как менялась языческая столица и как повлиял поздний приход христианства на прошлое и настоящее Литвы.
За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Познакомиться с самобытным кварталом и открыть сокровища, о которых не известно даже местным
В тихом оазисе между историческим и новыми районами вы обнаружите, что вдали от парадных фасадов центра и богемной атмосферы Ужуписа скрывается удивительный квартал. Вы узнаете, как сюда попал загадочный тюркский народ — караимы, отыщете камень со столбами Гедиминовичей, осмотрите образцы редкого деревянного зодчества и услышите о немце из Казани, повлиявшем на нетипичную планировку Жверинаса.