Gintaras проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Вильнюс — город барокко

Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

Gintaras
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Gintaras – Гид в Вильнюсе
Если с окружающих Вильнюс холмов окинуть старый город 🏙️ одним взором, откроется панорама, насыщенная барокко.

Этот вид напоминает южноевропейские католические города, ведь на протестантском северо-западе помпезный и театральный стиль не получил большого распространения.

Уникально и то, что период расцвета этой архитектуры в стране хронологически совпал с очень тяжелыми временами — упадком польско-литовского государства.

В период смуты возникло обширное строительство и перестройка множества зданий.

На этой экскурсии 🧭 я объясню историю 📖 развития и отличительные особенности барокко на примере культовых построек Вильнюса разных эпох.
Вильнюс — город барокко
Вильнюс — город барокко

Программа

Ранний барокко более сдержанный и статичный, это ярко выражено в монолите костела св. Казимира. В облике костела св. Петра и Павла возрастает динамика, преобладают пышные формы, появляется театральность и многословие — и это уже зрелый барокко. Все эти черты заостряются в архитектуре костелов св. Котрины, Всех Святых и особенно ярко в храме Миссионеров. Все эти строения расположены недалеко друг от друга, в старом городе.

Рубеж XVII–XVIII веков означает начало упадка Речи Посполитой. Век смуты совпадает с расцветом барокко в Литве. Войнами и эпидемиями измученные горожане, как будто отстраняясь от ужасных реалий, строят многочисленные храмы, ожидая небесного спасения.

Вильнюсский барокко — экспрессивный и экзальтированный. Изящество и грациозность башен в некоторых костелах (соотношение широты и высоты 1/10) граничит со строительными возможностями. Пышные архитектурные формы, театральные позы скульптур и угрюмые символы смерти словно отражают хрупкость бытия тех лет.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Напишите мне

Gintaras проводит ещё 6 экскурсий

Литва в истории Европы, или загадки Старого ВильнюсаЛитва в истории Европы, или загадки Старого ВильнюсаЛитва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса
120 за экскурсию
4 часа
28 отзывов
Понять значение исторической связи Литвы со странами-соседями и почувствовать единение с ее народом
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой. В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы. Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало. На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.
Вильнюс — северный Иерусалим
120 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев. Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом. Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицыВильнюс, Тракай, Каунас — три столицыВильнюс, Тракай, Каунас — три столицы
340 за экскурсию
9 часов
22 отзыва
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Вильнюс — столица последнего в Европе языческого государстваВильнюс — столица последнего в Европе языческого государстваВильнюс — столица последнего в Европе языческого государства
120 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Понять историческое и современное значение поздней христианизации Литвы
Литва — последняя страна Европы, принявшая христианство. С одной стороны, столь поздняя смена религии обозначила общественное отставание, с другой — определила уникальность края, подобная «консервация» которого привела к сплочению единого государства, позволила сохранить национальные обычаи и язык, наиболее приближенный к общим индоевропейским корням. На прогулке по историческому центру Вильнюса вы узнаете, как Литва давала отпор насильственной христианизации крестоносцев, как менялась языческая столица и как повлиял поздний приход христианства на прошлое и настоящее Литвы.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до ПалангиВся Литва за два дня. От Вильнюса до ПалангиВся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
570 за экскурсию
13 часов
8 отзывов
Вильнюс — Тракай — Каунас — Клайпеда — Паланга — Нида — Вильнюс
За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы ЛитвыВильнюс и Тракай — современная и древняя столицы ЛитвыВильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190 за экскурсию
6 часов
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Мы посетим два города — Вильнюс и Тракай — современную и древнюю столицы Литвы. Я познакомлю вас с историей, архитектурой и культурой этих мест и их жителей — вильнюсцев и караимов.

Исторические экскурсии в Вильнюсе

Вильнюс — первое свиданиеВильнюс — первое свиданиеВильнюс — первое свидание
65 за экскурсию
3 часа
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Ежедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по Вильнюсу
15 за человека
2 часа
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!
скидка20%
€60
48 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
55 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Познакомиться с самобытным кварталом и открыть сокровища, о которых не известно даже местным
В тихом оазисе между историческим и новыми районами вы обнаружите, что вдали от парадных фасадов центра и богемной атмосферы Ужуписа скрывается удивительный квартал. Вы узнаете, как сюда попал загадочный тюркский народ — караимы, отыщете камень со столбами Гедиминовичей, осмотрите образцы редкого деревянного зодчества и услышите о немце из Казани, повлиявшем на нетипичную планировку Жверинаса.

Выбирайте и другие экскурсии в Вильнюсе

ГастрономическиеТракайУлица ПилесПешкомОбзорныеНеобычные маршрутыПо дворикамИстория и архитектураЗамкиЗимойНа автомобилеБашня ГедиминаДля детейКлайпедаКаунасТрансферыКостел Святой АнныГрупповыеИндивидуальныеЗа городомСтарый городУжуписВсеСо скидкойНа велосипеде
120 за экскурсию
Заказать экскурсию