Gintaras проводит ещё 6 экскурсий

Если с окружающих Вильнюс холмов окинуть старый город 🏙️ одним взором, откроется панорама, насыщенная барокко. Этот вид напоминает южноевропейские католические города, ведь на протестантском северо-западе помпезный и театральный стиль не получил большого распространения. Уникально и то, что период расцвета этой архитектуры в стране хронологически совпал с очень тяжелыми временами — упадком польско-литовского государства. В период смуты возникло обширное строительство и перестройка множества зданий. На этой экскурсии 🧭 я объясню историю 📖 развития и отличительные особенности барокко на примере культовых построек Вильнюса разных эпох.

Программа

Ранний барокко более сдержанный и статичный, это ярко выражено в монолите костела св. Казимира. В облике костела св. Петра и Павла возрастает динамика, преобладают пышные формы, появляется театральность и многословие — и это уже зрелый барокко. Все эти черты заостряются в архитектуре костелов св. Котрины, Всех Святых и особенно ярко в храме Миссионеров. Все эти строения расположены недалеко друг от друга, в старом городе.

Рубеж XVII–XVIII веков означает начало упадка Речи Посполитой. Век смуты совпадает с расцветом барокко в Литве. Войнами и эпидемиями измученные горожане, как будто отстраняясь от ужасных реалий, строят многочисленные храмы, ожидая небесного спасения.

Вильнюсский барокко — экспрессивный и экзальтированный. Изящество и грациозность башен в некоторых костелах (соотношение широты и высоты 1/10) граничит со строительными возможностями. Пышные архитектурные формы, театральные позы скульптур и угрюмые символы смерти словно отражают хрупкость бытия тех лет.