Показать всё
Сейчас актуально
Групповая
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
€28 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (пешеходная индивидуальная экскурсия)
Начало: Праза Маркес де Помбал или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (авто-пешеходная экскурсия)
Начало: Праза дос Ресторадорес
Расписание: Время по договоренности.
5 июл в 09:00
7 июл в 09:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
П
Отличная экскурсия!
Проводила Наталья, очень понравилось!
Проводила Наталья, очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Аудиоинформация в наушниках была очень полезной, а автобусы ходили строго по расписанию. Людей было довольно много, возможно из-за ноября, но нам всё равно очень понравилось. Одна из лучших обзорных поездок за последнее время
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень понравилось. Прекрасный экскурсовод Татьяна, справилась с нашей группой из 3 человек с разными интересами и из разных поколений от 13 лет до 77 лет. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
П
Маршрут прошёл по всем местам, которые я хотел увидеть. Очень удобный формат и простой доступ к остановкам.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы впервые путешествовали — у нас был медовый месяц. Автобус YellowBus отлично подошёл для первых дней в Лиссабоне. Мы заранее изучили все остановки и выбрали, где хотим выйти. Водители охотно отвечали на вопросы, а карта помогла нам легко сориентироваться.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6 отзывов в Лиссабоне в категории "Базилика-да-Эштрела"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Базилика-да-Эштрела»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Базилика-да-Эштрела" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 80. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Базилика-да-Эштрела», 6 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь